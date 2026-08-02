Viral quán phở nằm giữa công trường ở Hà Nội: Mỗi sáng bán hàng trăm bát, khách quen không ngại bụi

Giữa những dãy nhà đã được tháo dỡ, gạch đá ngổn ngang và tiếng máy móc thi công vang lên liên tục trên đường Lĩnh Nam (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), quán phở Bích Ngà vẫn đều đặn đỏ lửa mỗi sáng.

Clip: Như Hoàn

Đường Lĩnh Nam hiện đang được triển khai giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường - một trong những công trình giao thông trọng điểm khu vực phía Nam Hà Nội. Dọc tuyến, nhiều ngôi nhà và cửa hàng đã được tháo dỡ hoặc di chuyển, nhường chỗ cho dự án. Cả khu phố đang thay đổi từng ngày, nhưng quán phở này vẫn giữ nguyên nhịp hoạt động như nhiều năm qua.

Hình ảnh quán ăn nằm giữa công trường giải phóng mặt bằng những ngày qua bất ngờ "viral" trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi tò mò (Ảnh: Như Hoàn)

Mỗi ngày, quán mở cửa từ khoảng 5h đến 10h sáng. Khi trời còn chưa sáng rõ, chủ quán cùng các nhân viên đã tất bật sơ chế nguyên liệu, chan nước dùng, liên tục phục vụ những vị khách đầu tiên trong ngày.

Theo chia sẻ của nhân viên quán, trước thời điểm giải phóng mặt bằng, cửa hàng bán trung bình 600-700 bát phở mỗi ngày. Hiện nay, lượng khách có giảm nhưng vẫn đạt khoảng 400-500 bát/ngày. Riêng hai ngày cuối tuần, quán thường đông khách hơn nên lượng bát bán ra cũng tăng đáng kể.

Quán cho biết, bất kể trời nắng gay gắt hay mưa lớn, quán vẫn luôn có lượng khách quen ổn định. Nhiều người đã duy trì thói quen ghé ăn từ sáng sớm suốt nhiều năm nên việc khu vực xung quanh đang thi công không làm thay đổi lựa chọn của họ.

Nhân viên quán luôn trong trạng thái bận rộn (Ảnh: Như Hoàn)

Quán phở mỗi ngày vẫn phục vụ hàng trăm lượt khách ghé qua dù không gian trong nhà khá nhỏ (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều người xếp hàng để mua phở dù phía trước quán vẫn đang thi công (Ảnh: Như Hoàn)

"Hiện tại chúng tôi chỉ phục vụ khách ngồi bên trong nhà. Phía ngoài đang thi công, bụi bặm và không đảm bảo an toàn nên không còn kê bàn ghế như trước", chủ quán cho biết.

Không chỉ gây chú ý bởi vị trí đặc biệt giữa khu vực đang giải tỏa, quán còn được nhiều thực khách biết đến với món phở tái gầu, món được gọi nhiều nhất tại đây. Không ít người vẫn giữ thói quen ghé quán từ sáng sớm để thưởng thức bát phở quen thuộc, bất chấp khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.

Quán được nhiều thực khách biết đến với món phở tái gầu (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều khách đến mua mang về (Ảnh: Như Hoàn)

Xe của khách hàng đỗ bên ngoài quán xếp thành hàng (Ảnh: Như Hoàn)

Bên trong quán vẫn được giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng dù phía trước chỉ cách vài mét là công trường đang thi công. Sau khi hình ảnh thực khách ngồi ăn sát khu vực giải tỏa lan truyền trên mạng xã hội, quán cũng chủ động thu hẹp khu vực phục vụ, chuyển toàn bộ bàn ghế vào bên trong để hạn chế bụi và đảm bảo an toàn.

Giữa một công trường đang từng ngày định hình diện mạo mới của tuyến đường Lĩnh Nam, quán phở vẫn nghi ngút khói vào mỗi buổi sáng, phục vụ hàng trăm bát phở mỗi ngày. Dù nắng hay mưa, những vị khách quen vẫn tìm đến để thưởng thức bát phở nóng hổi, tạo nên một hình ảnh rất riêng giữa khu vực đang đổi thay từng ngày của Thủ đô.