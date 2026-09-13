Viral khoảnh khắc về ông Putin trước thềm BRICS - Vị thế kinh tế Nga đứng trước "phép thử" từ Armenia

Truyền thông đặc biệt chú ý tới những hình ảnh đầu tiên của ông Putin sau khi chuyên cơ hạ cánh tại New Delhi.

Đài TST (Nga) ngày 12/9 đưa tin, một khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ấn Độ bất ngờ lan mạnh trên mạng xã hội.

Cùng lúc, Armenia phát tín hiệu tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung khí đốt và nhắc tới tuyến TRIPP mang tên Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Moscow từng cảnh báo Yerevan về những hệ quả kinh tế nếu tiếp tục xích lại gần EU.

Khoảnh khắc bắt tay của ông Putin "viral" trước thềm BRICS

Một chi tiết nhỏ trong chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ trở thành chủ đề được chú ý trên mạng xã hội nước chủ nhà.

Khi rời máy bay sau khi tới New Delhi để tham dự các hoạt động của BRICS, ông Putin đã dừng lại bắt tay một nữ tiếp viên đứng gần cửa máy bay trước khi bước xuống cầu thang.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Một số phương tiện truyền thông Nga dẫn truyền thông Ấn Độ cho biết hình ảnh đã trở nên "viral", trong khi nhiều người dùng mạng xã hội chú ý tới cử chỉ khá gần gũi của nhà lãnh đạo Nga.

Truyền thông cũng đặc biệt chú ý tới những hình ảnh đầu tiên của ông Putin sau khi chuyên cơ hạ cánh tại New Delhi. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn trước khi Tổng thống Nga bước xuống máy bay, đoạn video bắt tay nữ tiếp viên nhanh chóng được lan truyền và trở thành một trong những hình ảnh đáng chú ý bên lề chuyến đi.

Khoảnh khắc bắt tay của ông Putin đang viral trên mạng xã hội. Ảnh: TST

Ông Putin tới Ấn Độ trong khuôn khổ chuyến thăm và tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi. Bên cạnh chương trình đa phương, Tổng thống Nga còn có các hoạt động song phương, trong đó có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Moscow và New Delhi tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, thương mại đến quốc phòng. Tuy nhiên, giữa hàng loạt nội dung ngoại giao cấp cao, chính khoảnh khắc đời thường của ông Putin bên cửa chuyên cơ lại bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Armenia tung "quân bài Trump" giữa cảnh báo từ Moscow

Cũng theo TST, trong khi ông Putin tới New Delhi để thúc đẩy hợp tác kinh tế trong khuôn khổ BRICS, ở một "mặt trận" khác, vị thế kinh tế của Nga tại Nam Caucasus lại đứng trước một phép thử mới từ Armenia.

Ngày 11/9, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố nước này sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung khí đốt, bất kể giá khí đốt Nga trong tương lai có tăng hay không.

Theo ông Pashinyan, khí đốt tại Armenia hiện "không hề rẻ". Nhà lãnh đạo Armenia cho rằng nếu tính từ biên giới tới người tiêu dùng cuối cùng, mức giá mà người dân nước này phải trả tương đối cao so với nhiều quốc gia khác.

Từ đó, ông Pashinyan khẳng định Yerevan sẽ tìm kiếm thêm các nguồn cung khác nếu điều kiện kinh tế phù hợp.

Theo lập luận của Thủ tướng Armenia, nước này không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn cung duy nhất. Nếu xuất hiện nguồn khí thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư với mức giá cạnh tranh hơn, Yerevan sẽ cân nhắc lựa chọn.

Armenia tung "quân bài Trump" giữa cảnh báo từ Moscow. Ảnh: IT

Đáng chú ý, trong các phương án được ông Pashinyan nhắc tới có TRIPP – "Tuyến đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế" .

Đây là hành lang vận tải được đặt tên theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan tới tiến trình kết nối Azerbaijan với Cộng hòa Tự trị Nakhchivan qua lãnh thổ Armenia.

Ông Pashinyan cho rằng nếu trong tương lai có khả năng xây dựng một đường ống khí đốt theo tuyến TRIPP, Armenia có thể lựa chọn phương án này. Khi đó, Yerevan không chỉ có thêm nguồn khí mà còn có thể hưởng lợi từ phí trung chuyển.

Việc nhà lãnh đạo Armenia công khai đề cập TRIPP trong bài toán năng lượng khiến tuyến đường này trở thành một "quân bài Trump" đáng chú ý của Yerevan.

Thông điệp của Armenia càng đáng chú ý trong bối cảnh quan hệ giữa Yerevan và Moscow những năm gần đây xuất hiện nhiều thay đổi.

Nga từ lâu là nguồn cung khí đốt chủ yếu cho Armenia, đồng thời nước này cũng là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu do Moscow đóng vai trò chủ chốt.

Tuy nhiên, Armenia đồng thời thúc đẩy quan hệ với phương Tây và từng thể hiện mong muốn xích lại gần Liên minh châu Âu.

Moscow trước đó đã cảnh báo rằng nếu Armenia tiếp tục con đường hội nhập EU, nước này có thể phải đối mặt với những thay đổi trong các điều kiện kinh tế hiện đang được hưởng khi tham gia Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Hồi tháng 5, phía Nga cảnh báo Armenia có thể mất một số ưu đãi, trong đó có nguồn cung năng lượng với điều kiện thuận lợi, nếu Yerevan lựa chọn tiến trình hội nhập EU. Moscow cho rằng việc đồng thời tham gia sâu vào EU và Liên minh Kinh tế Á-Âu sẽ đặt ra vấn đề về tính tương thích của các nghĩa vụ kinh tế.

Trong khi đó, phía Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng giá khí đốt Moscow cung cấp cho Armenia thấp hơn đáng kể so với mức giá tại thị trường châu Âu.

Trong cuộc gặp với ông Pashinyan hồi tháng 4, Tổng thống Putin cho biết khí đốt Nga được cung cấp cho Armenia với giá khoảng 177,5 USD/1.000 m³ , trong khi giá tại châu Âu vào thời điểm đó cao hơn nhiều.

Nga vì vậy vẫn giữ vai trò rất lớn trong hệ thống năng lượng Armenia. Theo số liệu được truyền thông Armenia công bố, lượng khí đốt Nga cung cấp cho nước này trong năm 2025 vào khoảng 2,23 tỷ m³ .

Tuy nhiên, phát biểu mới nhất của ông Pashinyan cho thấy Yerevan không muốn duy trì tình trạng phụ thuộc vào một nguồn duy nhất trong dài hạn.

Điểm đáng chú ý là nhà lãnh đạo Armenia không chỉ nói chung chung về đa dạng hóa, mà đã trực tiếp nhắc tới khả năng xây dựng đường ống khí đốt thông qua TRIPP.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, hành lang vốn được xem chủ yếu dưới góc độ giao thông và địa chính trị có thể được bổ sung thêm một vai trò mới về năng lượng.

Và khi tuyến đường mang tên ông Trump được đặt vào bài toán khí đốt của Armenia, câu chuyện không còn đơn thuần là lựa chọn giữa các nhà cung cấp. Nó đồng thời phản ánh nỗ lực của Yerevan trong việc mở rộng không gian chiến lược giữa Nga, phương Tây và các nước láng giềng.

Như vậy, trong khi ông Putin đang có mặt tại New Delhi và gây chú ý bằng một khoảnh khắc bên lề BRICS, Armenia lại phát đi một tín hiệu khác đáng lưu ý đối với Moscow: Yerevan đang chuẩn bị thêm các lựa chọn cho tương lai năng lượng của mình, trong đó có cả một phương án mang dấu ấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.