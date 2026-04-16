Vĩnh Long: Phát triển Khu kinh tế Định An thành trung tâm năng lượng và logistics biển

Theo quy hoạch được phê duyệt, KKT Định An có quy mô hơn 39.000ha, phát triển theo mô hình kinh tế biển hiện đại, tích hợp các chức năng công nghiệp, thương mại – dịch vụ, đô thị ven biển, du lịch sinh thái và nông – lâm – ngư nghiệp.

Điểm nhấn đáng chú ý là việc xác lập các trụ cột ưu tiên theo từng giai đoạn, trong đó năng lượng tái tạo, vận tải biển – thủy nội địa và công nghiệp chế biến nông – thủy sản xuất khẩu giữ vai trò chủ lực.

Việc định vị KKT Định An là trung tâm xuất khẩu năng lượng cho thấy định hướng phát triển không chỉ dừng ở sản xuất điện, mà hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng đồng bộ, bao gồm các ngành phụ trợ và dịch vụ kỹ thuật. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng ven biển, đồng thời tạo sức lan tỏa sang các lĩnh vực khác như công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Song song đó, KKT Định An được xác định là cửa ngõ giao thương hàng hải quốc tế và đầu mối giao thông quan trọng của vùng duyên hải Nam bộ. Trong bối cảnh ĐBSCL còn hạn chế về hạ tầng logistics, chi phí vận chuyển cao, việc hình thành một trung tâm logistics gắn với cảng biển tại đây được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của toàn vùng.

Quy hoạch cũng phân chia KKT Định An thành 6 phân khu chức năng, gồm khu động lực kinh tế biển; trung tâm xuất khẩu năng lượng; khu đô thị – du lịch; khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ; khu dân cư nông thôn gắn với bảo tồn sinh thái; và khu thương mại, dịch vụ, hậu cần nghề cá. Cách tổ chức không gian này nhằm phát huy lợi thế từng khu vực, đồng thời bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế và môi trường.

Để hiện thực hóa quy hoạch, tỉnh Vĩnh Long xác định tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến đường hành lang ven biển, nâng cấp các tuyến quốc lộ và hệ thống giao thông kết nối nội vùng; xây dựng các khu tái định cư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng như khu phi thuế quan, kho ngoại quan, khu công nghiệp và hệ thống cảng biển. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.