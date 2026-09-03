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Vingroup giải trình việc lợi nhuận tăng 3.601%

Anh Khôi
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Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (mã chứng khoán: VIC), doanh nghiệp do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, vừa có văn bản giải trình về mức biến động lớn của lợi nhuận trong nửa đầu năm 2026.

- Ảnh 1.

Trên báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận sau thuế của Vingroup đạt gần 14.776 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt khoảng 399 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận tăng hơn 14.377 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 3.601,5%.

- Ảnh 2.

Theo Vingroup, biến động này chủ yếu đến từ hai nguyên nhân.

Thứ nhất, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 5.030 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng.

Thứ hai, doanh thu tài chính tăng 12.960 tỷ đồng, chủ yếu do cổ tức và lợi nhuận được chia tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, các khoản chi phí cũng tăng đáng kể. Chi phí tài chính tăng khoảng 2.700 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí mua lại trái phiếu và trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Chi phí bán hàng tăng 907 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 140 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí tài trợ.

Ngoài ra, lợi nhuận khác tăng khoảng 321 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu nhập từ phạt hợp đồng. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành giảm 251 tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất tăng hơn 16.000 tỷ đồng

- Ảnh 3.

Ở cấp hợp nhất, lợi nhuận của Vingroup cũng tăng mạnh.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 20.905 tỷ đồng, tăng 16.365 tỷ đồng, tương ứng 360,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần đạt khoảng 221.920 tỷ đồng.

Tương tự báo cáo riêng, Vingroup cho biết có hai động lực lớn phía sau mức tăng lợi nhuận hợp nhất.

Thứ nhất, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 28.290 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng.

Thứ hai, doanh thu tài chính tăng 18.884 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi từ chuyển nhượng công ty con và thanh lý các khoản đầu tư tài chính.

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Báo cáo tài chính soát xét cho thấy doanh thu tài chính trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 25.285 tỷ đồng, trong đó lãi từ chuyển nhượng công ty con và thanh lý các khoản đầu tư tài chính đạt hơn 17.409 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ Vingroup ghi nhận khoảng 12.542 tỷ đồng lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 99,9% vốn tại Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast sau quá trình tái cấu trúc pháp nhân.

Song song với các khoản thu tăng mạnh, chi phí tài chính tăng 4.444 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí mua lại trái phiếu và chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng 11.724 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1.234 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận khác giảm 6.341 tỷ đồng, chủ yếu do thu nhập từ tài trợ giảm. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 7.744 tỷ đồng do lợi nhuận tính thuế tăng.

Tags

vingroup

lợi nhuận

doanh thu tài chính

Báo cáo tài chính

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doanh thu

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