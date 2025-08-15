Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh mát xa, tắm hơi, ăn uống, khai thác cát sỏi

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC) vừa có thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể, Vingroup đã công bố thông tin về dự thảo các tài liệu lấy ý kiến cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Thứ nhất, Vingroup muốn bổ sung ngành, nghề kinh doanh gồm: (1) Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao); (2) Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng; (3) Dịch vụ ăn uống khác; (4) Dịch vụ phục vụ đồ uống; (5) Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tỉnh khiết đóng chai); (6) Bán buôn đồ uống; (7) Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; (8) Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu.

Thứ hai, Vingroup muốn sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh. Trong đó, bỏ chi tiết “Dịch vụ ăn uống, giải khát (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)” trong ngành nghề Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; bỏ chi tiết “Xây dựng, lắp đặt sân chơi công viên và các tiện nghi giải trí trong công viên” trong ngành nghề Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.

Cùng với đó, Vingroup cũng muốn sửa chi tiết “Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn” thành “Khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; khu du lịch sinh thái” trong ngành nghề Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; sửa chi tiết “Sản xuất và kinh doanh nước sạch” thành “Khai thác nước sạch, nước khoáng” trong ngành nghề Khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; khu du lịch sinh thái.

Vingroup sẽ triển khai việc gửi phiếu lấy ý kiến cho các cổ đông theo danh sách đã chốt ngày 8/8/2025.

Thời gian gần đây, Vingroup có nhiều chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực hạ tầng và năng lượng. VinSpeed (công ty con của Vingroup có vốn điều lệ 15.000 tỷ) đã gửi đến Chính phủ và các địa phương loạt đề xuất nghiên cứu và đầu tư các tuyến đường sắt. Nổi bật nhất là đề xuất đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam với tổng vốn khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (~67 tỷ USD).

Bên cạnh đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai cùng Vingroup đã góp vốn thành lập VinEnergo từ tháng 3. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.000 tỷ, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 56% về doanh thu và gần 90% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2024. Để thực hiện mục tiêu này, chiến lược năm 2025 của Vingroup tiếp tục xoay quanh ba trụ cột, gồm sản xuất (VinFast), bất động sản (Vinhomes) và du lịch - giải trí (Vinpearl).