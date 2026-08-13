VinFast VF Wild và công nghệ EREV: Chiêu bài đột phá hay bước đi ‘thử’ thị trường?

Sự xuất hiện của VinFast VF Wild không chỉ đơn thuần là việc điền vào chỗ trống cuối cùng trong dải sản phẩm của hãng xe Việt, mà còn mang theo một kế hoạch táo bạo hơn.

VinFast VF Wild đang là tâm điểm chú ý, đánh dấu bước ngoặt khi thương hiệu Việt sắp chính thức tham chiến vào phân khúc bán tải. Thiết kế bản thương mại giữ lại những đường nét vuông vức, khỏe khoắn từng gây bão ở phiên bản concept.

Ảnh dựng kỹ thuật số VinFast VF Wild. Ảnh: BMXB

Mức giá dự kiến của siêu phẩm này đang là một trong những ẩn số hấp dẫn nhất. Khoảng giá được hé lộ hứa hẹn tạo ra một cơn địa chấn thực sự, biến VF Wild thành một “món hời” công nghệ so với các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống, đặc biệt khi kết hợp cùng lợi thế từ các chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho xe điện.

Khoang cabin của phiên bản thương mại cũng ẩn chứa nhiều thay đổi bất ngờ so với những gì giới mộ điệu từng chiêm ngưỡng. Điểm đáng chờ đợi nhất nằm ở khu vực hàng ghế thứ hai, nơi được kỳ vọng sẽ sở hữu một sự tinh chỉnh đáng giá giúp khắc phục triệt để nhược điểm chật chội, kém thoải mái thường thấy trên hầu hết các dòng xe bán tải hiện nay.

Không gian khoang lái và khu vực thùng hàng của VF Wild. Ảnh: ST

Tuy nhiên, điểm bùng nổ thực sự trên VF Wild chính là công nghệ truyền động hoàn toàn mới, lần đầu tiên được hãng xe tung ra thị trường. Không chỉ là một chiếc xe thuần điện thông thường, hệ thống vận hành mang tính đột phá này sẽ giải quyết triệt để bài toán khó nhất của người dùng xe điện. Đó chính là giới hạn quãng đường.

Để khám phá bí mật về hệ truyền động đột phá, con số định giá đầy toan tính và những trang bị “ăn tiền” nhất trên VinFast VF Wild, hãy nhấn ngay vào video bên dưới.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.



