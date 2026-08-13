Mẫu xe điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam giảm gần 1 tỷ đồng, doanh số tăng 75 lần

Sau khi giảm gần 1 tỷ đồng, Ford Mustang Mach-E tăng doanh số 75 lần tại Việt Nam; Toyota vẫn là hãng xe bán chạy nhất thế giới; Thị trường ô tô Việt Nam tháng 7/2026: Xe điện tiếp tục áp đảo bảng doanh số.

Mẫu xe điện Ford giảm giá gần 1 tỷ đồng, doanh số tăng 75 lần tại Việt Nam

Ford Mustang Mach-E, mẫu xe điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam, ghi nhận mức tăng doanh số đột biến sau khi được giảm giá 900 triệu đồng. Từ mức niêm yết 2,599 tỷ đồng, giá xe giảm còn 1,699 tỷ đồng từ tháng 4/2026, kèm chính sách miễn phí sạc 5 năm và hỗ trợ nhận, giao xe.

Ảnh: An ninh tiền tệ.

Ngay trong tháng đầu áp dụng giá mới, Mustang Mach-E bán được 49 xe, cao nhất kể từ khi ra mắt. Trong các tháng 5-7, mẫu xe bán thêm 27 chiếc, nâng tổng doanh số 7 tháng đầu năm lên 76 xe, tăng mạnh so với chỉ 1 xe trong 3 tháng đầu năm. Xe sử dụng hai mô-tơ điện, công suất 395 mã lực, pin 88 kWh, tầm hoạt động tối đa 550 km và hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW.

Toyota vẫn là hãng xe bán chạy nhất thế giới

Toyota tiếp tục dẫn đầu doanh số ô tô toàn cầu trong nửa đầu năm 2026 với 5,39 triệu xe, bỏ xa Volkswagen ở vị trí thứ hai. Dù doanh số giảm 2,9% so với cùng kỳ, hãng vẫn duy trì ngôi đầu nhờ chiến lược đa dạng, đặc biệt là xe hybrid. Doanh số xe điện hóa của Toyota tăng 9,1%, đạt 2,71 triệu xe, trong khi xe thuần điện tăng tới 135%, đạt hơn 193.000 chiếc. Tại Việt Nam, Toyota cũng tăng trưởng 21%, đạt 35.410 xe trong 6 tháng. Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc như BYD đang tạo sức ép ngày càng lớn, nhất là ở mảng xe điện. Tuy nhiên, Toyota vẫn giữ lợi thế nhờ mạng lưới toàn cầu và danh mục sản phẩm đa dạng.

Thị trường ô tô tháng 7/2026: VF 3 bất ngờ dẫn đầu, VinFast chiếm 6/10 vị trí

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 7/2026 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với 59.031 xe bán ra, tăng 11,79% so với tháng trước. Đáng chú ý, nhóm xe điện tiếp tục áp đảo bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy khi 6 vị trí thuộc về các mẫu VinFast. Trong đó, VF 3 bất ngờ trở lại ngôi đầu sau 4 tháng, đạt 5.564 xe, vượt Limo Green với 4.404 xe.

Top xe bán chạy tháng 7/2026 - Ảnh: Nhịp sống thị trường.

Ở nhóm xe Nhật, Mitsubishi góp mặt với Xforce và Xpander, cùng Toyota Yaris Cross và Mazda CX-5. Mitsubishi đạt tổng doanh số 3.216 xe trong tháng, nhờ duy trì các chương trình ưu đãi mạnh. Bức tranh doanh số cho thấy thị trường đang tăng trưởng nhưng phân hóa rõ nét: xe điện ngày càng chiếm ưu thế, trong khi các mẫu xe Nhật vẫn giữ sức cạnh tranh đáng kể.

(Tổng hợp)



