VinFast VF Wild bản cận thương mại lộ diện ‘trần trụi’ trên đường: 2 tùy chọn màu, 3 kiểu mâm, có chi tiết khẳng định là hybrid cắm sạc

Hình ảnh thực tế VinFast VF Wild lộ diện trên đường với hai nắp nhiên liệu nghi vấn công nghệ EREV hoặc PHEV. Chiếc xe có nhiều điểm khác bản concept.

VF Wild lộ diện thực tế trên đường

Những hình ảnh thực tế của chiếc bán tải VinFast VF Wild lăn bánh trên đường đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Chiếc xe gần như chỉ che phần logo, để lộ hoàn toàn các chi tiết thiết kế từ ngoại thất đến nội thất.

VinFast VF Wild bản cận thương mại lộ diện trên đường. Ảnh: FB

Một chiếc VF Wild khác được bắt gặp trong nhà máy. Ảnh: FB

Dàn chân của phiên bản thử nghiệm sử dụng bộ mâm sắt đi kèm lốp dày từ thương hiệu Sailun. Chi tiết này tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với bộ mâm hợp kim kích thước lớn, thiết kế cầu kỳ trên chiếc xe từng được trưng bày tại sự kiện nội bộ. Ngoài ra, hình ảnh ghi nhận trong khuôn viên nhà máy cho thấy một thiết kế mâm thứ ba, nhiều khả năng là dạng ốp nhựa trang trí bọc bên ngoài.

Về màu sắc, VF Wild lộ diện với ít nhất hai tùy chọn sơn ngoại thất gồm ghi xám mờ và trắng.

VF Wild sẽ là EREV?

VinFast chưa đưa ra thông báo chính thức về thông số kỹ thuật hay hệ truyền động của VF Wild. Dù vậy, những chi tiết thực tế đang làm gia tăng nghi vấn về việc xe sử dụng hệ thống truyền động điện mở rộng phạm vi (EREV).

Chiếc xe thử nghiệm trang bị hai nắp ốp đối xứng hai bên thùng xe, cấu trúc thường thấy trên các dòng EREV hoặc PHEV với một bên là cổng sạc điện và bên còn lại là nắp bình nhiên liệu. Nếu cấu hình này được áp dụng, VF Wild sẽ là dòng sản phẩm EREV đầu tiên của thương hiệu Việt.

Chiếc bán tải của VinFast dễ là EREV. Ảnh: FB

Cơ chế này cho phép xe vận hành bằng động cơ điện, đồng thời giải quyết rào cản phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc nhờ động cơ đốt trong đóng vai trò máy phát, duy trì quãng đường di chuyển kết hợp có thể đạt mốc hơn 1.000 km.

Tiện nghi của của VF Wild ra sao?

VF Wild từng lộ diện trong sự kiện nội bộ. Ảnh: FB

So với bản concept, không gian cabin của phiên bản cận thương mại được điều chỉnh theo hướng thực dụng hơn. Táp-lô được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm dạng đặt nổi, kích thước ước tính khoảng 9-10 inch, nhỏ hơn đáng kể so với bản trưng bày.

Bệ trung tâm thiết kế tối giản, không xuất hiện hệ thống phím bấm vật lý mà chỉ bố trí khay sạc không dây cùng hộc để cốc. Ghế lái chỉ chỉnh cơ. Nhằm tạo điểm nhấn, ta-pi cửa lái được tạo hình trang trí lấy cảm hứng từ các đường nét bản đồ địa hình.

Các chi tiết nội thất gợi nhớ đến VF 8 mới và VF MPV 7. Ảnh: FB

Một số chi tiết trong khoang lái mang tính thừa hưởng từ mẫu VF 8 mới như vô-lăng, cụm điều khiển nâng/hạ kính và nhiều khả năng bao gồm cả cần số điện tử dạng cần gạt tích hợp sau vô-lăng.

Thời điểm mở bán VF Wild?

Kế hoạch phân phối và thời điểm mở bán thương mại của VF Wild hiện chưa được nhà sản xuất công bố. Việc dòng xe này liên tục xuất hiện trên đường giao thông công cộng không qua lớp ngụy trang là cơ sở để kỳ vọng thời điểm ra mắt chính thức có thể diễn ra ngay trong năm nay.

VinFast VF Wild có ra mắt trong năm nay? Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Đặt trong tương quan phân khúc bán tải hiện hữu, mức giá khởi điểm kỳ vọng từ 700 triệu đồng được xem là khoảng chi phí hợp lý để dòng xe này tiếp cận thị trường.