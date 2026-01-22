VinFast VF 6, VF 7 bị đâm thì xe biến dạng thế nào, người trong xe sống, chết ra sao - Video này có thể là câu trả lời

Chứng nhận 5 sao Bharat NCAP là lợi thế đáng chú ý của VF 6 và VF 7 tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

VinFast tiếp tục ghi thêm dấu ấn về mặt an toàn khi hai mẫu VF 6 và VF 7 cùng đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ chương trình đánh giá va chạm Bharat NCAP (Chương trình Đánh giá Ô tô Mới của Ấn Độ). Đây là hệ thống đánh giá an toàn xe mới được triển khai tại Ấn Độ, xây dựng trên các tiêu chuẩn quốc tế và đang ngày càng có vai trò quan trọng tại một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Theo kết quả công bố, VinFast VF 6 đạt mức điểm 27,13/32 cho hạng mục bảo vệ người lớn và 44,41/49 cho hạng mục bảo vệ trẻ em. Trong các bài thử nghiệm va chạm, cấu trúc thân xe của VF 6 được đánh giá ổn định, các vùng bảo vệ quan trọng như đầu và cổ hành khách duy trì trong giới hạn an toàn cho phép.

Tuy vậy, báo cáo của Bharat NCAP cũng chỉ ra rằng khả năng bảo vệ vùng ngực người lái ở mức chưa cao, trong khi một bên xương chày được đánh giá ở mức trung bình. Dù vậy, mẫu SUV điện cỡ B này vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để đạt mức xếp hạng cao nhất nhờ trang bị tiêu chuẩn các hệ thống an toàn chủ động như cân bằng điện tử và cảnh báo thắt dây an toàn, cùng hệ thống túi khí cho người lái và hành khách.

VinFast VF 6 trong bài thử nghiệm va chạm theo tiêu chuẩn Bharat NCAP. Ảnh: Rushlane

Với VinFast VF 7, kết quả thử nghiệm cho thấy mức điểm cao hơn so với VF 6 ở cả hai hạng mục. Mẫu CUV điện cỡ C này đạt 28,54/32 điểm bảo vệ người lớn và 45,25/49 điểm bảo vệ trẻ em. Báo cáo thử nghiệm ghi nhận khả năng bảo vệ đầu, thân trên và vùng hông của hành khách đều ở mức tốt, các chỉ số đo lực va chạm nằm dưới ngưỡng giới hạn theo tiêu chuẩn đánh giá của Bharat NCAP. Điều này cho thấy kết cấu khung gầm và các giải pháp an toàn trên VF 7 đã được tối ưu cho các kịch bản va chạm phổ biến.

VinFast VF 7 đạt điểm bảo vệ người lớn và trẻ em ở mức cao. Ảnh:Rushlane

Việc cả hai mẫu xe đều đạt mức xếp hạng 5 sao mang ý nghĩa đáng chú ý trong bối cảnh VinFast đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng tại thị trường Ấn Độ. Bharat NCAP hiện được xem là thước đo quan trọng đối với người tiêu dùng địa phương, đặc biệt trong phân khúc xe phổ thông và xe điện, nơi yếu tố an toàn ngày càng được đặt lên hàng đầu. Kết quả thử nghiệm này giúp củng cố hình ảnh của VinFast như một thương hiệu xe điện chú trọng đến các tiêu chuẩn an toàn ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm.

Ở góc độ rộng hơn, việc VF 6 và VF 7 đạt chứng nhận cao nhất từ Bharat NCAP cũng phản ánh xu hướng các mẫu xe điện thế hệ mới của VinFast đáp ứng đồng thời nhiều thị trường với yêu cầu kỹ thuật và an toàn khác nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt tại Ấn Độ, nơi các hãng xe nội địa và quốc tế đều đang tăng tốc ra mắt CUV thuần điện, kết quả thử nghiệm an toàn được xem là một lợi thế không nhỏ trong quá trình xây dựng niềm tin với khách hàng.