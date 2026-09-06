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VinFast VF 6 facelift lộ diện không nguỵ trang: Thiết kế tinh chỉnh nhẹ, dễ dùng tay nắm cửa phẳng như VF 8

Hoàng Dũng
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VinFast VF 6 bản facelift có lẽ sẽ sớm được hãng xe Việt giới thiệu tới người tiêu dùng, khi mà bản hiện hành đã mở bán được hơn 3 năm, đủ lâu để có một bản nâng cấp nhẹ.

Loạt ảnh chụp được cho là VinFast VF 6 phiên bản facelift đang được lan truyền trên mạng xã hội. Có thể thấy, thiết kế tổng thể giống với VF 6 hiện hành, nhưng một số chi tiết được tinh chỉnh lại về giao diện để tạo sự khác biệt. Cụ thể, cụm đèn hậu được chuyển sang dạng dọc, cản sau có tạo hình điểm nhấn. Trong khi đó, "bản gốc" có đèn sau đặt nằm ngang và không được khoét tạo hình ở cản sau.

Ngoài ra, chiếc VinFast VF 6 facelift màu đen bị chụp còn cho thấy tay nắm cửa ẩn vào thân xe giống VF 8 và sử dụng bộ mâm đa chấu khác biệt so với VF 6 hiện hành.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Chiếc VinFast VF 6 được cho là bản facelift (khoanh tròn) đỗ cạnh VinFast VF 8 mới. Ảnh: Sưu tầm.

Một bức ảnh khác được cho là phần đầu xe VinFast VF 6 facelift cũng được đăng tải, với đèn chiếu sáng có tạo hình mới, kiểu tam giác đặt dọc khác hẳn xe bán hiện hành.

Hồi tháng 7/2025, một bản vẽ với kiểu dáng giống hệt VinFast VF 6 được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Một vài điểm khác biệt đến từ cụm đèn trước và sau. So với xe vừa bị bắt gặp thực tế, các chi tiết gần như giống hệt với bản thiết kế được đăng ký năm ngoái.

- Ảnh 3.

Hình ảnh chiếc VinFast VF 6 "lạ" được làm nét bởi phần mềm AI.

Hiện phía VinFast vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan tới VF 6 facelift hoặc một bản nâng cấp của mẫu xe hạng B này. Tuy nhiên, dựa vào thời gian xe ra mắt lần đầu vào năm 2023, tới nay đã 3 năm nên việc có một bản nâng cấp nhẹ giữa vòng đời là một điều hợp lý.

Thời gian gần đây, VinFast đang thử nghiệm loạt phiên bản mới của những mẫu xe hiện hành như VF 5, VF 6. Hay cả những sản phẩm mới được đồn đoán dạng EREV như bán tải VF Wild hoặc mẫu SUV hoàn toàn mới kích cỡ ngang ngửa VinFast VF 9.

- Ảnh 4.

Bản vẽ với kiểu dáng giống hệt VinFast VF 6 được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hồi tháng 7/2025.

VinFast VF 6 hiện được bán ra thị trường với các bản Eco và Plus. Điểm khác biệt ở ngoại hình 2 phiên bản nằm ở bộ mâm. Nội thất 2 bản gần giống nhau về thiết kế, chỉ khác ở trang bị tiện nghi và công nghệ. Động cơ của 2 bản cũng khác nhau, khi bản Eco mạnh 174 mã lực, còn bản Plus mạnh 201 mã lực. Xe dùng dẫn động cầu trước cho cả 2 phiên bản.

Hiện chưa rõ phiên bản facelift sẽ có thay đổi lớn nào về mặt vận hành hay không. Tuy nhiên do nhiều khả năng vẫn dùng nền tảng cũ nên hãng xe Việt sẽ khó có thể mang tới những thay đổi lớn nào về mặt vận hành như nâng dung lượng pin hoặc số lượng mô-tơ điện.

- Ảnh 5.

Mô phỏng thiết kế của VinFast VF 6 facelift bởi AI dựa vào bản đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

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