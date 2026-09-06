Tin vui cho tất cả người dân mua xe máy điện VinFast Văn Chế | 06/09/2026 07:44 Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn. Báo lỗi cho Soha Đó là gì? Từ ngày mai, quy định xử phạt giao thông mới chính thức có hiệu lực, tài xế cần lưu ý Tags VINFAST Xe máy điện Quizz Soha báo dân trí báo mới Tin ngắn VnExpress Tin nóng trong ngày xe điện Theo Thanh niên Việt Copy link Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/tin-vui-cho-tat-ca-nguoi-dan-mua-xe-may-dien-vinfast-209260905214139773.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha