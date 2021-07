VinFast sẽ biến kỷ lục 25.000 đơn đặt cọc VFe34 thành bé nhỏ - và đây là kẻ đã 'chạy trước' 3 tháng!

Ở bài trước, chúng tôi đã thông tin đến quý độc giả về một sự kiện mà nhìn ở một số góc độ, sẽ còn là cú hích lớn hơn nữa cho ngành xe điện Việt Nam so với kỷ lục 25.000 đơn đặt cọc xe VinFast VF e34. Đó là sự kiện VinFast EV Day (đọc chi tiết).

Thông tin cụ thể về sự kiện này không được công bố chi tiết, ngoài tiết lộ rất nhỏ về việc sẽ giới thiệu các mẫu xe điện mới, nằm tại mọi phân khúc.



Tuy nhiên, chúng ta có thể hình dung được phần nào sự kiện của VinFast sẽ thế nào. Bởi trước thời điểm đó tận 3 tháng, trên thế giới đã có một sự kiện cũng về xe điện đáng chú ý, đó là Stellantis EV Day 2021 vừa được tổ chức vào 8/7 vừa qua.

Không giống nhiều sự kiện do các tổ chức môi trường hoặc các tổ chức người dùng xe điện thực hiện, Stellantis là một hãng sản xuất xe, nên ngoài yếu tố cổ vũ bảo vệ môi trường, thì mục tiêu giới thiệu, tiếp thị xe vẫn là chính. Vậy Stellantis EV Day 2021 đã diễn ra thế nào?

Stellantis là từ gốc latin, nghĩa là tỏa sáng cùng những vì sao

Stellantis thực tế là một cái tên mới trên thị trường xe quốc tế, xuất hiện từ 16/1/2021. Stellantis được thành lập do sát nhập giữa FCA (Fiat-Chrysler Automobiles) và PSA (Peugeot S.A), là công ty mẹ của 14 hãng xe khác, có thể kể tới như Dodge, Jeep, Fiat, Maserati, Peugeot hay Chrysler...



Trong sự kiện về xe điện vừa qua, Stellantis đã giới thiệu tới công chúng kế hoạch điện hóa của hãng. Theo đó, cả 14 hãng xe của Stellantis sẽ có những sản phẩm chạy điện hàng đầu phân khúc, dàn trải từ phân khúc xe cỡ nhỏ tới xe bán tải, tính cả xe lai điện và cả xe thuần điện.

4 khung gầm cho xe thuần điện sẽ phù hợp với các mục đích khác nhau. Ảnh: Stellantis

Stellantis cũng đã công bố thông tin về 4 khung gầm cho xe thuần điện. Các hãng xe thành viên sẽ sử dụng 4 khung gầm này để phát triển các mẫu xe theo kế hoạch riêng, tạo ra sản phẩm ‘hàng đầu phân khúc’, theo như mục tiêu của các hãng hướng tới.



Hãng cũng giới thiệu về hệ sinh thái với các trạm sạc sẽ được xây dựng thêm cũng như kế hoạch cụ thể cho việc tái sử dụng, tái chế pin hỏng.

Chiếc xe cơ bắp Dodge Challenger đốt lốp 'làm nền' cho màn xuất hiện của CEO Tim Kuniskis. Ảnh: Stellantis

Một điều thú vị là cả 14 hãng xe trực thuộc đã có những khẩu ngữ thể hiện tinh thần điện hóa chung, trong đó đáng chú ý với câu của hãng xe cơ bắp Mỹ Dodge: Tear up the streets… not the planet (tạm dịch: Cày nát phố xá chứ không phá hành tinh).