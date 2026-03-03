VinFast ra mắt 2 xe siêu sang mới: SUV, sedan đều có ca-lăng siêu lớn, ghế 'chủ tịch', nhiều chi tiết mạ vàng, ốp gỗ quý

Hôm nay (3/3), VinFast chính thức công bố hai mẫu xe siêu sang mới thuộc thương hiệu con Lạc Hồng là 800S và 900S. Sự xuất hiện của bộ đôi này nằm trong chiến lược quy hoạch lại danh mục sản phẩm của hãng, phân tách rõ rệt ba nhánh thương hiệu gồm Lạc Hồng (xe siêu sang), VF (xe cá nhân đại chúng) và Green (xe kinh doanh dịch vụ).

Cặp đôi xe siêu sang mới của VinFast gồm SUV và sedan. Ảnh: VinFast

Với sự bổ sung này, dòng xe cao cấp nhất của hãng hiện có ba đại diện, bên cạnh mẫu xe nguyên thủ 900 LX đã ra mắt vào năm 2025. Trong bộ ba này, hai mẫu là SUV, còn một mẫu là sedan.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất về ngoại hình của Lạc Hồng 800S và 900S nằm ở hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại kết hợp với mặt ca-lăng kích thước lớn. Khu vực này được tạo hình từ những thanh nan thẳng đứng, lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre, tạo nên diện mạo bề thế và quyền lực cho cả bản sedan lẫn SUV.

Thân xe được trang điểm bằng nhiều chi tiết tinh xảo như logo chim Lạc, hoa văn trống đồng và tên thương hiệu chế tác theo phong cách thư pháp trên hợp kim mạ vàng thật. Bộ mâm của hai mẫu xe khác biệt, khi SUV sử dụng nan nhỏ, còn sedan dùng nan lớn và kín. Cách tạo hình này gần giống trên Mercedes-Maybach S-Class.

Dáng xe hiện đại với mặt ca-lăng lớn tạo điểm nhấn sang trọng. Ảnh: VinFast

Khoang nội thất của hai mẫu xe mới được thiết kế theo tiêu chuẩn dành cho giới thượng lưu với cấu trúc ghế "chủ tịch" ưu tiên sự riêng tư và tiện nghi. Nhà sản xuất sử dụng các vật liệu xa xỉ như da Nappa, gỗ quý và các chi tiết mạ vàng để hoàn thiện không gian bên trong.

Nội thất xe có nhiều vật liệu xa xỉ. Ảnh: VinFast

Riêng mẫu Lạc Hồng 900S được trang bị vách kính ngăn cách biệt lập giữa khoang lái và khoang hành khách, đi kèm trần sao, máy chiếu cỡ lớn và bàn làm việc gấp gọn, biến hàng ghế sau thành một văn phòng di động hoặc không gian giải trí cao cấp. Ngoài ra, xe còn tích hợp các công nghệ thông minh như ghế không trọng lực và hệ thống cửa đóng mở tự động.

Vách ngăn kính có trên mẫu sedan tăng độ riêng tư cho hàng sau. Ảnh: VinFast

Về khả năng vận hành, cả Lạc Hồng 800S và 900S đều sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng với hệ thống ba động cơ điện, bao gồm một động cơ phía trước và hai động cơ phía sau. Tổng công suất của hệ thống này đạt mức 460kW, đi kèm hệ thống treo chủ động toàn phần hoàn toàn mới nhằm đảm bảo độ êm ái tối đa khi di chuyển trên nhiều địa hình.

Xe sử dụng động cơ công suất lớn và nhiều công nghệ hiện đại. Ảnh: VinFast

Theo lộ trình phát triển sản phẩm, VinFast dự kiến sẽ chính thức mở bán bộ đôi xe siêu sang này vào năm 2027.

Việc ra mắt các dòng xe cao cấp được xem là bước đi chiến lược nhằm khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và sản xuất của hãng sau khi đạt cột mốc doanh số 175.099 xe tại thị trường Việt Nam trong năm 2025. Sự phân cấp rõ ràng giữa các dòng thương hiệu giúp hãng tiếp cận sâu hơn vào từng nhóm khách hàng mục tiêu, từ phân khúc xe dịch vụ đến xe siêu sang dành cho giới siêu giàu.