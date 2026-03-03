Tất cả chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau đây phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Camera AI phát hiện 42 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Cục Cảnh sát Giao thông ngày 27/2 đã công khai danh sách 42 trường hợp người điều khiển xe ô tô, xe máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông, được phát hiện thông qua hệ thống camera AI.

Theo danh sách, lực lượng chức năng đã phát hiện 21 trường hợp xe máy vượt đèn đỏ, 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 1 trường hợp xe ô tô chạy sai làn đường và 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Cụ thể, từ 7 giờ 30 phút ngày 26/2 đến 7 giờ 30 phút ngày 27/2, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 8.339 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 68km/h. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 4 trường hợp người điều khiển xe ô tô không thắt dây đai an toàn.

Các trường hợp vi phạm này đều được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), qua trích xuất dữ liệu từ camera AI, Công an đã tự động phát hiện 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 21 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy).

Cũng tại nội đô Hà Nội, camera AI trên tuyến đường Lê Văn Lương phát hiện trường hợp xe ô tô con có biển số 51A90885 vi phạm lỗi chạy sai làn đường. Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an Thành phố và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm. Tại thông báo này, Cục Cảnh sát Giao thông mong muốn người dân hãy chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ, không đội mũ và điều khiển ô tô không thắt dây an toàn bị phạt thế nào?

Theo điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại điểm k và l, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

k) Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

l) Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe, Nghị định 168 còn quy định mức phạt đối với người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn. Cụ thể, theo khoản 4, Điều 12, người được chở trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng.