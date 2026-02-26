Toyota ra mắt xe điện mới trong tháng 3 tới.
Toyota ra mắt xe điện mới trong tháng 3: Nhỏ hơn Yaris Cross, đi gần 500km/sạc
Toyota đang chuẩn bị ra mắt mẫu xe điện mới tại Philippines vào tháng 3/2026. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng danh mục xe điện hóa của hãng.
