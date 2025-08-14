VinFast Minio Green đăng ký tại Ấn Độ, có thể sản xuất tại nhà máy vừa khánh thành tại quốc gia này

Trong bối cảnh thị trường xe điện đang ngày càng sôi động, VinFast không ngừng mở rộng ảnh hưởng của mình tại Ấn Độ. Gần đây, hãng xe Việt này đã chính thức nộp đơn bảo hộ sáng chế cho VinFast Minio Green. Không chỉ dừng lại ở việc mở bán các mẫu SUV điện VF 6 và VF 7, VinFast còn cho thấy ý đồ đem đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng Ấn Độ.

Bản đăng ký VinFast Minio Green tại Ấn Độ. Ảnh: RushLane

Minio Green nổi bật với thiết kế nhỏ gọn. Xe có kích thước dài 3.090mm, hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh mới trong phân khúc siêu mini điện 2 cửa. Xe được trang bị nhiều tính năng đèn pha hình bán nguyệt và cản va nổi bật. Bên cạnh đó, nội thất của Minio Green đơn giản nhưng rộng rãi, thoải mái, với không gian thực dụng cao.

Mẫu xe này có trang bị màn hình hiển thị kiêm hệ thống giải trí. Không chỉ vậy, với bảng màu 6 lựa chọn, Minio Green còn có nhiều điểm nhấn màu xanh dương trên bảng táp-lô, tay nắm cửa và nội thất. Tính năng an toàn có túi khí cho lái xe, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và hệ thống kiểm soát lực kéo. Các tính năng thông minh như tự chẩn đoán và thanh toán qua mã QR trên ứng dụng di động cũng được tích hợp.

Hình ảnh VinFast Minio Green từng xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Về hiệu suất, Minio Green sở hữu bộ pin 14,7 kWh, cung cấp năng lượng cho động cơ điện sản sinh công suất 27 mã lực và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Xe có khả năng tốc độ tối đa 80km/h và phạm vi hoạt động lên đến 170km theo chuẩn NEDC. Hỗ trợ sạc lên đến 12kW, chiếc xe này hứa hẹn sẽ là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị.

VinFast không chỉ dừng lại ở việc nhập khẩu, hãng đã xây dựng một nhà máy tại Tamil Nadu với sản lượng ban đầu là 50.000 xe/năm. Tùy theo nhu cầu, nhà máy có khả năng mở rộng sản xuất lên đến 150.000 xe/năm. Điều này không chỉ giúp VinFast đặt mức giá cạnh tranh cho các mẫu xe điện của mình mà còn tạo ra hàng trăm việc làm trực tiếp và hàng ngàn việc làm gián tiếp. Đồng thời, nhà máy cũng sẽ phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang các thị trường ở Đông Nam Á, Châu Phi và Trung Đông. Vì thế, không loại trừ khả năng mẫu xe điện nhỏ nhất của hãng dành cho thị trường Ấn Độ sẽ được lắp ráp tại đây.

Một số hình ảnh Minio Green tại Việt Nam. Ảnh: MXH

VinFast Minio Green đang góp phần làm phong phú thêm thị trường xe điện Ấn Độ, không chỉ thông qua các sản phẩm chất lượng mà còn qua việc đầu tư mạnh mẽ vào sản xuất địa phương. Với sự đầu tư lên đến khoảng 160 tỷ rupiad (tương đương khoảng 2,2 tỷ USD) được thực hiện theo từng giai đoạn, hãng xe Việt đang chứng tỏ tham vọng không hề nhỏ trong cuộc đua xe điện khu vực và toàn cầu.