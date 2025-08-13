Chạy VinFast Limo Green đến khi phải đẩy bộ, quãng đường tối đa có được như công bố?

VinFast Limo Green là mẫu xe MPV 7 chỗ thuần điện vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này được giới thiệu có thể đi được 450 km mỗi lần sạc, hướng đến nhóm khách hàng sử dụng xe để chạy dịch vụ.

Đối với các tài xế chạy dịch vụ, quãng đường đi được mỗi lần sạc là thông số quan trọng, có thể quyết định xem liệu mẫu xe đó có phù hợp với nhu cầu vận hành hay không.

Chiếc VinFast Limo Green trong thử nghiệm của Mê Xe. Ảnh cắt từ video

Mới đây nhất, đội ngũ của kênh Youtube Mê Xe đã thực hiện hai cuộc thử nghiệm với mẫu VinFast Limo Green nhằm kiểm chứng quãng đường đi được mỗi lần sạc trong các điều kiện khác nhau, cung cấp cái nhìn thực tế cho người dùng về mẫu xe này.

Nhóm Mê Xe đã thực hiện hai cuộc thử nghiệm với hai điều kiện vận hành khác nhau, gồm khi vận hành như thông thường và khi vận hành tiết kiệm. Trong cả hai cuộc thử nghiệm, nhóm đều thử vận hành từ lúc pin đầy 100% đến khi xe không thể chạy được nữa.

Thử nghiệm 1: Chạy đủ tải, tối đa tốc độ

Trong lần thử nghiệm đầu tiên, nhóm muốn thử nghiệm trong điều kiện chở 6 người lớn, đi với tốc độ tối đa cho phép, và không áp dụng bất cứ chiến thuật nào để tiết kiệm pin.

Cách thực hiện

Hành trình bắt đầu tại Vincom Long Biên, Hà Nội vào buổi sáng. Trên xe có 6 người gồm cả tài xế; cùng với đó, xe cũng chở thêm các thiết bị quay phim.

Bài thử đầu tiên có 6 người trên xe. Ảnh cắt từ video

Khi vận hành, xe được cài đặt chạy ở chế độ thông thường (Normal), không bật phanh tái sinh, điều hòa hoạt động bình thường. Trên cao tốc, xe duy trì tốc độ 120 km/h, không núp gió, không "né" gió, không giới hạn ga.

Mục tiêu của chuyến đi là đến Cẩm Phả (Quảng Ninh) và quay về Hà Nội.

Diễn biến chính

Xe xuất phát với 100% pin, màn hình báo 450 km khả dụng. Chỉ một đoạn ngắn sau khi vào cao tốc, pin xuống 94% và còn 423 km dự kiến. Đến địa phận Hạ Long (59% pin), nhóm đã đi 117 km và hệ thống báo còn 265 km – tức tổng cộng ước tính khoảng 382 km, thấp hơn nhiều so với con số 450 km.

Khi còn 44% pin (169 km đã đi), nhóm quyết định quay đầu vì lo ngại pin không đủ để hoàn tất hành trình. Trên đường về, pin tụt nhanh hơn dự kiến; ở mức 18% (248 km), nhóm từ bỏ mục tiêu về Hà Nội mà hướng tới Hải Dương để sạc.

Xe dừng di chuyển khi đã gần tới trạm sạc, cần phải đẩy vào đến trụ sạc. Ảnh cắt từ video

Từ lúc pin còn dưới 10%, người lái chiếc xe đã lái tiết kiệm hơn, vận tốc khoảng 80-90 km/h. Đến khi chỉ còn 1% pin, xe đã đi được 300 km và chỉ cách trạm sạc 5,8 km. Cuối cùng, xe dừng ở mức 0% pin sau 306,5 km; xe đã vào được tới trạm sạc, nhưng vẫn phải đẩy bộ thêm vài chục mét để tới trụ sạc sạc.

% Pin Quãng đường đã đi (km) Quãng đường còn lại (km) Ghi chú 100% 0,0 450 Xuất phát 94% – 423 Cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh 59% 117 265 Ước tính 382 km tổng 44% 169 198 Quay đầu gần Cẩm Phả 18% 248 – Đổi mục tiêu sang Hải Dương 1% 300 – Cách trạm sạc 5,8 km 0% 306,5 0 Hết pin, phải đẩy xe

Kết quả: VinFast Limo Green đi được 306,5 km - thấp hơn 143,5 km so với công bố - theo điều kiện thử nghiệm. Nguyên nhân chính khiến xe không đi được như công bố là xe có tải, chạy tốc độ cao và không tận dụng phanh tái sinh.

Thử nghiệm 2: Chạy tiết kiệm

Khác lần thử nghiệm trước, nhóm Mê Xe sẽ áp dụng nhiều biện pháp nhằm tiết kiệm pin.

Cách thực hiện

Trong hành trình lần này, nhóm vẫn sẽ đi từ Hà Nội tới Quảng Ninh và quay trở lại. Tuy nhiên, trên xe sẽ chỉ có 2 người kèm hành lý nhẹ. Xe sẽ vận hành ở chế độ tiết kiệm Eco với phanh tái sinh hoạt động ở mức cao nhất.

Thử nghiệm thứ 2 chỉ có 2 người trên xe. Ảnh cắt từ video

Trên xe, người lái cài đặt điều hòa đặt ở 26°C, quạt gió mức 1, thậm chí tắt khi không cần. Xe di chuyển đều đặn ở tốc độ 70–80 km/h, đôi lúc núp gió, tránh tăng tốc đột ngột. Xuất phát từ Vincom Long Biên lúc 14:30, hướng tới Cẩm Phả rồi quay về.

Diễn biến chính

Ngay từ 90% pin, hiệu suất đã đạt 4,5 km cho mỗi 1% pin – cao hơn hẳn so với thử nghiệm trước đó (3 km/1%). Tại BOT Vân Đồn (62% pin), nhóm đã đi 167 km và hệ thống báo còn 279 km, tổng cộng ước tính 446 km – gần như khớp với thông số công bố.

Thử nghiệm kết thúc khi xe đi được gần 470 km; xe vẫn chưa dừng hẳn như lần thử nghiệm trước. Ảnh cắt từ video

Khi còn 33% pin, xe đã hoàn thành 297 km; ở mức 20%, tổng quãng đường ước tính chạm 455 km. Khi nhóm đến Sun Urban City (Hà Nam) với 14% pin, đồng hồ báo còn đi được 63 km. Khi về Hà Nội, mức pin còn 3%, quãng đường đạt 451 km – vượt mốc 450 km.

Nhóm tiếp tục chạy để xả hết pin. Cuối cùng, xe dừng hẳn lại ở 0% pin sau 468,8 km và khoảng 7 giờ lái liên tục.

% Pin Quãng đường đã đi (km) Quãng đường còn lại (km) Ghi chú 100% 0,0 450 Xuất phát từ Hà Nội 90% 45 – Hiệu suất 4,5 km/1% 62% 167 279 Ước tính 446 km 33% 297 148 Tốc độ trung bình 68 km/h 20% 365 90 Ước tính 455 km 14% 394 63 Đến Hà Nam 3% 451 13 Đã quay trở lại Hà Nội 1% 462 4

0% 468,8 0 7 tiếng lái xe

Kết quả: Khi di chuyển với tải trọng thấp và áp dụng các biện pháp tiết kiệm pin, quãng đường đi được đến lúc xe kiệt pin lên tới 468,8 km, tức lớn hơn con số 450 km mà hãng công bố.

Kết luận

Hai thử nghiệm đã cho thấy sự khác biệt rõ rệt:

Full tải, tốc độ cao : 306,5 km – chỉ đạt khoảng 68% so với công bố.

Tối ưu tiết kiệm: 468,8 km – vượt mốc công bố, thêm gần 19 km.

Điều này cho thấy con số 450 km của nhà sản xuất không phải viển vông, nhưng để đạt được đòi hỏi điều kiện lý tưởng: Tải nhẹ, tốc độ thấp và ổn định, cùng chiến lược lái tiết kiệm. Trong điều kiện khắc nghiệt hơn, quãng đường có thể giảm tới hơn 30%.

Tương tự mức tiêu hao nhiên liệu trên xe xăng, người lái cần áp dụng các biện pháp giảm tiêu hao năng lượng thì xe mới có thể đạt được con số như nhà sản xuất công bố. Ảnh cắt từ video

Cần lưu ý rằng con số tối đa đi được mỗi lần sạc ở xe điện tương tự như mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trên xe xăng: Để đạt được cần áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Với người dùng, bài học rút ra là cách lái quyết định rất nhiều đến phạm vi hoạt động của xe điện. Nhà sản xuất có thể đưa ra con số tối đa, nhưng chính thói quen vận hành sẽ định hình trải nghiệm thực tế.