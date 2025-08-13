Đây là mẫu xe đạp điện Mỹ giá gần 100 triệu đồng

Infinite Machine (New York, Mỹ) vừa giới thiệu Olto, một phương tiện được giới thiệu là "xe đạp làn đường". Sự xuất hiện của Olto đặt ra nhiều câu hỏi thú vị về định nghĩa và vai trò của nó trong bối cảnh giao thông đô thị.

Olto có hai phiên bản: Olto dành cho làn đường xe đạp và P1 dành cho làn đường ô tô. Với phiên bản Olto dành cho làn đường xe đạp được xem là xe đạp điện hạng 2, thiết kế đặc biệt để vận hành trong làn đường dành cho xe đạp.

Olto có tốc độ tối đa 32 km/h trong làn đường xe đạp và 53 km/h khi chạy off-road. Hãng công bố các mức quãng đường di chuyển tương ứng với tốc độ như sau: 67 km ở tốc độ 20 km/h; 56 km ở tốc độ 30 km/h; 45 km ở tốc độ 40 km/h và 36 km ở tốc độ 50 km/h. Olto được thiết kế để chở hai người.

Một trong những điểm độc đáo của Olto là bàn đạp từ tính hỗ trợ chế độ đạp trợ lực. Khi người dùng muốn sử dụng ga, bàn đạp có thể được gập gọn bằng nam châm. Bên cạnh đó, yên xe dài với tay cầm bên dưới và chỗ để chân ẩn giúp hành khách ngồi thoải mái và an toàn.

Olto được làm bằng nhôm đùn chống chịu thời tiết, có thể để ngoài trời. Xe được trang bị hệ thống treo kép và động cơ bánh sau 750W đủ mạnh để chở hai người. Đèn pha tự động điều chỉnh độ sáng và đèn báo rẽ tích hợp đảm bảo an toàn khi di chuyển vào ban đêm.

Olto có trọng lượng khá lớn, lên tới 80 kg (bao gồm pin) và 70 kg (không bao gồm pin). Tải trọng tối đa của xe là 160 kg và chiều dài tổng thể là 167 cm.

Điểm nổi bật của Olto là khối pin có thể tháo rời, giúp việc sạc pin trở nên cực kỳ tiện lợi. Người dùng có thể dễ dàng mang pin lên nhà hoặc văn phòng để sạc mà không cần dắt cả xe đi theo.

Pin của Olto được chứng nhận UL, có thể thay nóng và lắp đặt dưới yên xe theo bất kỳ hướng nào. Người dùng có thể tháo pin bằng một tay và sạc nhanh đến 50% trong một giờ.

Một điểm cộng nữa cho Olto chính là khả năng tùy chỉnh linh hoạt. Người dùng có thể lắp thêm ghế trẻ em, giá để đồ phía sau, tấm chắn giữa hoặc giỏ đựng đồ tùy theo nhu cầu sử dụng. Thiết kế mô-đun cho phép thay đổi phụ kiện bất cứ lúc nào, đáp ứng mọi thay đổi trong lối sống của người dùng.

Olto được trang bị bộ bảo mật Infinite Security Suite, kết nối internet và theo dõi bằng GPS thông qua ứng dụng Infinite Machine. Xe cũng có khe cắm Apple AirTag tích hợp, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi các hoạt động của Olto.

Khi đỗ xe, Olto sẽ tự động khóa tay lái và bánh xe. Nếu có người cố tình xâm phạm, còi báo động sẽ kêu và gửi thông báo tức thì đến điện thoại của chủ xe.

Ứng dụng Infinite Machine còn cho phép mở khóa xe khi đến gần và tự động khóa khi rời xe. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể xem quãng đường đã đi, phần trăm pin, cảnh báo giả mạo, tốc độ hiện tại, phạm vi di chuyển còn lại và vị trí của xe.

Olto có giá bán lẻ 3.495 USD (khoảng 92 triệu đồng) và dự kiến giao hàng vào đầu mùa thu năm nay với hai màu đen và bạc. Thông số kỹ thuật của động cơ và pin chưa được công bố chi tiết.