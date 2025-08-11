4 mẫu ô tô tiết kiệm xăng sắp về Việt Nam: Có xe to hơn CX-5 nhưng ăn ít xăng hơn cả Vios, chỉ 5,1L/100km

Những mẫu xe hybrid như Hyundai Santa Fe Hybrid, Palisade Hybrid, Lexus LX 700h, Omoda C7 PHEV chuẩn bị được mang về Việt Nam đang thu hút sự chú ý lớn. Các mẫu xe này hứa hẹn mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Trong vài năm qua, xe hybrid đã trở thành lựa chọn phổ biến tại Việt Nam. Các mẫu như Toyota Corolla Cross và Honda CR-V đã được đón nhận nồng nhiệt. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sau đó, nhiều mẫu xe hybrid mới từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng lần lượt được giới thiệu.

Lexus LX 700h là mẫu xe đáng chú ý thu hút sự quan tâm của khách Việt. Tại GIIAS 2025, Lexus trưng bày hai phiên bản của LX 700h là 4 chỗ và 7 chỗ. Giá bán lần lượt của LX 700h bản 7 chỗ là 206.800 USD (gần 5,3 tỷ đồng) và bản 4 chỗ 239.500 USD (hơn 6,1 tỷ đồng).

Hyundai Palisade Hybrid gây ấn tượng với hệ truyền động hybrid Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid. mức tiêu thụ của Palisade Hybrid chỉ vào khoảng 6,45 lít/100km.

Hyundai Santa Fe Hybrid cũng chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam. Điều này mang lại hy vọng cho những ai yêu thích xe thân thiện với môi trường. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ là 5,1 lít/100km đường hỗn hợp. Mẫu SUV to hơn CX-5 nhưng ăn ít xăng hơn cả Vios, với mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp là 5,77L/100 km.

Hiện tại, Omoda C7 PHEV cũng đang được mong đợi. Hãng xe đến từ Trung Quốc cho biết, mẫu xe này dự kiến có hai phiên bản động cơ xăng tăng áp và plug-in hybrid cắm sạc ngoài.

