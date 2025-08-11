Ô tô điện Trung Quốc đâm 'rụng đầu' xe tải: Cư dân mạng hài hước ví như vũ khí hạt nhân

Trong bối cảnh cuộc đua phát triển xe điện đang nóng lên khắp thế giới, các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc không ngừng nỗ lực chứng tỏ sức hút của mình. Li Auto, một trong những hãng xe tiên phong, vừa qua đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải video va chạm của mẫu SUV điện i8 mới ra mắt với một chiếc xe tải nặng.

Tranh cãi

Không phải là thông số kỹ thuật hấp dẫn hay thiết kế độc đáo, mà chính đoạn video mô tả cú va chạm trực diện giữa chiếc i8 và xe tải Chenglong đã thu hút sự chú ý. Trong clip, i8 nặng từ 2.580 đến 2.610 kg va vào chiếc xe tải 8 tấn đang chạy với tốc độ 40 km/h, trong khi đó i8 đang di chuyển với tốc độ 60 km/h.

Điều đáng nói là mặc dù có sự chênh lệch về kích thước và trọng lượng, nhưng i8 vẫn giữ được cấu trúc vững chắc. Phần đầu xe ngắn đã hấp thụ phần lớn lực tác động, cột xe không hề biến dạng. Ngay sau cú va chạm, cửa xe tự động mở khóa và tay nắm cửa đẩy ra ngoài, giúp người thử nghiệm dễ dàng tiếp cận bên trong xe. Hơn nữa, tất cả chín túi khí đều bung ra, và hệ thống cuộc gọi khẩn cấp được kích hoạt. Điều ấn tượng là cả bộ pin lắp dưới sàn xe không bốc cháy hay phát khói, ngay cả khi đã bị trầy xước sâu bởi một cột kim loại trước khi va chạm.

Tuy nhiên, hành vi của khung xe tải sau va chạm đã khiến nhiều người xem bất ngờ. Cú đâm mạnh khiến cabin xe tải nghiêng về phía trước một cách đáng kể, gần như tách rời khỏi khung gầm, khiến tất cả bánh xe nhấc lên khỏi mặt đất. Phản ứng trước hình ảnh này, Dongfeng Liuzhou Motor - công ty mẹ của thương hiệu Chenglong - đã nhanh chóng phát đi bản tuyên bố công khai và bày tỏ quan ngại về bài kiểm tra.

Theo QQ News, Dongfeng Liuzhou Motor đã cáo buộc Li Auto "vi phạm nghiêm trọng" và đặt nghi vấn về độ tin cậy của video, cho rằng video đã tạo ra hình ảnh sai lệch và không phản ánh chính xác điều kiện lái xe thực tế. Phân tích nội bộ của họ chỉ ra rằng cài đặt kiểm tra khác biệt đáng kể so với những gì thường xảy ra trên đường.

Video cũng tạo tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến chỉ trích, thậm chí chế nhạo thử nghiệm này của Li Auto. Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc thậm chí hài hước so sánh i8 với vũ khí hạt nhân hoặc các thiết bị hủy diệt khác.

Li Auto nói gì?

Li Auto không chậm trễ phản hồi. Vào ngày 3 tháng 8, hãng xe này đã lên tiếng trên Weibo, cho biết bài kiểm tra va chạm được tiến hành bởi Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Ô tô Trung Quốc (CAERI), một công ty nhà nước độc lập.

Họ khẳng định rằng video "không nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm của bất kỳ thương hiệu nào khác, và kết quả thử nghiệm không nên được coi là phản ánh chất lượng sản phẩm của các thương hiệu khác". Li Auto còn nhấn mạnh rằng xe tải được sử dụng trong thử nghiệm chỉ là một "chướng ngại vật di động" mà thôi, và việc xe tải đó mang thương hiệu Dongfeng Chenglong bị liên quan đến một tranh cãi công chúng là không cố ý.

Cơ quan chức năng nói gì?

Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Ô tô Trung Quốc cũng đã xác nhận thông tin từ Li Auto trong một tuyên bố riêng. Họ mô tả bài kiểm tra va chạm là một "kiểm tra va chạm không chuẩn giữa hai xe" nhằm mô phỏng một kịch bản tai nạn giao thông, đồng thời khẳng định rằng "không liên quan đến đánh giá hiệu suất an toàn xe của các thương hiệu khác".

Họ cũng giải thích rằng tiêu chí duy nhất khi lựa chọn xe tải chỉ là trọng lượng không tải của xe. Không có bất kỳ chỉnh sửa hiệu suất nào được thực hiện, ngoại trừ việc sơn lại từ màu đỏ sang trắng, lắp thêm thiết bị lái tự động và tải trọng để đạt mục tiêu trọng lượng 8 tấn.