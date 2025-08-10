Hãng xe xây nhà máy 4.100 tỷ nâng cấp mẫu SUV vừa ra mắt tại Việt Nam: Đi xa hơn 610 km nhưng giá vẫn giữ nguyên từ 400 triệu đồng

Geely EX5 ban đầu gia nhập thị trường Trung Quốc với tên gọi Galaxy E5 vào tháng 7/2024. Mới đây, phiên bản nâng cấp 2026 đã được Geely ra mắt tại quê nhà.

Mẫu xe này được Geely Automobile nhấn mạnh đóng vai trò đầu tàu cho chiến lược xuất khẩu của Geely trong mảng xe điện. Tính đến tháng 7/2025, mẫu SUV thuần điện cho đô thị này đã ghi nhận doanh số toàn cầu 150.000 chiếc, phân phối tại 35 quốc gia. Tại thị trường nội địa Trung Quốc, EX5 là mẫu xe thuần điện hạng C xuất khẩu nhiều nhất, với 130.715 xe đã bàn giao.

Điểm nâng cấp nổi bật nhất trên EX5 2026 chính là hệ thống pin hoàn toàn mới và phạm vi hoạt động. Phiên bản pin tiêu chuẩn 49,5kWh đã bị loại bỏ, thay thế bằng hai tùy chọn pin LFP ShenDun do chính Geely phát triển gồm pin dung lượng 60,2kWh, phạm vi 530km (CLTC) và pin 68,4kWh với phạm vi 610km (CLTC).

Thực tế sử dụng trước đây cho thấy chủ sở hữu bản pin nhỏ 49,5kWh chỉ đạt phạm vi di chuyển dưới 400km, vì vậy đây là bước cải tiến mang ý nghĩa thực tiễn rõ rệt.

Mặc dù nâng cấp dung lượng pin và khả năng vận hành, mức giá của Geely EX5 vẫn giữ nguyên từ 109.800 – 145.800 NDT (khoảng 401-532 triệu đồng). Điều này khiến mẫu xe của Geely tăng thêm sức cạnh tranh so với đối thủ cùng tầm là BYD Atto 3, vốn có giá từ 115.800 nhân dân tệ. Đáng chú ý, Geely còn cắt bỏ phiên bản cao cấp nhất từng có giá 179.800 nhân dân tệ, giúp sản phẩm rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn với người dùng phổ thông.

Geely EX5 2026 không thay đổi thiết kế tổng thể, nhưng được tinh chỉnh nhẹ với hai tùy chọn màu sơn mới: Xanh dương (Dawn Blue) và Xanh lá (Evening Forest Green). Hệ thống treo cũng được nâng cấp, mang lại khả năng giảm xóc tốt hơn 20%, cải thiện đáng kể độ êm ái trong đô thị và khi đi xa.

Geely EX5 là một chiếc SUV nhỏ gọn hướng đến khả năng di chuyển trong đô thị. Kích thước của xe Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.615 x 1.901 x 1.670(mm), chiều dài cơ sở: 2.750mm.

Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị màn hình 15.4 inch chạy hệ điều hành Flyme Auto OS, 06 loa và hệ thống camera quan sát xung quanh. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến L2 ADAS, ghế trước có chức năng massage, sưởi ấm, thông gió, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) và 16 loa Flyme Sound.

Geely EX5 sử dụng một động cơ điện duy nhất ở trục trước với công suất cực đại 160kW (215 mã lực). Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h đạt 6,9 giây. Tốc độ tối đa là 180km/h. Pin của xe có thể được sạc từ 30% lên 80% trong 20 phút bằng bộ sạc DC.

Trong tháng 7/2025, Geely Việt Nam cũng đã chính thức giới thiệu mẫu EX5 tới người tiêu dùng trong nước. Theo công bố, xe được trang bị pin dung lượng 60,2kWh, chi tiết cho thấy nhiều khả năng đây là phiên bản đã được nâng cấp so với thế hệ trước tại thị trường Trung Quốc.

EX5 tại Việt Nam được phân phối với hai phiên bản: Pro và Max, có mức giá lần lượt từ 839 - 889 triệu đồng. Tương tự các mẫu xe điện của những hãng khác, EX5 cũng phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống trạm sạc của nhà cung cấp khác, không có hệ thống của riêng hãng.