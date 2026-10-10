VinFast dự chi 1 tỷ USD mở rộng nhà máy, phần lớn tại Ấn Độ và Indonesia

Trong báo cáo cập nhật hội nghị nhà đầu tư Vingroup công bố ngày 8/10, Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho biết VinFast dự kiến chi hơn 1 tỷ USD cho đầu tư tài sản cố định trong năm 2026. Phần lớn khoản tiền này dành cho việc mở rộng các nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia.

Về nguồn vốn, hãng xe điện chưa công bố kế hoạch huy động thêm vốn chủ sở hữu trong thời gian trước mắt. Hoạt động đầu tư dự kiến tiếp tục được tài trợ chủ yếu bằng nợ vay và các khoản hỗ trợ tài chính.

Cùng với việc mở rộng sản xuất, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và 1 triệu xe máy điện trên toàn cầu trong năm nay. Đến hết tháng 8/2026, hãng đã bàn giao khoảng 154.000 ô tô điện tại Việt Nam, tăng 71,2% so với cùng kỳ năm trước. Ban lãnh đạo kỳ vọng tốc độ bàn giao trong những tháng cuối năm, đặc biệt là quý IV, sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch.

Một yếu tố được kỳ vọng hỗ trợ tiêu thụ xe là việc Green SM tiếp tục mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Cuối tháng 9/2026, hãng vận tải này khai trương kỹ thuật tại Hà Lan, nâng số thị trường hiện diện lên tám. Green SM dự kiến gia nhập thêm ba thị trường mới trong năm nay.

Green SM là đối tác chiến lược lớn của VinFast. Việc hãng vận tải tăng quy mô và mở thêm thị trường được kỳ vọng góp phần nâng sản lượng xe bàn giao.

Bên cạnh sản xuất xe điện, VinFast còn tham gia dự án bất động sản Vinhomes Global Sportia, còn gọi là Vinhomes Olympic. Ngày 15/9, hãng công bố việc công ty con VinFast Việt Nam ký thỏa thuận mua lại CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Hồi từ ông Phạm Nhật Vượng và hai cổ đông khác. Ngọc Hồi là một trong bốn thành viên liên danh thực hiện dự án.

Thương vụ có giá trị chuyển nhượng dự kiến 30.857 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,2 tỷ USD. Sau khi hoàn tất, VinFast sẽ được hưởng 20% lợi ích kinh tế từ dự án.

Nguồn tiền thực hiện giao dịch dự kiến đến một phần từ các thỏa thuận tài chính hiện có với Vingroup và ông Vượng. VinFast Việt Nam cũng có phương án huy động tối đa 10.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức cho Chủ tịch Vingroup.

VPBankS cho biết giá chuyển nhượng thấp hơn 48% so với mức định giá của đơn vị này, đồng thời đánh giá dòng tiền từ Global Sportia trong tương lai có thể bổ sung nguồn hỗ trợ tài chính dài hạn cho VinFast.