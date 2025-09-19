VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở dịch vụ tại tại 6 nước Trung Đông, hợp tác với Hiệp hội ô tô Ả Rập

VinFast ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Ô tô Ả Rập (AAA), tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ xe cơ giới tại Trung Đông hôm 18/9.

Theo đó, khách hàng VinFast tại sáu quốc gia gồm UAE, Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar, Bahrain và Oman sẽ được triển khai dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp bên đường.

AAA sẽ cung cấp các dịch vụ gồm kéo xe, vận chuyển xe đến trạm sạc khi hết pin, khởi động bình ắc quy 12V, thay lốp và mở khóa xe. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo theo tiêu chuẩn của VinFast và quy định sở tại. AAA đặt mục tiêu phản hồi tổng đài dưới 45 giây và tiếp cận hiện trường trong 60–90 phút.

VinFast phối hợp cung cấp dữ liệu khách hàng, đào tạo nhân sự và vận hành hệ thống tổng đài tại từng quốc gia. AAA cam kết duy trì mức độ hài lòng khách hàng tối thiểu 90%. Dịch vụ hỗ trợ được áp dụng trong 10 năm từ ngày mua xe và có thể chuyển nhượng trong phạm vi quốc gia.

Theo bà Đỗ Hoài Linh, Tổng Giám đốc VinFast Trung Đông, hợp tác với Hiệp hội Ô tô Ả Rập giúp VinFast mở rộng dịch vụ tại Trung Đông. Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp nhanh chóng và an toàn sẽ nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời củng cố niềm tin vào thương hiệu.

Tại khu vực, VinFast đã hợp tác với ba đại lý gồm Al Tayer Motor (UAE), Al Mana Holdings (Qatar) và Bahwan Automobiles & Trading (Oman). Hãng tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác để thúc đẩy giải pháp di chuyển xanh và tăng khả năng tiếp cận xe điện tại các quốc gia vùng Vịnh.

VinFast (NASDAQ: VFS) là công ty con của Vingroup JSC, một trong những tập đoàn lớn tại Việt Nam. Doanh nghiệp tập trung sản xuất các dòng xe thuần điện (EV), với danh mục sản phẩm gồm SUV điện, xe máy điện, xe đạp điện và xe buýt điện. VinFast đang trong giai đoạn mở rộng hoạt động, phát triển mạng lưới phân phối toàn cầu, tăng cường năng lực sản xuất và tập trung vào các thị trường trọng điểm tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Trong khi đó, Hiệp hội Ô tô Ả Rập (AAA) được thành lập hơn 30 năm, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cứu hộ khẩn cấp 24/7 tại UAE và các quốc gia Vùng Vịnh. Với trung tâm điều phối, đội ngũ tổng đài viên đa ngôn ngữ và hệ thống phương tiện cứu hộ từ xe kéo đến xe máy, AAA cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trên đường bộ.