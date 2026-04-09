VinFast bán bao nhiêu xe máy điện một tháng mà phải đẩy công suất nhà máy lên tối đa?

Thị trường xe máy Việt Nam vừa ghi nhận một diễn biến đáng chú ý khi VinFast công bố doanh số xe máy điện tháng 3/2026 ở mức cao chưa từng có. Theo thông tin được công bố, VinFast nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng từ hệ thống đại lý trong tháng 3 và đã xuất xưởng hơn 93.000 xe máy điện - mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong số những xe đã được bán ra trên thị trường, hai dòng xe có doanh số nổi bật nhất là Evo với khoảng 52.000 xe - đứng đầu toàn thị trường xe máy Việt Nam, và Feliz với hơn 24.000 xe - đứng thứ hai toàn thị trường. Do nhu cầu vượt dự báo, hãng cho biết đã phải đẩy công suất nhà máy lên mức tối đa để đáp ứng đơn hàng.

VinFast Evo là mẫu xe máy bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 3.

Xét trên toàn thị trường, VinFast Evo đang đứng đầu bảng xếp hạng doanh số trong tháng 3, VinFast Feliz xếp thứ hai, trong khi mẫu xe xăng bán chạy nhất của Honda là Wave RSX đạt 18.532 xe và xếp thứ ba, Honda Vision với 15.433 xe xếp thứ tư. Chỉ riêng doanh số của Evo đã cao hơn gần 3 lần so với mẫu xe xăng dẫn đầu của Honda.

Diễn biến này cho thấy một thay đổi đáng kể trong tâm lý tiêu dùng. Nếu trước đây xe máy điện thường bị nghi ngại ở các khía cạnh như quãng đường di chuyển, độ bền pin, hay thời gian sạc, thì nay các rào cản đó dường như đang được thu hẹp nhanh.

VinFast cũng cho biết sức mua tăng mạnh tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, trong đó riêng Hà Nội tháng 3 đã giao hơn 20.000 xe máy điện. Bên cạnh yếu tố giá xăng dầu biến động, thị trường còn được thúc đẩy bởi hạ tầng sạc, đổi pin và các chương trình ưu đãi cho khách hàng cá nhân, cũng như các chính sách dành cho tài xế công nghệ.

Ra mắt nhiều biến thể giúp VinFast đáp ứng được nhiều nhóm khách hàng với đa dạng nhu cầu.

Xét từ góc độ sản phẩm, thành công của Evo và Feliz không chỉ đến từ thương hiệu mà còn nằm ở việc VinFast cho ra mắt nhiều biến thể khác nhau, phủ nhiều phân khúc giá và nhu cầu sử dụng, từ xe cho học sinh - sinh viên, nhu cầu đi lại nội đô, đến người dùng cần quãng đường dài hơn.

Dòng xe Pin, dung lượng Quãng đường tối đa/lần sạc Thời gian sạc Pin phụ / đổi pin Dung tích cốp Giá tham khảo Evo Neo Pin LFP 2 kWh 117 km 5,33 giờ Không 17L 24 triệu Evo Grand Pin LFP 2,4 kWh 134 km / 262 km 6,5 giờ Có thể lắp pin phụ 2,4 kWh 35L 22,8 triệu Evo Grand Lite Pin LFP 1,2 kWh 70 km / 198 km 6,5 giờ Có thể lắp pin phụ 2,4 kWh 35L 18,9 triệu Evo Lite Neo Ắc-quy Axit Chì 1,26 kWh 78 km 10 giờ Không thấy nêu pin phụ trong thông tin tóm tắt 17L 19,9 triệu Feliz 2025 Pin LFP 2,4 kWh 134 km / 262 km 6,5 giờ Có thể lắp pin phụ 2,4 kWh 34L 26,9 triệu Feliz Lite Pin LFP 2,4 kWh 134 km / 262 km 6,5 giờ Có thể lắp pin phụ 2,4 kWh 34L 26,9 triệu



