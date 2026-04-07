Xe VinFast mới toanh lăn bánh trên đường: Quá to so với VF 6, quá lạ so với VF 7, rốt cuộc là xe gì?

Vừa mới đây, mạng xã hội đang chú ý đến một mẫu xe mới hoàn toàn mới mang logo VinFast được phát hiện đang chạy thử trên đường phố Việt Nam. Chiếc xe này gây chú ý khi mang thiết kế có phần lạ lẫm, không giống hoàn toàn với bất kỳ đại diện nào từ VF 5 cho đến VF 9.

Thiết kế lạ lẫm này cũng đã khiến nhiều người đặt ra các phỏng đoán khác nhau, cho rằng đây có thể là phiên bản mới của VF 6 hoặc VF 7. Tuy nhiên, các phỏng đoán này luôn gặp những ý kiến ngược chiều, cho rằng chiếc xe mới có kích thước to hơn so với VF 6, đồng thời sở hữu những đường nét quá khác so với VF 7.

Những ý kiến này đang khiến "danh tính" chiếc xe trở nên bí ẩn, hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Mẫu xe mới của VinFast được bắt gặp chạy thử nghiệm trên đường.

Điểm nhấn đầu tiên nằm ở phần đầu xe. Thay vì những đường gân dập nổi mạnh mẽ và nắp capo gồ cao kiểu cơ bắp đang có trên mẫu VF 7, mẫu xe lạ này sở hữu phần mặt trước phẳng hơn. Điểm gồ cao lên lại được đẩy sang hai bên cạnh của đầu xe, tạo nên một phong cách thiết kế lạ lẫm hơn.

Phần thân xe cũng để lại nhiều dấu hỏi lớn. Dựa trên các hình ảnh đăng ký sở hữu trí tuệ rò rỉ gần đây, mẫu xe này có phần cabin khá dài trong khi nắp capo lại hơi dốc lên phía trên. Kiểu thiết kế này khiến giới quan sát đặt ra giả thuyết về một mẫu xe đa dụng (MPV) được thiết kế theo phong cách lai SUV (Crossover).

Nếu điều này là sự thật, đây có thể là quân bài chiến lược của VinFast, tiếp tục đánh vào phân khúc xe gia đình khi mẫu Limo Green / MPV 7 đã có được thành công lớn ngay từ khi ra mắt.

Chiếc xe VinFast mới được chụp trong nhà máy của hãng.

Đuôi xe luôn là nơi khẳng định bản sắc của VinFast với dải LED hình cánh chim đặc trưng. Tuy nhiên, chi tiết này trên mẫu xe mới đã được tái thiết kế một cách tỉ mỉ hơn. Thông thường, dải đèn LED trên các dòng xe hiện hành được bố trí riêng biệt và tối giản. Nhưng ở mẫu xe mới, dải LED dường như nằm trong một cụm chi tiết lớn hơn với nền nhựa đen bao quanh.

Đi sâu vào chi tiết, có thể thấy rằng cụm đèn này tích hợp nhiều nốt đèn LED nhỏ xung quanh, tạo ra hiệu ứng ánh sáng đa điểm phức tạp hơn. Cách tiếp cận này không chỉ giúp tăng tính nhận diện trong đêm tối mà còn cho thấy sự đầu tư vào công nghệ chiếu sáng của hãng xe Việt.

Không chỉ thiết kế đầu xe, cụm đèn pha cũng khác biệt hoàn toàn với các xe đã ra mắt.

Một chi tiết tạo nhiều thảo luận bậc nhất là hình ảnh rò rỉ được cho là từ khu vực nhà máy, cho thấy chiếc xe thử nghiệm này dường như mang dòng chữ "VF 7" ở phía sau. Điều này tạo ra hai luồng ý kiến: Hoặc đây là phiên bản nâng cấp (facelift) mang tính lột xác của VF 7, hoặc là một mẫu xe hoàn toàn mới với dòng chữ tên xe có cách viết gần giống với VF 7.

Đáng chú ý, trong hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ kiểu dáng công nghiệp của mẫu xe này, cái tên Roberto Michele Piatti - CEO của studio thiết kế danh tiếng Torino Design của Ý - được liệt kê trong phần tác giả của thiết kế.

Torino Design vốn là đối tác "quen mặt" của VinFast, từng góp công lớn trong việc định hình ngôn ngữ thiết kế cho các dòng xe như VF e34, VF 8 hay VF 9. Việc tiếp tục bắt tay với studio từ Ý cho thấy VinFast vẫn kiên trì theo đuổi phong cách thẩm mỹ châu Âu, nhưng đã bắt đầu có những điều chỉnh để phù hợp hơn với thị hiếu đa dạng của thị trường toàn cầu.

Bản đăng ký thiết kế công nghiệp được cho là của chiếc xe mới.

Sự xuất hiện của mẫu xe mới này cũng đặt ra dấu hỏi về lộ trình sản phẩm của VinFast. Cuối năm 2024, chuyên trang Automotive News từng đưa tin rằng hãng xe Việt chưa có kế hoạch cập nhật cho hai dòng xe VF 6 và VF 7 cho đến tận cuối thập kỷ này. Thay vào đó, nguồn tin này cho rằng VinFast sẽ tập trung nguồn lực để ra mắt thế hệ nâng cấp của VF 8 và VF 9 trong vài năm tới.

Tuy nhiên, trong ngành công nghiệp ô tô đầy biến động, kế hoạch sản phẩm luôn có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế và phản hồi từ người tiêu dùng. Việc một mẫu xe mang thiết kế hoàn toàn mới, có thể là "hậu duệ" hoặc một biến thể khác của VF 7 xuất hiện trên đường thử vào thời điểm này cho thấy VinFast có thể đang đẩy nhanh tiến độ làm mới dải sản phẩm để tăng sức cạnh tranh.

VinFast hiện chưa có thông tin chính thức nào về mẫu xe mới.

Cần lưu ý rằng ở thời điểm hiện tại, VinFast vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào xác nhận về tên gọi cũng như thông số kỹ thuật của mẫu xe này. Mọi đánh giá hiện nay vẫn dừng lại ở mức phỏng đoán dựa trên những hình ảnh thực tế và tài liệu rò rỉ. Song, dù là một phiên bản nâng cấp hay một dòng xe hoàn toàn mới, sự xuất hiện của nó đã minh chứng cho năng lực nghiên cứu và phát triển không ngừng nghỉ của hãng xe điện Việt Nam.

Nếu mẫu xe này sớm được thương mại hóa, đây hứa hẹn sẽ là một luồng gió mới, làm phong phú thêm lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc xe điện vốn đang ngày càng trở nên sôi động tại thị trường trong nước và quốc tế.