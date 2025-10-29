Vietnam Airlines sẽ thu phí hành lý xách tay quá cước từ ngày 3-11

Cụ thể, hành lý xách tay quá trọng lượng tối đa đến 10 kg hoặc vượt tiêu chuẩn 1 kiện (tối đa 10 kg) sẽ được tính phí tương đương một kiện hành lý ký gửi tại sân bay, tùy theo đường bay.

Hành lý xách tay không được quá cân và vượt quá kích thước theo quy định

Trường hợp hành lý vượt quá kích thước tiêu chuẩn nhưng vẫn được chấp nhận vận chuyển, mức phí sẽ bằng một kiện hành lý ký gửi quá kích thước tại sân bay. Nếu hành lý vừa vượt trọng lượng vừa vượt kích thước tiêu chuẩn, hành khách sẽ phải trả phí tương đương một kiện hành lý ký gửi cồng kềnh.

Theo hãng hàng không, quy định mới nhằm đảm bảo an toàn khai thác, cân bằng tải trọng khoang hành lý và nâng cao trải nghiệm cho hành khách trên các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Quy định được áp dụng khác nhau đối với các chuyến bay nội địa, quốc tế, thời điểm xuất vé và hạng vé.

Theo quy định hành lý xách tay của Vietnam Airlines, với chuyến bay nội địa Việt Nam (áp dụng cho vé xuất/đổi trước ngày 5-5-2025): Hạng Thương gia: Tổng trọng lượng hành lý xách tay không vượt quá 18 kg; hành khách được mang theo 2 kiện hành lý (mỗi kiện không quá 10 kg) và 1 phụ kiện.

Hạng Phổ thông đặc biệt/Phổ thông: Tổng trọng lượng hành lý xách tay không vượt quá 12 kg, hành khách được mang theo 1 kiện hành lý (không quá 10 kg) và 1 phụ kiện.

Với vé xuất/đổi vào hoặc sau ngày 5-5-2025, với các chuyến bay đi/đến Mỹ, Châu Âu (bao gồm Nga) và Úc, hạng thương gia/phổ thông đặc biệt: Tổng trọng lượng hành lý xách tay không vượt quá 18 kg. Hành khách được mang theo 2 kiện hành lý (mỗi kiện không quá 10 kg) và 1 phụ kiện.

Còn với hạng phổ thông: Tổng trọng lượng hành lý xách tay không vượt quá 12 kg. Hành khách được mang theo 1 kiện hành lý (không quá 10 kg) và 1 phụ kiện.

Với các hành trình khác, hạng thương gia: Tổng trọng lượng hành lý xách tay không vượt quá 18 kg. Hành khách được mang theo 2 kiện hành lý và 1 phụ kiện.

Hạng Phổ thông/Phổ thông đặc biệt: Được mang theo 1 kiện hành lý (tối đa 10 kg) và 1 phụ kiện. Tổng trọng lượng không vượt quá 10 kg.

Hành lý xách tay cho trẻ em được quy định như sau: Trẻ dưới 2 tuổi được mang 1 kiện hành lý không vượt quá 3 kg (bao gồm đồ ăn, bỉm sữa) và 1 xe đẩy/xe nôi gấp lại được và vừa với ngăn chứa hành lý. Trẻ em từ 2 tuổi được mang 1 xe đẩy gấp lại được và vừa với ngăn chứa hành lý. Nếu ngăn chứa hành lý không còn chỗ, xe đẩy/xe nôi đáp ứng tiêu chuẩn xách tay nêu trên được vận chuyển như hành lý ký gửi (không mất phí).

Kích thước hành lý xách tay: Kích thước tối đa của 3 chiều (dài × rộng × cao) cần đảm bảo:

Đối với 1 kiện hành lý: 56 cm × 36 cm × 23 cm, tổng < 115 cm. Đối với 1 phụ kiện: 40 cm × 30 cm × 15 cm, tổng < 85 cm.

Lưu ý: Đối với hành trình do Vietnam Airlines khai thác hoàn toàn: Ngoài tiêu chuẩn hành lý xách tay miễn cước nêu trên, hành khách được mang theo một số vật dụng cá nhân để sử dụng trên máy bay.

Hành lý xách tay vượt quá quy định về số lượng, trọng lượng hoặc kích thước sẽ phải ký gửi. Trên một số chuyến bay, dù hành lý đáp ứng tiêu chuẩn, hãng vẫn có thể yêu cầu ký gửi (miễn phí) nếu khoang chứa hành lý của máy bay bị hạn chế.

Đối với chuyến bay khai thác bằng máy bay ATR72: Tiêu chuẩn hành lý xách tay là 7 kg, hành lý ký gửi là 1 kiện (23 kg).

Đối với hành trình do hãng khác khai thác: Hành khách cần tìm hiểu quy định hành lý xách tay riêng của hãng vận hành chuyến bay đó.