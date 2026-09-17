Vietjet ra thông báo nóng tới hàng triệu khách hàng, áp dụng ngay từ 1/10

Thông báo được hãng hàng không Vietjet Air đăng tải ngay trên fanpage chính thức vào sáng nay - 17/9.

Sáng 17/9, Vietjet phát đi thông báo lưu ý hành khách khởi hành từ Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng) về việc sân bay sẽ từng bước giảm và tiến tới dừng các thông báo phát thanh thường lệ tại nhà ga. Cụ thể, thay đổi này được triển khai theo 2 giai đoạn và có thể ảnh hưởng trực tiếp tới những hành khách vẫn có thói quen chờ nghe loa gọi chuyến trước khi di chuyển tới cửa lên máy bay.

Từ 1/10, loạt thông báo quen thuộc sẽ không còn được phát qua loa

Theo thông báo chính thức của Vietjet, từ 1/10/2026, sân bay Liên Khương sẽ tạm ngừng một số nội dung phát thanh thường lệ như mời hành khách làm thủ tục, mời hành khách ra cửa khởi hành và phát loa tìm hành khách. Đến 5h ngày 1/11/2026, toàn bộ thông báo phát thanh thường lệ tại nhà ga sẽ chính thức được dừng.

Kể từ thời điểm này, hệ thống loa chỉ còn được sử dụng trong những trường hợp liên quan đến khẩn nguy, phòng cháy chữa cháy hoặc cung cấp thông tin phục vụ an ninh, an toàn hàng không theo quy định.

Điều này đồng nghĩa hành khách không nên chờ đến khi nghe tên mình hoặc số hiệu chuyến bay được gọi qua loa mới di chuyển tới cửa khởi hành.

Vietjet khuyến cáo hành khách thường xuyên theo dõi màn hình thông tin chuyến bay FIDS tại nhà ga để cập nhật giờ bay, cửa khởi hành cũng như các thay đổi phát sinh. Khách cũng cần chủ động có mặt tại cửa lên tàu bay đúng thời gian quy định.

Ngoài ra, thông tin chuyến bay có thể được kiểm tra tại mục “Chuyến bay của tôi” trên website hoặc ứng dụng Vietjet. Trong trường hợp chưa rõ thông tin, đặc biệt với người cao tuổi hoặc hành khách chưa quen sử dụng màn hình điện tử, khách có thể chủ động liên hệ nhân viên hãng tại sân bay để được hỗ trợ.

Theo Vietjet, việc giảm và dừng phát thanh nhằm hướng tới một không gian nhà ga yên tĩnh, thoải mái hơn cho hành khách.

Tân Sơn Nhất là sân bay tiên phong tại Việt Nam trong việc “tắt loa”

Trên thực tế, Liên Khương không phải sân bay đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình giảm hoặc ngừng loa thông báo chuyến bay.

Từ năm 2019, Tân Sơn Nhất đã trở thành một trong những sân bay đầu tiên triển khai mô hình này. Nhà ga quốc tế T2 ngừng phát thanh thông tin chuyến bay từ ngày 1/7/2019, sau đó nhà ga quốc nội T1 áp dụng từ 1/10/2019. Khi đó, sân bay vẫn duy trì phát thanh đối với thông báo thay đổi cửa khởi hành, trong khi trạng thái chuyến bay được cập nhật qua hệ thống FIDS và biển bảng trong nhà ga.

Đến năm 2020, mô hình tiếp tục được mở rộng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ 1/5/2020, nhà ga quốc nội T1 sân bay Đà Nẵng ngừng phát thanh thông tin chuyến bay. Cơ quan này khi đó cho biết Đà Nẵng là sân bay thứ hai thực hiện chương trình sau Tân Sơn Nhất. Thay vì nghe loa, hành khách theo dõi các màn hình FIDS bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Tại Nội Bài, từ 30/7/2020, cả hai nhà ga T1 và T2 cũng chuyển nhiều nội dung thông tin từ phát thanh sang hiển thị trên màn hình. FIDS được sử dụng để cập nhật trạng thái như đang làm thủ tục, đang lên máy bay, chuyến bay chậm giờ hoặc hủy chuyến.

Tiếp đó, từ 16/11/2020, nhà ga nội địa sân bay Cam Ranh ngừng phát thanh thông tin chuyến bay. ACV cho biết loa chỉ còn được sử dụng trong một số trường hợp thật sự cần thiết; đồng thời khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi màn hình để tránh lỡ chuyến.

Phú Quốc cũng chuyển sang mô hình này từ 20/1/2021. Thông tin chuyến bay được đưa lên FIDS, trong khi loa vẫn được sử dụng khi thay đổi cửa khởi hành. Theo thông tin dẫn từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thời điểm đó, Phú Quốc là một trong 5 sân bay gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc đã chuyển sang hình thức thông báo mới.

Đến 15/4/2021, Cảng HKQT Cần Thơ tiếp tục ngừng phát thanh thông tin chuyến bay tại nhà ga hành khách. Cục Hàng không Việt Nam cho biết thông tin được chuyển lên FIDS và các bảng đặt tại quầy check-in, cửa khởi hành cũng như trên lối di chuyển trong nhà ga.

Đi sân bay “yên tĩnh”, hành khách cần nhớ điều gì?

Điểm chung trong những lần chuyển đổi trên là các sân bay đều hướng tới giảm tiếng ồn trong nhà ga và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam từng nhận định việc hạn chế phát thanh là xu hướng đã được áp dụng tại nhiều sân bay quốc tế. Thay vì hàng loạt bản tin liên tục phát qua loa, thông tin được chuyển sang màn hình điện tử, biển báo và các kênh kỹ thuật số. Tuy nhiên, mô hình này cũng đòi hỏi hành khách chủ động hơn.

Sau khi hoàn tất thủ tục, hành khách nên kiểm tra lại số hiệu chuyến bay, giờ boarding và cửa khởi hành trên FIDS, ngay cả khi thông tin đã được in trên thẻ lên máy bay. Nếu còn nhiều thời gian trước giờ khởi hành, khách cũng nên kiểm tra màn hình định kỳ bởi cửa ra máy bay hoặc giờ khai thác có thể thay đổi. Đặc biệt, không nên chờ tiếng loa gọi tên hành khách cuối cùng mới di chuyển tới cửa lên máy bay.