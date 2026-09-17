Cụ ông 70 tuổi ở Thái Lan rơi xuống giếng sâu 5m, mắc kẹt nhiều giờ trước khi một chi tiết bất ngờ giúp ông thoát nạn.

Cụ ông mất hút giữa bãi cỏ

Chiều 15/9, một vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại huyện Bo Thong, tỉnh Chonburi, Thái Lan, khi một cụ ông 70 tuổi bất ngờ rơi xuống chiếc giếng bê tông sâu khoảng 5m trong lúc đang cắt cỏ.

Theo Khaosod, khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ Sawang Haet Ban Thung Hiang nhận được tin báo từ người dân về một người đàn ông lớn tuổi mắc kẹt dưới giếng tại khu vực Moo 1, xã Wat Suwan.

Khi đến hiện trường, các nhân viên cứu hộ phát hiện giữa khu vực cỏ cây mọc um tùm có một hố bê tông rộng khoảng 1,5m, sâu khoảng 5m. Bên dưới là ông Suriyan, 70 tuổi, trong tình trạng mệt lả. Quần áo và cơ thể ông đều ướt sũng, sức lực gần như cạn kiệt sau nhiều giờ mắc kẹt.

Gần miệng giếng, mọi người còn phát hiện chiếc máy cắt cỏ của nạn nhân.

Một cụ ông 70 tuổi bất ngờ rơi xuống chiếc giếng bê tông sâu khoảng 5m trong lúc đang cắt cỏ. (Ảnh: Khaosod)

Ông Suriyan kể khoảng 13h cùng ngày, ông đến khu vực trên để cắt cỏ. Do cây cỏ mọc dày, ông không nhận ra phía trước có một chiếc giếng bê tông bị che khuất.

Trong lúc tiếp tục công việc, cụ ông bất ngờ trượt chân và rơi xuống.

Với độ sâu khoảng 5m, cú ngã có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với một người đã 70 tuổi. Tuy nhiên, ông Suriyan gặp may khi bên trong giếng có những cành cây. Ông kịp bám vào chúng và không bị các vật bên dưới đâm trúng dẫn tới chấn thương nặng.

Thoát được cú rơi nguy hiểm nhưng cụ ông lại đối mặt với một thử thách khác: ông không thể tự trèo lên khỏi thành giếng cao.

Bên dưới có nước, vì vậy ông Suriyan phải vừa nổi người vừa bám vào các cành cây để giữ cơ thể. Tình trạng này kéo dài từ khoảng 13h đến 18h, hơn 5 tiếng liên tục.

Sức lực của cụ ông giảm dần nhưng khu vực xung quanh lại vắng vẻ, chiếc giếng gần như chìm giữa cỏ rậm nên người bên ngoài rất khó nhận biết có người đang mắc kẹt.

Ông chỉ còn cách cố gắng kêu cứu, đồng thời cầu mong có người đi qua phát hiện mình.

Tiếng kêu yếu dần phát ra từ dưới giếng

Bước ngoặt xảy ra vào cuối buổi chiều.

Một số người dân địa phương nhận thấy dấu vết của phần cỏ vừa được cắt nên tiến vào khu vực để kiểm tra. Trong lúc tìm kiếm, họ nghe thấy tiếng động rất nhỏ giống tiếng một người đang rên "ôi".

Âm thanh yếu dần rồi gần như biến mất.

Ban đầu, người dân không xác định được tiếng kêu phát ra từ đâu nên gọi thêm những người sống gần đó tới hỗ trợ tìm kiếm. Sau một hồi rà soát, mọi người mới phát hiện chiếc giếng nằm khuất giữa cỏ và nhìn thấy ông Suriyan ở phía dưới.

Dân làng lập tức mang thang và dây thừng tới hiện trường. Cụ ông 70 tuổi cố gắng trèo từng bước lên thang trong khi những người phía trên hỗ trợ kéo.

Cuối cùng, sau hơn 5 tiếng mắc kẹt một mình dưới nước, ông Suriyan được đưa lên mặt đất an toàn. Khi được giải cứu, ông đã rất mệt và gần như không còn nhiều sức.

Thế nhưng sau khi thoát nạn, cụ ông lại nhắc đến một vật đã ở bên mình trong toàn bộ khoảng thời gian nguy hiểm.

Đó là chiếc bùa Luang Pu Thuad đeo trên cổ.

Cuối cùng, sau hơn 5 tiếng mắc kẹt một mình dưới nước, ông Suriyan được đưa lên mặt đất an toàn. (Ảnh: Khaosod)

Ông Suriyan tin rằng sự che chở của Luang Pu Thuad đã giúp mình sống sót và đưa những người dân đến đúng khu vực để nghe được tiếng kêu cứu. Đây là niềm tin cá nhân của nạn nhân sau vụ tai nạn, không phải kết luận về nguyên nhân giúp ông thoát nạn.

Luang Pu Thuad là nhân vật được nhiều Phật tử tại Thái Lan tôn kính. Việc sử dụng những vật phẩm gắn với tên tuổi vị sư này cũng khá phổ biến trong đời sống tín ngưỡng của một bộ phận người dân.

Năm 2024, Bộ Lao động Thái Lan từng tổ chức lễ chú nguyện cho các vật phẩm mang hình Luang Pu Thuad và cho biết 84.000 vật phẩm được chuẩn bị với mong muốn tạo thêm sự động viên tinh thần cho lao động Thái Lan làm việc ở nước ngoài.

Một ấn phẩm của Cơ quan Đổi mới Quốc gia Thái Lan (NIA) cũng giới thiệu tuyến du lịch cộng đồng tại Songkhla gắn với quê hương và những câu chuyện được lưu truyền về Luang Pu Thuad. Hoạt động này cho thấy dấu ấn của vị sư vẫn hiện diện khá rõ trong văn hóa và tín ngưỡng địa phương.

Dù cụ ông tin chiếc bùa đã bảo vệ mình, những yếu tố trực tiếp giúp ông vượt qua vụ việc còn gồm các cành cây bên trong giếng tạo điểm bám, việc ông đủ sức kêu cứu và đặc biệt là sự chú ý của người dân khi nhận thấy những vệt cỏ mới cắt.

Chỉ cần nhóm người bỏ qua dấu hiệu nhỏ đó hoặc không tiếp tục tìm kiếm sau khi tiếng kêu yếu dần, tình huống có thể đã diễn biến theo một hướng khác.

Sau hơn 5 giờ mắc kẹt dưới chiếc giếng sâu 5m, cụ ông 70 tuổi cuối cùng cũng trở lại mặt đất trong sự nhẹ nhõm của những người tham gia giải cứu.

Theo Khaosod, Bộ Lao động Thái Lan, NIA