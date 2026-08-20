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Vietjet Air ra thông báo tới hàng triệu khách mua vé từ ngày 19/8

Lê Anh
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Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19/8 cũng là thời điểm Vietjet đồng loạt khôi phục 5 đường bay kết nối Đà Lạt với Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng, mở thêm lựa chọn di chuyển cho người dân và du khách đến thành phố ngàn hoa.

Vietjet mở lại 5 đường bay kết nối Đà Lạt với các thành phố lớn

Sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp, sân bay Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19/8/2026. Cùng ngày, Vietjet đưa vào khai thác trở lại 5 đường bay đến và đi Đà Lạt, kết nối thành phố này với 5 địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng.

Chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đã hạ cánh tại sân bay Liên Khương trong sự chào đón của lãnh đạo địa phương, đại diện sân bay cùng đông đảo người dân và du khách.

Theo kế hoạch khai thác của hãng, đường bay Hà Nội - Đà Lạt có tần suất cao nhất với 28 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Hai đường bay giữa Đà Lạt với TP.HCM và Vinh cùng được khai thác 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Trong khi đó, đường bay Hải Phòng - Đà Lạt có 4 chuyến khứ hồi/tuần và Đà Nẵng - Đà Lạt có 3 chuyến khứ hồi/tuần.

Việc nối lại các đường bay diễn ra ngay khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, giúp hành khách từ nhiều khu vực có thêm phương án tiếp cận Đà Lạt bằng đường hàng không thay vì phải lựa chọn các phương thức di chuyển đường bộ với thời gian dài hơn.

Vietjet Air ra thông báo tới hàng triệu khách mua vé từ ngày 19/8 - Ảnh 1.

Thành phố ngàn hoa sẵn sàng đón khách trở lại

Đà Lạt từ lâu là điểm đến quen thuộc của du khách trong nước nhờ khí hậu ôn hòa và cảnh quan đặc trưng của vùng cao nguyên. Những đồi thông, hồ nước, thung lũng và các dòng thác tạo nên hình ảnh riêng của thành phố, trong khi hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng.

Không chỉ dừng ở tham quan và nghỉ dưỡng, Đà Lạt những năm gần đây còn thu hút nhóm du khách ưa trải nghiệm. Các hoạt động như trekking, săn mây, chèo SUP, khám phá nông trại cà phê hay dã ngoại giữa rừng thông trở thành những lựa chọn phổ biến bên cạnh các điểm tham quan truyền thống.

Ẩm thực cũng là một phần sức hút của thành phố cao nguyên. Từ các món ăn địa phương đến những quán cà phê, nhà hàng và không gian nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, Đà Lạt có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của du khách, từ những chuyến đi ngắn ngày đến các kỳ nghỉ dài hơn.

Việc các đường bay được khôi phục vì thế không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch với những địa phương có tiềm năng phát triển du lịch như Lâm Đồng.

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