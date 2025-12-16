Việt Nam xác lập một kỷ lục chưa từng có

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Việt Nam chính thức đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu. Cụ thể, chiều 15/12/2025, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trang trọng tổ chức Lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành Du lịch Việt Nam đạt được cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình phục hồi, hội nhập sâu rộng vào thị trường du lịch thế giới, khẳng định vị thế, uy tín, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên toàn cầu.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam nổi lên như một điểm sáng. Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 21%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

So với thời điểm trước đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đã phục hồi ở mức khoảng hơn 110 % (du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90%).

Với tốc độ tăng trưởng khoảng 21%, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Trong khi đó, tăng trưởng bình quân du lịch toàn cầu năm 2025 chỉ đạt khoảng 5%, khu vực châu Á – Thái Bình Dương đạt 8% và du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90% so với trước dịch.

Năm 2025 cũng ghi dấu sự ghi nhận quan trọng của cộng đồng quốc tế khi Việt Nam lần thứ 6 được World Travel Awards vinh danh là "Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới" và lần thứ 7 đạt danh hiệu "Điểm đến hàng đầu châu Á", cùng nhiều giải thưởng uy tín dành cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

Theo công bố mới nhất của Cục thống kê, trong 11 tháng đầu năm, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 19,1 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay.



Tính riêng tháng 11/2025, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,2% so với tháng 10/2025 và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tháng có lượng khách quốc tế cao thứ ba kể từ đầu năm nay, sau tháng 1 và tháng 3 với mức trên 2 triệu lượt.

Đáng chú ý, tháng 11/2025 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh từ các thị trường Bắc Mỹ. Lượng khách đến từ Hoa Kỳ tăng 30,5%, Canada tăng 55,9% so với tháng trước.

Thị trường châu Âu cũng tăng trưởng nổi bật (tăng 51,2% so với tháng 10). Nhiều quốc gia đạt mức tăng cao gồm: Nga tăng 37%, Anh (tăng 31,8%), Pháp (tăng 46,7%), Đức (tăng 51,4%), Italia (tăng 88,9%), Thụy Sỹ (+47,3%)...

Đà tăng trưởng mạnh của các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu trong tháng 11 phản ánh xu hướng gia tăng lượng khách từ các thị trường xa đến Việt Nam vào giai đoạn cao điểm du lịch cuối năm.