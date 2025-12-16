Lộ diện "ông lớn" được "chọn mặt gửi vàng" tại siêu dự án 41.800 tỷ đồng

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), doanh nghiệp này vừa được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III nằm trong Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025. Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận EVN là nhà đầu tư tại Quyết định số 1678/QĐ-KKT ngày 01/12/2025.

Dự án Quảng Trạch III có tổng diện tích khoảng 74 ha, bao gồm 54,77 ha đất và 19,23 ha mặt nước. Công trình này được xây dựng tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Dự án sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất 1.500 MW ±15%. Tổng mức đầu tư sơ bộ 41.826 tỷ đồng , bao gồm 20% vốn EVN và 80% vốn vay thương mại trong nước do Vietcombank tài trợ.

Việc áp dụng công nghệ xử lý môi trường tiên tiến theo tiêu chuẩn Việt Nam và Ngân hàng Thế giới thể hiện cam kết của EVN trong phát triển bền vững; đồng thời phản ánh sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh Quảng Trị nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Hiện EVN đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định, làm cơ sở phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Đại diện EVN nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III. Nguồn: EVN.

Khi hoàn thành, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III sẽ bổ sung nguồn điện quan trọng, nhất là giai đoạn 2031 – 2035 khi nhu cầu phụ tải miền Bắc tăng cao; đồng thời bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện theo mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Dự án cũng được kỳ vọng mang lại động lực phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ, với đóng góp ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng/năm vào ngân sách, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và thu hút thêm nhà đầu tư.

Dự án này thể hiện rõ định hướng đưa Quảng Trị vươn lên trở thành trung tâm năng lượng mới của khu vực miền Trung, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình triển khai các dự án trọng điểm của Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Theo quy hoạch, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có tổng công suất khoảng 4.500 MW, gồm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III.

Khi đi vào vận hành, mỗi nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9,1 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định nguồn cung điện trong dài hạn.

Một góc Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Tại COP26, Việt Nam cùng gần 150 quốc gia đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và tham gia Tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi từ điện than sang năng lượng sạch. Để hiện thực hóa mục tiêu này, điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) được xác định là giải pháp chiến lược, vừa góp phần giảm phát thải khí nhà kính, vừa bảo đảm an ninh năng lượng trong giai đoạn chuyển tiếp.

LNG từ lâu được xem là "năng lượng hóa thạch xanh" nhờ những ưu điểm vượt trội. Khi được hóa lỏng, thể tích khí tự nhiên giảm tới 600 lần, giúp tối ưu chi phí vận chuyển và lưu trữ. LNG không màu, không mùi, không ăn mòn và được đánh giá là loại nhiên liệu hóa thạch sạch nhất hiện nay.

So với than đá, LNG giúp giảm 45–50% lượng phát thải CO₂ và thấp hơn khoảng 30% so với dầu mỏ. Đồng thời, các chất ô nhiễm như nitơ, sulfur, thủy ngân và bụi mịn PM2.5 đều ở mức rất thấp, góp phần cải thiện chất lượng không khí, giảm tác động môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Về an toàn, LNG nhẹ hơn nước nên trong trường hợp rò rỉ hoặc tràn, khí sẽ nhanh chóng bay hơi, ít gây ảnh hưởng đến môi trường nước. Đây được xem là lợi thế nổi bật của LNG so với các loại nhiên liệu hóa thạch truyền thống như xăng, dầu.

Theo các chuyên gia năng lượng, điện khí LNG là giải pháp thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí, được ứng dụng trong dân dụng, giao thông, công nghiệp, xây dựng và logistics.