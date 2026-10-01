Việt Nam vừa phát động một sự kiện trong lĩnh vực hơn 2.000 tỷ USD, 200 DN trên thế giới cùng tham gia

Đây là sự kiện trong lĩnh vực mà Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển.

Ảnh minh họa: Bộ Công an

Lĩnh vực này là bán dẫn.

Theo dự báo mới đây của Tổ chức Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS) về ngành bán dẫn toàn cầu, riêng đến năm 2026, dự báo quy mô thị trường của ngành bán dẫn thế giới là đạt khoảng 1.500 - 1.600 tỷ USD, tức là vượt qua cả những dự báo ban đầu. Đến năm 2030, khả năng ngành công nghiệp nay vượt qua con số 2.000 tỷ USD. Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng của ngành là rất lớn.

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đều đang đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó có Việt Nam.

Hôm nay (1/10), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, phối hợp với Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) tổ chức Chương trình phát động Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2026 – SEMIEXPO VIET NAM 2026. Chương trình này diễn ra nhân dịp Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, nhằm giới thiệu định hướng, quy mô và các nội dung trọng tâm của Triển lãm SEMIEXPO VIET NAM 2026, đồng thời tạo diễn đàn để các doanh nghiệp, tổ chức chia sẻ góc nhìn, nhu cầu và cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, nhấn mạnh về tiềm năng lớn của ngành bán dẫn và cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Tổ chức Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS), doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu năm 2026 dự kiến đạt kỷ lục 1.510 tỷ USD. Đây là thị trường có quy mô và tốc độ phát triển rất lớn, cùng với đó mở ra những cơ hội mới cho các quốc gia đang từng bước xây dựng năng lực bán dẫn, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn và các ngành liên quan đã tăng từ khoảng 50 doanh nghiệp năm 2023 lên khoảng 100 doanh nghiệp hiện nay, cùng sự hiện diện ngày càng gia tăng của các tập đoàn quốc tế như NVIDIA, Coherent, Qualcomm, Samsung, LG, SK, Thermo Fisher...

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), chia sẻ tại sự kiện.

Theo ông Võ Xuân Hoài, các nền tảng kết nối quốc tế như SEMIExpo Việt Nam sẽ góp phần giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ, thị trường và yêu cầu của các đối tác toàn cầu, qua đó nâng cao năng lực và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn.

Phó Giám đốc NIC cho biết: “Năm nay – năm 2026 – là lần thứ ba tổ chức SEMIEXPO, và lần này là lần đầu tiên tổ chức tại TP HCM. Quy mô của triển lãm lần này ngày càng lớn hơn, với khoảng 200 doanh nghiệp trên thế giới cùng tham gia.

Đặc biệt, sự tham gia năm nay trong sự kiện SEMIEXPO không chỉ dừng lại ở câu chuyện giới thiệu các công nghệ mới về bán dẫn, về AI và các ngành liên quan, mà năm nay Việt Nam tập trung để hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị của các tập đoàn công nghệ lớn”.

SEMIExpo 2026 sẽ tổ chức ở TP HCM trong 2 ngày (2 - 4/12), với chủ đề là "Vượt trên khát vọng - Kiến tạo tương lai ngành bán dẫn Việt Nam", ông Võ Xuân Hoài nhấn mạnh: “Chúng tôi rất kỳ vọng và cũng như là trông chờ đây sẽ là một kỳ SEMIExpo thành công với có nhiều điểm khác biệt lớn”.

Phó Giám đốc NIC thông tin thêm, tại SEMIExpo năm nay, lần đầu tiên có Chủ tịch của Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu (SEMI) – ông Ajit Manocha cũng sẽ đến tham dự và có bài phát biểu. Điều này thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch SEMI cũng như thể hiện vị thế ngày càng lớn mạnh của ngành bán dẫn Việt Nam.

Chương trình phát động SEMIEXPO VIET NAM 2026 diễn ra nhân dịp Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026.

SEMIEXPO VIET NAM 2026 có gì đặc biệt?

Về phía SEMI SEA, bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), cho biết SEMIEXPO VIET NAM 2026 được định hướng tạo ra những kết nối thiết thực giữa Việt Nam và hệ sinh thái bán dẫn quốc tế. Ngoài trưng bày công nghệ, triển lãm sẽ có các hoạt động kết nối nhà cung ứng với bên mua, đối thoại chính sách, trao đổi về xu hướng thị trường và công nghệ, phát triển nhân lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

“Việt Nam đã thể hiện rõ khát vọng trở thành một quốc gia có vị thế quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Bước tiếp theo là chuyển hóa khát vọng đó thành hành động cụ thể. Tại SEMIEXPO VIET NAM 2026, trọng tâm của chúng tôi là tạo ra những cơ hội thiết thực – kết nối các nhà cung ứng trong nước với các bên mua hàng toàn cầu, thúc đẩy đối thoại giữa ngành công nghiệp bán dẫn và Chính phủ, phát triển nguồn nhân lực trong tương lai và mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế”, Chủ tịch SEMI SEA chia sẻ.

Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), chia sẻ về triển lãm năm 2026.

Theo bà, mạng lưới toàn cầu của SEMI có thể góp phần kết nối hệ sinh thái bán dẫn quốc tế với Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội để doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam tiếp cận ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Sau 3 năm hợp tác cùng NIC, SEMIExpo đã trở thành một trong những sự kiện bán dẫn tăng trưởng nhanh nhất khu vực. So với năm 2024, số lượng đơn vị triển lãm đã tăng 41%, số lượng gian hàng tăng hơn 400%. Số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia cũng tăng 67% trong giai đoạn 2024 – 2025.

“Năm nay, chúng tôi kỳ vọng đón nhận nhiều doanh nghiệp quốc tế hơn nữa, phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường Việt Nam cũng như vai trò của SEMIExpo trong việc kết nối doanh nghiệp với các cơ hội đầu tư. Thông điệp đưa ra rất rõ ràng: Sự quan tâm của quốc tế dành cho Việt Nam đang tăng mạnh trên các khía cạnh đầu tư, hợp tác và phát triển nguồn nhân lực”, bà Linda Tan bày tỏ.

Tham dự chương trình phát động SEMIEXPO VIET NAM 2026 còn có đại diện các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực của hệ sinh thái bán dẫn, trong đó có Thermo Fisher, VSAP Lab, FPT, Siemens EDA, DEEP C, Letuin và Tektronix, cùng các tổ chức công nghệ, nghiên cứu và đào tạo trong nước. Những đại diện của các doanh nghiệp này đã trao đổi tại chương trình tập trung vào nhu cầu kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế, cũng như cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn.

Trong đó, bà Phạm Thị Diệu Hương, Trưởng đại diện thị trường Châu Âu ASEAN, Tổ hợp khu công nghiệp DEEP C, chia sẻ: “Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C rất là vinh dự được tham gia cả 3 kỳ SEMI Expo Việt Nam. Lần này, DEEP C rất vui mừng khi được đồng hành cùng SEMI Expo Việt Nam 2026”.

Theo bà, SEMI Expo Việt Nam 2026 sẽ là một diễn đàn, triển lãm bán dẫn quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Đây sẽ là cái nơi quy tụ của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các viện, trường, chuyên gia sẽ cùng chung tay để định hình tương lai phát triển chặng đường tiếp theo của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2026 – SEMIEXPO VIET NAM 2026 dự kiến diễn ra ngày 3 - 4/12 năm 2026 tại Thiskyhall Sala Convention Center,TP HCM.

Với khoảng 170 gian hàng, triển lãm sẽ quy tụ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động trên toàn chuỗi giá trị bán dẫn. Theo đó, khách tham quan có thể tìm hiểu công nghệ, năng lực và giải pháp trong các lĩnh vực thiết kế vi mạch (IC), sản xuất, lắp ráp, kiểm thử, đóng gói, thiết bị và vật liệu bán dẫn.

Triển lãm SEMIEXPO VIET NAM 2026 cũng giới thiệu các sáng kiến của startup, doanh nghiệp công nghệ và trường đại học, với những giải pháp trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, phát triển bền vững và sản xuất tiên tiến.

Đại diện NIC, SEMI SEA và các doanh nghiệp tham gia lễ phát động.

Bên cạnh đó, chương trình hội nghị có Đối thoại Cấp Bộ trưởng theo thư mời và các bài phát biểu chính từ lãnh đạo Chính phủ, doanh nghiệp. Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào những vấn đề then chốt của ngành, trong đó có “Unlocking Viet Nam’s Supply Chain Opportunity” – “Khai mở cơ hội tham gia chuỗi cung ứng của Việt Nam”, đồng tổ chức với Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, và “Building Viet Nam’s Semiconductor Clusters: Infrastructure Readiness” – “Xây dựng các cụm công nghiệp bán dẫn Việt Nam: Sẵn sàng về hạ tầng”.

Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Ảnh minh họa

Trên thực tế, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang từng bước phát triển về công nghệ, thu hút đầu tư, hoàn thiện chuỗi cung ứng và đào tạo nhân lực. Những tiến triển này mở ra cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việt Nam đang triển khai các định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với tầm nhìn dài hạn và các mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Các mục tiêu được nêu trong tài liệu bao gồm hình thành ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế vi mạch, một cơ sở sản xuất bán dẫn quy mô nhỏ và 10 cơ sở đóng gói, kiểm thử. Đồng thời, nước ta đặt mục tiêu phát triển đội ngũ hơn 50.000 kỹ sư và nhân lực có trình độ đại học trở lên trong lĩnh vực bán dẫn.

(Ảnh: MH)