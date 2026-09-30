Từng thắng giải của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nữ GS bán công ty cho cháu gái ông Jensen Huang giá 8,2 tỷ USD

Nữ GS được mệnh danh là “mẹ đỡ đầu AI” sẽ đảm nhận vai trò quan trọng tại AMD, hãng chip do cháu gái ông Jensen Huang đang lãnh đạo.

GS Fei-Fei Li vừa bán công ty cho AMD. Ảnh: TEDx

Người này là GS Fei-Fei Li, một trong những nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại. Đồng thời, bà là đồng chủ nhân của giải thưởng Chính trị giá 3 triệu USD của VinFuture 2024 (giải thưởng do tỷ phú Phạm Nhật Vượng và phu nhân đồng sáng lập).

Theo thông báo mới nhất của AMD, hãng chip của Mỹ cho biết sẽ mua lại World Labs, startup do GS Fei-Fei Li, người được mệnh danh là "mẹ đỡ đầu AI", đồng sáng lập. Cụ thể, AMD sẽ trả cho World Labs hoàn toàn bằng cổ phiếu, với giá trị 8,2 tỷ USD. Đáng chú ý, GS Fei-Fei-Li sẽ gia nhập AMD với tư cách là Phó Chủ tịch điều hành kiêm nhà khoa học trưởng, báo cáo trực tiếp cho CEO Lisa Su (cháu gái họ của CEO Nvidia Jensen Huang). AMD hiện được coi là một trong những đối thủ lớn nhất của Nvidia trên thị trường chip AI.

Bà Lisa Su cho biết, việc mua lại World Labs sẽ giúp AMD hiểu rõ hơn cách các mô hình AI tiên tiến đang phát triển, từ đó cho phép chế tạo chip và hệ thống máy tính cần thiết để vận hành chúng.

"Đây là thương vụ mua lại nhân tài và kiến thức chuyên môn về mô hình, chứ không phải là chiến lược tăng doanh thu. AMD có được những người đang xây dựng các mô hình mà chip tương lai của họ sẽ phải vận hành”, nhà phân tích công nghệ Patrick Moorhead cho biết.

CEO của AMD, Lisa Su (bên trái) và GS Fei-Fei Li, người sáng lập World Labs. Ảnh: World Labs

Về thương vụ này, trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 28/9, GS Fei-Fei Li đã gọi bà Lisa Su là "người bạn tuyệt vời".

“Mẹ đỡ đầu AI” viết: "Chúng tôi kiên định với sứ mệnh của mình và càng hào hứng hơn khi tiếp tục xây dựng một tổ chức nghiên cứu công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ tới".

Trước đó, đầu tháng 9, World Labs phát hành Atlas, mô hình AI mới được thiết kế để dự đoán một khung cảnh trông như thế nào từ góc máy quay khác, dựa trên tập hợp nhỏ các hình ảnh 2D. Startup của GS Fei-Fei Li ví phương pháp này với cách mô hình ngôn ngữ lớn dự đoán từ tiếp theo trong một câu.

Trong khi đó, theo Reuters, trong tháng 9/2026, AMD lần đầu có vốn hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD. Đây là hãng chip thứ 4 tại Mỹ đạt mốc này, sau Nvidia, Broadcom và Micron. Trước đó, Nvidia đạt mốc này năm 2023 và hiện là công ty giá trị nhất thế giới với hơn 5.000 tỷ USD.

GS Fei-Fei Li từng thắng giải 3 triệu USD từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng

GS Fei-Fei Li (SN 1976) là người Mỹ gốc Hoa. GS là một trong những nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hiện đại.

Bà Fei-Fei Li tốt nghiệp ĐH Princeton năm 1999 với chuyên ngành vật lý, nhận bằng tiến sĩ từ Viện Công nghệ California năm 2005, trở thành giáo sư chính thức tại ĐH Stanford năm 2018.

Đặc biệt, cuối năm 2024, tại Việt Nam, GS Fei-Fei Li được xướng tên trong hạng mục giải trưởng Chính của VinFuture trị giá 3 triệu USD cùng bốn nhà khoa học khác, vì những đóng góp tiên phong trong lĩnh vực thị giác máy tính và phát triển bộ dữ liệu ImageNet.

GS Fei-Fei Li là đồng chủ nhân của Giải thưởng Chính VinFuture 2024 cùng với các nhà khoa học là GS Geoffrey Hinton, GS Yoshua Bengio, CEO Nvidia Jensen Huang và GS Yann LeCun. Giải thưởng Chính VinFuture 2024 đã vinh danh 5 nhà khoa học này vì những đóng góp đột phá để thúc đẩy sự tiến bộ của học sâu.

GS Fei-Fei Li chia sẻ khi được VinFuture vinh danh. Ảnh: VFP

Khi nhận được tin thắng giải thưởng Chính trị giá 3 triệu USD từ VinFuture, GS Fei-Fei Li chia sẻ: "Tôi thực sự ngạc nhiên và vinh dự khi đạt giải thưởng khoa học uy tín của Việt Nam. Tôi càng phấn khích hơn bởi VinFuture có lẽ là giải thưởng đầu tiên nhận ra và tôn vinh 3 yếu tố quan trọng trong sự phát triển của AI hiện đại. Đó là phần cứng, dữ liệu lớn và các thuật toán học sâu. Việc vinh danh các cá nhân đến từ cả 3 lĩnh vực này đã khẳng định tầm quan trọng của sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố này".

GS Fei-Fei Li nổi tiếng với đóng góp đột phá trong lĩnh vực thị giác máy tính. Trước VinFuture, năm 2023, GS Fei-Fei Li lọt vào danh sách Top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới trong lĩnh vực AI của Time. Đến năm 2025, GS tiếp tục được Time vinh danh.

Cũng trong năm 2024, GS Fei-Fei Li đồng sáng lập World Labs, startup phát triển các "mô hình thế giới", thuật ngữ chỉ hệ thống AI với khả năng tạo và tái dựng môi trường 3D tương tác từ văn bản, hình ảnh, video. Công nghệ này có thể giúp huấn luyện robot, mô phỏng nhà máy và thúc đẩy nghiên cứu khoa học.