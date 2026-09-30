Vượt Lào, Thái Lan, Qatar, Việt Nam vừa đứng thứ 2 thế giới về mức độ cải thiện một chỉ số

Đây là tin vui với lĩnh vực nhiều tiềm năng của Việt Nam.

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Vừa qua, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố báo cáo Chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu (TTDI) 2026. Theo đó, Việt Nam đạt 4,15 điểm, đứng thứ 52/110 nền kinh tế, tương ứng tăng 7 bậc (từ vị trí 59 năm 2024 lên vị trí 52 năm 2026).

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp sau Singapore (hạng 13), Indonesia (23), Malaysia (26) và Thái Lan (hạng 38).

Tuy nhiên, Việt Nam đứng thứ 2 trong nhóm 10 nền kinh tế có mức cải thiện điểm số lớn nhất trong giai đoạn 2024 - 2026, với mức tăng 6,3%. Kết quả này chỉ sau Albania với mức tăng 7,0% và cao hơn đáng kể mức tăng điểm trung bình 2,1% của 110 nền kinh tế (trong đó có Thái Lan, Lào, Qatar...).

Theo báo cáo của WEF, trong giai đoạn 2024 - 2026, điểm số TTDI của các nền kinh tế trung bình tăng 2,1%. Đây là mức cải thiện nhanh nhất kể từ năm 2019. WEF cho rằng, kết quả này được thúc đẩy bởi sự gia tăng các nguồn lực văn hóa, cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch, kết nối hàng không và các nguồn lực phục vụ du lịch công vụ.

Theo WEF, kết quả này diễn ra trong bối cảnh các điều kiện phát triển du lịch trên toàn cầu được cải thiện, nhưng ngành du lịch vẫn phải đối mặt với những thách thức mới.

Báo cáo của WEF chỉ ra rằng, mức cạnh tranh về giá giảm tại 3/4 số nền kinh tế được xếp hạng trong giai đoạn 2024 - 2026. Trong khi đó, đầu tư cho du lịch chưa theo kịp nhu cầu và tình trạng thiếu hụt nhân lực, khoảng cách về kỹ năng tiếp tục tạo sức ép đối với triển vọng phát triển của ngành.

Vượt Lào, Qatar, Malaysia và Thái Lan, Việt Nam đứng thứ 2 trong nhóm 10 nền kinh tế có mức cải thiện điểm số lớn nhất trong giai đoạn 2024 - 2026. Nguồn: WEF

Năng lực phát triển du lịch được đánh giá thế nào?

Theo WEF, bộ chỉ số năng lực phát triển du lịch được đánh giá dựa trên các yếu tố và chính sách tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, có khả năng chống chịu của ngành du lịch và lữ hành.

Cụ thể, chỉ số này không đo lường trực tiếp kết quả hoạt động du lịch như lượng khách, mức chi tiêu hay doanh thu, thay vào đó tập trung đánh giá các điều kiện giúp một điểm đến có khả năng thu hút, phục vụ và duy trì hoạt động du lịch trong dài hạn.

Du khách quốc tế đến Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Mekong Lily

Bộ chỉ số năng lực phát triển du lịch bao gồm 5 nhóm lớn, 17 chỉ số trụ cột và 102 chỉ số thành phần.

Trong đó, 5 nhóm lớn bao gồm: Môi trường tạo điều kiện, chính sách và điều kiện tạo thuận lợi cho du lịch, hạ tầng và dịch vụ, tài nguyên du lịch và tính bền vững của du lịch.

Ngoài ra, các chỉ số trụ cột được phân tách thành các chỉ số thành phần để đánh giá sâu hơn. Đáng chú ý, các chỉ số thành phần được tổng hợp để hình thành điểm của 17 trụ cột.

Theo WEF, điểm chỉ số năng lực phát triển du lịch chung được tính bằng trung bình cộng của 17 trụ cột, trong khi 5 nhóm lớn chủ yếu được sử dụng để tổ chức, phân loại và trình bày kết quả.

WEF nhấn mạnh rằng sự gia tăng hoạt động du lịch và chi tiêu của du khách không tự động chuyển thành những lợi ích kinh tế - xã hội rộng hơn cho cộng đồng địa phương. Tình trạng quá tải và tập trung du khách vẫn ở mức cao hơn trước đại dịch. Điều này đặt ra yêu cầu các điểm đến không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn phải quản lý tăng trưởng, phân bổ rộng hơn những lợi ích từ du lịch và hạn chế sức ép lên cộng đồng, cơ sở hạ tầng và tài nguyên tự nhiên.