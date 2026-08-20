Việt Nam vừa có thêm đường bay thẳng tới “thủ phủ công nghệ” của Trung Quốc: Chỉ hơn 2 tiếng bay, 1 hãng hàng không Việt Nam duy nhất khai thác

Đường bay mới chính thức khai trương được 5 ngày.

Chỉ mất chưa đầy 3 giờ bay từ TP.HCM, du khách Việt hiện có thể đến thẳng Thâm Quyến - một trong những trung tâm công nghệ, sản xuất và đổi mới sáng tạo nổi bật của Trung Quốc. Đáng chú ý, ở thời điểm hiện tại, Vietravel Airlines là hãng hàng không Việt Nam duy nhất khai thác trực tiếp đường bay này.

Chuyến bay đầu tiên chở hơn 200 hành khách

Từ ngày 15/8/2026, Vietravel Airlines chính thức đưa vào khai thác đường bay thẳng kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) với Cảng hàng không quốc tế Bảo An Thâm Quyến (Trung Quốc).

Theo thông tin từ Vietravel Airlines, thời gian bay trên chặng TP.HCM - Thâm Quyến khoảng 2 giờ 50 phút. Việc bố trí chuyến đi vào buổi tối và chiều về vào sáng sớm được đánh giá phù hợp với khách công vụ, người tham dự hội chợ, khách đoàn cũng như những hành khách có nhu cầu giao thương giữa hai thị trường.

Tuyến được khai thác hằng ngày, tương đương 7 chuyến/tuần mỗi chiều. Chuyến VU8602 theo lịch rời TP.HCM lúc 22h10, đến Thâm Quyến vào khoảng 2h hôm sau; chiều ngược lại, VU8601 khởi hành khoảng 3h và về tới TP.HCM lúc 4h50.

Ảnh VT

Ngay trong tối khai trương 15/8, chuyến VU8602 đã cất cánh từ Tân Sơn Nhất với hơn 200 hành khách tới Thâm Quyến, theo thông tin Vietravel Airlines công bố.

Đến chiều 19/8, đối chiếu lịch khai thác hằng ngày cùng dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy tuyến đã vận hành khoảng 4 vòng bay khứ hồi, tương đương 8 chặng thương mại, tính từ chuyến đi tối 15/8 đến chuyến trở về TP.HCM sáng 19/8. Riêng chuyến VU8601 sáng 19/8 được dữ liệu VariFlight do Trip.com hiển thị ghi nhận hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 5h16. Chuyến VU8602 tiếp theo dự kiến rời TP.HCM vào tối cùng ngày.

Về giá vé, trước thời điểm khai trương, Vietravel Airlines từng quảng bá vé đi Thâm Quyến từ 668.000 đồng/chiều trong chương trình ưu đãi. Đây không phải mức giá cố định. Giá vé thay đổi theo ngày bay, thời điểm đặt chỗ và dịch vụ đi kèm. Chẳng hạn, dữ liệu tìm kiếm trong ngày 19/8 trên Trip.com hiển thị vé Vietravel Airlines từ TP.HCM tới Thâm Quyến từ khoảng 2,126 triệu đồng/chiều.

Một điểm đáng chú ý khác là Vietravel Airlines hiện được xác nhận là hãng hàng không Việt Nam duy nhất đang khai thác đường bay thẳng TP.HCM - Thâm Quyến.

Đến "thủ phủ công nghệ", du khách có thể tham khảo trải nghiệm gì?

Việc có thêm chuyến bay thẳng cũng đưa Thâm Quyến trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho một hành trình ngắn ngày từ Việt Nam.

Theo hướng dẫn du lịch cập nhật tháng 2/2026 của Chính quyền Thâm Quyến, thành phố là một trung tâm lớn về đổi mới công nghệ và thiết kế, nơi hiện diện của nhiều tập đoàn toàn cầu như Tencent, Huawei, BYD. Cũng bởi vậy, một trong những trải nghiệm đặc trưng nhất với du khách là ghé Huaqiangbei, khu vực được chính quyền thành phố gọi là “đế chế điện tử”, tập trung dày đặc các sản phẩm, linh kiện và thiết bị công nghệ.

Nếu muốn dành thời gian vui chơi, Window of the World là một lựa chọn nổi bật. Công viên rộng khoảng 480.000 m2, tái hiện nhiều biểu tượng kiến trúc thế giới như kim tự tháp Ai Cập, Khải Hoàn Môn, Taj Mahal hay Tháp nghiêng Pisa.

Thâm Quyến được xem là "thủ phủ công nghệ" của Trung Quốc

Thâm Quyến cũng không chỉ có những cao ốc hiện đại. Nantou Ancient Town mang đến một không gian hoàn toàn khác với các công trình cổ, quán cà phê, cửa hàng sáng tạo, triển lãm và những địa điểm phù hợp để đi bộ khám phá. Trong khi đó, Sea World ở Shekou là lựa chọn cho buổi tối với nhà hàng, không gian nghệ thuật, chợ sáng tạo và các hoạt động giải trí. Cả hai khu vực đều có thể tiếp cận khá thuận tiện bằng metro.

Nếu có từ 3 ngày trở lên, du khách có thể dành thêm thời gian khám phá biển và Dapeng. Theo Chính quyền Thâm Quyến, thành phố sở hữu hơn 260 km đường bờ biển, trên 50 hòn đảo và hơn 1.300 công viên.

Nantou dành cho những du khách thích tìm kiếm sự cổ kính (Ảnh Eye Shenzhen)

Những điều khách Việt nên chuẩn bị trước chuyến đi

Một trong những việc nên làm trước khi tới Trung Quốc là chuẩn bị phương thức thanh toán. Theo hướng dẫn của Chính phủ Trung Quốc dành cho khách quốc tế, người nước ngoài có thể liên kết thẻ quốc tế như Visa, Mastercard với Alipay và WeChat Pay. Thẻ ngân hàng và tiền mặt cũng vẫn là các lựa chọn thanh toán hợp pháp.

Du khách vì thế có thể cài đặt ứng dụng, hoàn tất việc liên kết thẻ trước chuyến đi và mang thêm một lượng nhân dân tệ vừa phải để dự phòng.

Với việc di chuyển, metro là lựa chọn thuận tiện khi phần lớn điểm tham quan, mua sắm nổi bật đều nằm gần mạng lưới đường sắt đô thị. Chính quyền Thâm Quyến cho biết thành phố hiện có 18 tuyến metro, bên cạnh mạng đường sắt cao tốc kết nối thuận tiện với các đô thị khác trong Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macao.

Sân bay Quốc tế Thâm Quyến (Ảnh Wikipedia)

Khách đi đúng thời điểm tháng 8 cũng nên lưu ý đây là giai đoạn mùa hè dài của Thâm Quyến. Cơ quan du lịch thành phố đánh giá khoảng tháng 11 đến tháng 4 là thời gian thuận lợi hơn cho du lịch, với thời tiết ôn hòa hơn; từ tháng 5 đến tháng 10 là mùa hè.

Riêng với đường bay mới, giờ đến Thâm Quyến vào rạng sáng cũng là yếu tố cần tính trước. Du khách nên kiểm tra quy định nhận phòng muộn của khách sạn và phương án di chuyển từ sân bay.