Việt Nam – Trung Quốc ưu tiên hợp tác trong 1 lĩnh vực, đề nghị “quốc gia tỷ dân” chuyển giao công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước, ngày 15/4. Ảnh: TTXVN

Lĩnh vực này là đường sắt.

Chiều 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phấn đấu xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch; đồng thời tăng cường hợp tác thương mại cân bằng, bền vững hơn; thúc đẩy liên kết kinh tế bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, đẩy mạnh kết nối với các nước Trung Á và châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung Quốc cung cấp vốn vay, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ để Việt Nam làm chủ công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại hình đường sắt điện khí hóa. Đồng thời, lãnh đạo Việt Nam đề nghị nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai đồng bộ khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại địa phương biên giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam trước tiên tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc”, cũng như mở cửa cho các hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn. Thứ hai, nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc.

Thứ ba, thúc đẩy hợp tác đầu tư chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, tài chính, nông nghiệp, môi trường, chuyển giao công nghệ trong các ngành công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, khu thương mại tự do, đô thị thông minh, chế tạo thông minh.

Thứ tư, xử lý ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn.

Cuối cùng, cùng đẩy nhanh triển khai các dự án do Trung Quốc viện trợ.

Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường bày tỏ nhất trí và đánh giá cao những ý kiến định hướng quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng nhấn mạnh, Trung Quốc coi trọng hợp tác thực chất, cùng có lợi với Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên tập trung ưu tiên triển khai hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hợp tác về công nghệ, đào tạo nhân lực, huy động vốn trong lĩnh vực đường sắt; đồng thời triển khai tốt các dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, thúc đẩy kết nối logistics đa phương thức.

Theo Thủ tướng, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy nâng tầm hợp tác thương mại cân bằng hơn, sẽ nhập khẩu nhiều hơn các nông sản chất lượng cao của Việt Nam. Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động "Chia sẻ thị trường lớn -Xuất khẩu Trung Quốc" và cùng hợp tác xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Ngoài ra, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc khuyến khích mở rộng đầu tư song phương, xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất an toàn, ổn định ở khu vực; ủng hộ ngày càng nhiều doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam.

Thủ tướng Lý Cường đề nghị hai bên cùng nhau nghiên cứu, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiên tiến mới, với trọng tâm là khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo trở thành điểm sáng mới. Hai bên duy trì giao lưu nhân dân sôi động. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai Năm hợp tác du lịch 2026 - 2027; đồng thời đẩy mạnh hợp tác giáo dục đào tạo, nhất là nhân tài chất lượng cao.

Nhiều tỷ USD cho các dự án đường sắt tại Việt Nam

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 391 km. Ảnh minh họa

Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt được kỳ vọng không chỉ là nhu cầu trước mắt mà còn giúp mở ra một không gian phát triển chiến lược trong dài hạn. Đây cũng được xem là một trong những đòn bẩy quan trọng giúp nước ta hiện đại hóa hạ tầng, giảm chi phí logistics, qua đó mở rộng kết nối quốc tế và từng bước làm chủ ngành công nghiệp đường sắt.

Trên thực tế, Việt Nam - Trung Quốc hợp tác đầu tư 3 tuyến đường sắt bao gồm: Hà Nội - Đồng Đăng; Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Trong số đó, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư khoảng 203.231 tỷ đồng (tương đương gần 8,4 tỷ USD), với chiều dài tuyến chính là khoảng 391 km, sử dụng khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm. Tuyến áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, điện khí hóa, có tốc độ thiết kế đạt 160 km/h đối với tàu khách và 120 km/h đối với tàu hàng.

Dự án thành phần đầu tiên của tuyến đường sắt này đã được khởi công từ tháng 12/2025, đánh dấu giai đoạn triển khai thực tế của một trong những công trình hạ tầng quy mô lớn bậc nhất phía Bắc.

Về hướng tuyến, dự án đi qua địa bàn 6 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Điểm đầu của tuyến là tại vị trí nối ray qua biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Lạch Huyện, TP Hải Phòng.





Chiều dài tuyến qua từng địa phương gồm: Tỉnh Lào Cai (khoảng 145 km); tỉnh Phú Thọ (khoảng 100 km); Hà Nội (khoảng 38 km); tỉnh Bắc Ninh (khoảng 3 km); tỉnh Hưng Yên (khoảng 16 km); và khoảng 89 km qua Hải Phòng.

Tuyến đường sắt này được kỳ vọng tạo trục vận tải mới, giúp kết nối các tỉnh phía Bắc với hệ thống cảng biển Hải Phòng và hành lang kinh tế với Trung Quốc.

Ngoài các dự án trên, siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được chốt sẽ khởi công chậm nhất vào tháng 12/2026. Ngoài ra, còn có nhiều dự án đường sắt đô thi ở Hà Nội và TP HCM cũng đang được tập trung xây dựng.

Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đặt mục tiêu rằng, mạng lưới đường sắt quốc gia phải đủ năng lực vận chuyển 11,8 triệu tấn hàng hóa (tức là tăng 2,3 lần so với năm 2019) và 21,5 triệu hành khách (tăng 2,7 lần).

Lễ ký Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Trước đó, trưa 15/4, ngay sau cuộc hội đàm thành công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai bên. Trong số đó có hai văn kiện quan trọng trong lĩnh vực đường sắt.

Thứ nhất, Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc về triển khai hợp tác đào tạo đường sắt để tăng cường năng lực cho nhân lực đường sắt Việt Nam.

Thứ hai, Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc.