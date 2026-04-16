Tin vui: Loại quả Việt Nam trồng hơn 100.000 ha vừa chính thức có “visa” sang Trung Quốc

Minh Hằng |

Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có quy mô sản xuất loại quả này lớn trên thế giới.

Bưởi của Việt Nam vừa chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Ảnh: VGP

Loại quả này là bưởi.

Ngày 15/4, tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc (từ 14 - 17/4), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc ký nghị định thư là kết quả của quá trình đàm phán kỹ thuật bài bản, kéo dài từ năm 2019 giữa cơ quan chuyên môn hai nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Theo nội dung nghị định thư trên, tất cả vùng trồng và cơ sở đóng gói chanh, bưởi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và phải được Bộ và Tổng cục Hải quan Trung Quốc - GACC phê duyệt.

Tin vui: Loại quả Việt Nam trồng hơn 100.000 ha vừa chính thức có “visa” sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Lễ ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu quả bưởi và quả chanh giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc, ngày 15/4. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, vùng trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại như bao trái bưởi trước thu hoạch tối thiểu 60 ngày, đặt bẫy ruồi đục quả.

Hơn nữa, với cơ sở đóng gói, ngoài đảm bảo nền cứng, sạch sẽ, còn có các khu chế biến, xử lý, bảo quản, quá trình đóng gói phải phân loại và làm sạch, để loại bỏ quả bị bệnh, nhiễm sinh vật gây hại, thối hỏng hoặc biến dạng. Cành, lá và các tàn dư thực vật, đất cũng phải loại bỏ.

Cơ hội bứt phá cho xuất khẩu bưởi, chanh bền vững

Tin vui: Loại quả Việt Nam trồng hơn 100.000 ha vừa chính thức có “visa” sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Bưởi là loại quả mà Việt Nam có nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn. Ảnh: TTXVN

Trên thực tế, bưởi và chanh nằm trong nhóm nông sản có lợi thế của Việt Nam. Trong đó, riêng với bưởi, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất hàng đầu thế giới, diện tích khoảng 106.000 ha, sản lượng có tiềm năng vượt 1 triệu tấn, với nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn.

Ngoài các vùng trồng truyền thống, diện tích bưởi và chanh được mở rộng trong những năm gần đây tại Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp… Đáng chú ý, các giống bưởi đặc sản như bưởi Diễn, bưởi Phúc Trạch, bưởi Đoan Hùng, bưởi Năm Roi, bưởi Da Xanh... có năng suất cao, chất lượng tốt.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tiến hành phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và người sản xuất để tổ chức triển khai hiệu quả của nghị định thư.

Cùng với đó, Bộ và các cơ quan liên quan sẽ tổ chức tập huấn phổ biến các quy định của nghị định thư; đồng thời xây dựng, chuẩn hóa lại các vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của nghị định thư. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra các vùng trồng, cơ sở đóng gói bưởi và chanh để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định đã thỏa thuận.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, so với một số trái cây khác, bưởi có thời gian bảo quản dài hơn, thuận lợi cho vận chuyển đường bộ và đường biển. Việc này giúp giảm áp lực chi phí logistics khi xuất khẩu chính ngạch. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này còn khiêm tốn, khi đạt khoảng 70 triệu USD/năm (năm 2025). Thực tế này cho thấy phần lớn loại quả vẫn được tiêu thụ trong nước và chưa hình thành được dòng chảy thương mại quy mô lớn, ổn định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, trong bối cảnh Trung Quốc là thị trường nhập khẩu bưởi lớn, đồng thời nhu cầu ngày càng tăng, thì việc mở cửa chính thức sẽ tạo thêm dư địa tiêu thụ. Việc này cũng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

Bưởi Việt Nam hiện đã có mặt tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc và New Zealand. Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu bưởi của nước tađạt 13,8 triệu USD, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

