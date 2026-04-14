Tin vui: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có thêm hơn 1 tỷ USD chỉ sau 24 giờ, giữ vững ngôi số 1 Đông Nam Á

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là đứng thứ 89 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Ảnh: Forbes

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần (ngày 13/4), thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận dòng tiền có xu hướng co hẹp, nhà đầu tư ưu tiên phòng thủ, hạn chế giải ngân. Điều này khiến phiên giao dịch thiếu động lực bứt phá. Nguyên nhân được cho là do tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm trước những diễn biến địa chính trị phức tạp trên thế giới, nhất là xung đột ở Trung Đông leo thang.

Kết phiên ngày 13/4, VN-Index tăng 8,96 điểm (+0,5%) lên 1.758,96 điểm, HNX-Index giảm nhẹ 0,25 điểm (-0,1%) xuống 251,66 điểm, trong khi đó UPCoM-Index nhích 0,32 điểm lên 127,7 điểm.

Đáng chú ý, tâm điểm thị trường chứng khoán ngày 13/4 thuộc về nhóm cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trong số đó, cổ phiếu VIC đóng vai trò dẫn dắt chính. Cụ thể, với mức tăng trên 5%, VIC đóng góp hơn 14 điểm tăng cho VN-Index, qua đó trở thành trụ đỡ quan trọng giúp chỉ số duy trì sắc xanh.

VIC hiện đang neo quanh 160.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong hơn một tháng và tăng gần 30% chỉ trong nửa tháng qua. Chính nhờ cổ phiếu thăng hoa, vốn hóa của Tập đoàn Vingroup đã phục hồi lên khoảng 1,2 triệu tỷ đồng.

Ngoài VIC, thị trường ngày 13/4 còn nhận được sự hỗ trợ từ một số cổ phiếu như VHM (+1,5%), VIB (+1,7%), BSR (+2,2%), GEX (+3,6%), VPX (+2,5%), NVL (+2,4%), CII (tăng trần), STB (+0,6%) và HCM (+2,4%).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 1,1 tỷ USD chỉ sau một ngày

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và vợ là bà Phạm Thu Hương đều tăng sau khi kết phiên giao dịch ngày 13/4. Ảnh: Forbes

Nhờ đà tăng của cổ phiếu, tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tăng theo tới 1,1 tỷ USD (tương đương với 4,3%) chỉ trong 24 giờ. Như vậy, theo Forbes, tính đến sáng nay (14/4), tài sản ròng của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đạt 26,7 tỷ USD, tăng gần 5 tỷ USD so với nửa tháng trước (tính đến 31/3). Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện xếp thứ 89 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes, đồng thời giữ vững vị trí số một tại khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, bà Phạm Thu Hương, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Phó Chủ tịch Vingroup, cũng ghi nhận khối tài sản ròng đạt 2,8 tỷ USD, tăng 140,3 triệu USD so với hôm qua. Nữ tỷ phú hiện xếp hạng 1.482 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Trên thực tế, sở dĩ cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup tăng mạnh là do có những thông tin tích cực liên quan đến hoạt động của tập đoàn.

Tiêu biểu là ngày 12/4 vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, với tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng (tương đương 5,6 tỷ USD). Sự kiện này đánh dấu bước tiến lớn của Vingroup vào lĩnh vực hạ tầng chiến lược.

Dự án có tổng vốn đầu tư 5,6 tỷ USD do VinSpeed (công ty thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư, với chiều dài khoảng 120 km, đi qua Bắc Ninh và Hải Phòng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, ngày 12/4. Ảnh: VIC

Tuyến đường sắt này được thiết kế với vận tốc tối đa 350 km/giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long xuống còn khoảng 23 phút, tức là nhanh gấp 5 - 7 lần so với hiện nay.

Trong nhóm các tỷ phú USD của Việt Nam theo xếp hạng của Forbes, đứng ngay sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT VietJet Air, với khối tài sản 4 tỷ USD. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện xếp thứ 1.078 thế giới, giữ vững vị trí là nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam.

Tiếp đó, tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, hiện sở hữu 2,8 tỷ USD, đứng thứ 1.497 thế giới.

Vị trí tiếp theo là Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank, sở hữu 2,2 tỷ USD và đứng thứ 1.851 thế giới.

Ngoài ra, trong danh sách các tỷ phú USD người Việt Nam, bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, hiện sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD, xếp thứ 2.081 thế giới.

Cuối cùng, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan cùng sở hữu 1,1 tỷ USD, khi lần lượt xếp thứ 3.181 và 3.201 thế giới.