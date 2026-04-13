Chỉ trong 3 tháng, Việt Nam chi gần 3 tỷ USD để nhập khẩu mặt hàng cả thế giới đang cần gấp

Việt Nam tăng cường nhập khẩu xăng dầu trong 3 tháng đầu năm nay. Ảnh minh họa

Mặt hàng này là xăng dầu.

Theo số liệu của Cục Hải quan (thuộc Bộ Tài chính), trong tháng 3 vừa qua, Việt Nam chi 1,46 tỷ USD để nhập khẩu gần 1,2 triệu tấn xăng dầu các loại, tương ứng với tăng hơn 94% về trị giá và gần 13% về lượng so với tháng 2.

Tính lũy kế 3 tháng đầu năm nay, nước ta đã nhập khẩu gần 3,4 triệu tấn xăng dầu, tương đương với hơn 2,9 tỷ USD. Đáng chú ý, đây là sản lượng nhập về tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, lượng dầu thô nhập khẩu đạt hơn 3,1 triệu tấn (giảm 15% so với cùng kỳ), tương đương với gần 1,7 tỷ USD.

Trên thực tế, sở dĩ giá trị nhập khẩu tăng mạnh trong 3 tháng qua chủ yếu là do giá xăng dầu thế giới đi lên trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang, từ đó gây áp lực lên nguồn cung. Các doanh nghiệp đầu mối cũng đẩy mạnh nhập khẩu, đồng thời đa dạng nguồn nhằm tránh tình trạng thiếu hụt xăng dầu trong nước.

Quốc hội vừa chốt giảm thuế với xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6

Chốt giảm thuế với xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6 tại Việt Nam. Ảnh minh họa

Sáng qua (12/4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Cụ thể, theo Nghị quyết, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0 đồng. Ngoài ra, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được giảm về 0%. Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai và tính nộp thuế VAT, nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào.

Chính sách này bắt đầu áp dụng từ ngày 16/4 đến 30/6.

Trên thực tế, theo số liệu của Bộ Công Thương, trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu, thuế VAT chiếm khoảng 7,4%, thuế bảo vệ môi trường từ 2,7 - 6% và tiêu thụ đặc biệt 6,7%. Vì vậy, việc giảm tất cả các loại thuế trên về 0 đến hết tháng 6 là giải pháp để đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm nay, cũng như kiểm soát lạm phát.

Đáng chú ý, khi thảo luận về kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội đều cho rằng Việt Nam cần sớm xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia, vì đây mới là “bảo hiểm” cho nền kinh tế. Thực tế, Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng đã đặt mục tiêu mức dự trữ xăng dầu phải đạt khoảng 90 ngày đến năm 2030.

Tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội ngày 10/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, Bộ Công Thương đã xây dựng các kịch bản ứng phó. Cụ thể, hai nhà máy lọc dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn đủ nguyên liệu để sản xuất đến hết tháng 4.

Hơn nữa, nguồn cung xăng dầu trong nước có thể đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng hết tháng này. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, hiện nay mức dự trữ xăng dầu trong nước đã tăng từ 15 lên 26 ngày.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, Việt Nam duy trì được giá xăng, dầu diesel thấp hơn mức bình quân của thế giới là 1,3 USD/lít, tương ứng với khoảng 35.000 đồng.

Giá xăng RON 95-III ở Việt Nam hiện bình quân 23.000 - 24.000 đồng/lít. Trong khi đó, một số nước trong khu vực Đông Nam Á vẫn khó khăn vì đứt gãy chuỗi cung ứng.

Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành một số giải pháp để điều hành giá xăng, dầu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, chẳng hạn như sử dụng Quỹ bình ổn giá; bổ sung 8.000 tỷ đồng từ ngân sách để tạm ứng cho quỹ này...