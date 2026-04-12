Vì sao giá vàng ở Việt Nam lại đắt hơn thế giới, chênh lệch 24 triệu đồng/lượng?

Tính đến 17h45' chiều nay (12/4), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC quanh mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), vẫn giữ nguyên so với hôm qua.

Tương tự, các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý... cũng niêm yết vàng miếng với mức giá 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng không đổi so với hôm qua. Vàng nhẫn của SJC hiện đang giao dịch với mức giá 169,1 – 172,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý hiện đang niêm yết vàng nhẫn với mức giá 169,2 – 172,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm nhẹ so với hôm qua.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết vàng nhẫn với mức giá 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với hôm qua.

Giá vàng thế giới hiện niêm yết ở mức 4.748 USD/ounce, tương đương với khoảng hơn 148 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là khoảng 24 triệu đồng/lượng.

Vì sao giá vàng trong nước cao hơn thế giới?

Theo các chuyên gia, nguyên nhân vàng trong nước duy trì khoảng cách cao hơn nhiều so với thế là vì nguồn cung vàng miếng trong nước còn hạn chế, trong khi nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn của người dân vẫn ở mức cao.

Hơn nữa, yếu tố tỷ giá, chi phí lưu thông, và biên độ lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng góp phần làm nới rộng khoảng cách giá. Mặt khác, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư trú ẩn vẫn hiện hữu, các doanh nghiệp thường có xu hướng giữ mức giá cao nhằm phòng ngừa rủi ro biến động.

Theo nhận định của các chuyên gia, mức chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới có thể tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân. Cụ thể, nếu khoảng cách này thu hẹp đột ngột thì người mua ở vùng giá cao có thể chịu thiệt hại đáng kể. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh tâm lý chạy theo đám đông.

Giá vàng tuần tới có thể sẽ tăng?

Trên thực tế, trong tuần này, thị trường vàng vẫn chịu tác động bởi các tin tức từ chiến sự tại Trung Đông. Cụ thể, giá tăng vọt trong phiên 8/4 và 9/4. Thậm chí, giá kim loại quý còn vượt 4.800 USD/ounce sau khi Mỹ và Iran thông báo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Sau đó, giá vàng giảm nhẹ và dao động trong vùng 4.700 - 4.800 USD/ounce trong những phiên còn lại.

Tuy nhiên, kết quả từ khảo sát cuối tuần này của Kitco News với các giám đốc ngân hàng, chuyên gia phân tích và nhà đầu tư lại cho thấy dự báo khá lạc quan. Theo đó, kết quả cho thấy họ sẵn sàng quay lại thị trường, sau khi vàng ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Có 50% người tham gia kỳ vọng giá vàng tăng tuần tới, chỉ 14% dự báo giá giảm và 36% đặt cược thị trường vàng đi ngang.

Theo ông Rich Checkan, Giám đốc Tác nghiệp Asset Strategies International, vàng đã bị bán tháo quá đà thời gian qua. Do đó, ông cho rằng, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi lên, hướng tới mốc 5.000 USD và cao hơn. Nhưng vị chuyên gia này cũng cảnh báo rằng, nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran mong manh xuất hiện rạn nứt, thì giá vàng có thể giảm. Thậm chí, kim loại quý sẽ bị bán tháo trong ngắn hạn nếu thanh khoản thị trường giảm.

Tương tự, theo nhận định của nhà phân tích Aakash Doshi, 50% khả năng giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 4.750 - 5.500 USD/ounce trong thời gian còn lại của năm.

“Chúng tôi giảm xác suất kịch bản tăng giá ở mức 5.500 - 6.250 USD/ounce từ 35% xuống 30%. Nhưng mức giá từ 4.000 - 4.100 USD/ounce sẽ giữ vững như mức sàn của thị trường”, nhà phân tích cho biết.

Ngược lại, ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường tại Barchart.com lại cho rằng giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn, do vàng giao tháng 6 đang tiến gần đỉnh, tức là đồng nghĩa đà giảm bắt đầu hình thành.

Trong tuần tới, nhà đầu tư sẽ đón nhận không quá nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm chỉ số giá sản xuất, doanh số bán nhà tháng 3 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần.