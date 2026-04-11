Giá vàng trong nước đảo chiều lao dốc, người vừa mua hôm qua đã lỗ 300.000 đồng/lượng

Tính đến khoảng 10h sáng nay (11/4), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) n iêm yết vàng miếng ở mức giá từ 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tức là giảm 300.000 đồng/lượng so với giá chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Tương tự, những thương hiệu lớn khác như PNJ, Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng đồng loạt điều chỉnh giảm, khi đưa giá vàng miếng về mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều với vàng miếng, vàng nhẫn ở trong nước cũng giảm nhẹ. Cụ thể, cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức từ 169,1 – 172,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, vàng nhẫn của các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… hiện niêm yết cùng mức giá với vàng miếng, từ 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Trong tuần này, vàng miếng trong nước từng có đợt tăng mạnh gần 5 triệu ngay khi mở cửa phiên giao dịch vào ngày 8/4, khi đạt 177 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng cũng nhanh chóng lao dốc sau đó.

Giá vàng trong nước hiện đang cùng xu hướng với vàng thế giới. Theo đó, sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco quanh mức 4.748,66 USD/ounce, tức là giảm 9,14 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới hiện tương đương với 150,81 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước với vàng thế giới là hơn 21,59 triệu đồng/lượng.

Vì sao giá vàng lao dốc?

Theo các chuyên gia, giá vàng sụt giảm trong bối cảnh ngay sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3. Cụ thể, CPI tăng 0,9% so với tháng trước, đưa chỉ số lạm phát hàng năm lên 3,3%. Kết quả này thấp hơn kỳ vọng 3,4%. Kết quả này được cho là phản ánh áp lực lạm phát dai dẳng, nhất là từ chi phí năng lượng tăng cao do căng thẳng trước đó ở khu vực Vùng Vịnh.

Các chuyên gia cho rằng, mặc dù lạm phát hiện tại thấp hơn dự báo, nhưng áp lực từ giá dầu có thể lan rộng sang các lĩnh vực khác trong nền kinh tế trong những tháng tới. Điều này khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) rơi vào tình thế khó khăn khi phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

Bên cạnh đó, giá vàng thế giới giảm mạnh được cho là phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư, sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được duy trì. Dự kiến, phái đoàn Mỹ và Iran sẽ gặp nhau để tiếp tục đàm phán để hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Theo các chuyên gia, sự giảm nhiệt tình hình địa chính trị đã khiến nhu cầu trú ẩn vốn an toàn đối với vàng suy giảm. Trong khi đó, giá trị đồng USD yếu cũng góp phần hạn chế đà giảm sâu của giá vàng.

Theo nhà phân tích Christopher tại Tastylive, thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran vẫn rất mong manh và vẫn còn quá sớm để nói liệu nó có dẫn đến một thỏa thuận hòa bình lâu dài hay không.

"Tôi khó mà hào hứng với vàng, khi biết rằng luôn có những biến động ngầm như thế này. Thị trường vàng cần đạt được thỏa thuận, nếu không sẽ lại có thêm một vòng huy động vốn nữa, Điều này sẽ đẩy giá kim loại qusy xuống thấp hơn", vị chuyên gia này nhận định.

Trong khi đó, theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, mặc dù cho rằng tương lai vàng sẽ tiếp tục khởi sắc, nhưng ông cũng thận trọng về vàng. Chuyên gia cho hay, chúng ta cần có sự chắc chắn nhất định rằng cuộc chiến ở Trung Đông sắp kết thúc, và chỉ khi đó các động lực tăng giá gần đây mới tái khẳng định vị thế của mình. Điều này có thể được củng cố bởi những hậu quả kinh tế buộc Fed phải xem xét việc cắt giảm lãi suất.



