Dự án đầu tiên ở VN: Vingroup trực tiếp làm, đầu tư 5,6 tỷ USD, sử dụng công nghệ "an toàn tuyệt đối"

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: VIC

Sáng nay (12/4), tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự Lễ khởi công xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh . Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam.

Dự sự kiện còn có Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang... ; cùng lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: VIC

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là một siêu dự án mang theo nhiều kỳ vọng, thể hiện năng lực và cam kết lớn của nhà đầu tư, là minh chứng rõ nét cho sự tham gia ngày càng sâu của khu vực kinh tế tư nhân vào các lĩnh vực hạ tầng then chốt của quốc gia.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và các điều kiện cần thiết để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất”.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu. Ảnh: VGP

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên triển khai tại Việt Nam, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh không chỉ tạo động lực mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc mở ra kỷ nguyên tăng tốc, góp phần hiện thực hóa quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh ngày hôm nay khẳng định quyết tâm của Vingroup đóng góp mạnh mẽ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, từng bước kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam”.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu. Ảnh: VGP

Ông Michael Peter, Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn Siemens Mobility cho biết: “Chúng tôi cam kết cung cấp cho Việt Nam công nghệ tàu cao tốc chất lượng nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất đã được kiểm chứng trên khắp thế giới. Mỗi ngày, tàu của chúng tôi chạy tổng cộng khoảng 1 triệu km, tức là gấp 3 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng, với kiểm chứng thực tế an toàn tuyệt đối.

Mỗi đoàn tàu được phát triển hoàn toàn số hóa, tạo ra hiệu quả năng lượng tối đa và trải nghiệm hành khách tuyệt vời. Siemens cam kết đồng hành bền chặt cùng Vingroup để triển khai dự án có lợi cho cả hai bên. Chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác chuyển giao công nghệ sâu rộng, cùng lắp ráp và bảo trì tàu, để tạo ra một hệ sinh thái tàu cao tốc hoàn toàn mới ở Việt Nam”.

Ông Michael Peter, Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn Siemens Mobility, phát biểu. Ảnh: VIC

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh có gì đặc biệt?

Được UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định chủ trương đầu tư, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD. Cùng với đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 10.270 tỷ đồng (tương đương với 396 triệu USD) từ ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: VIC

Dự án sẽ đi qua 4 địa phương Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh, với chiều dài 120,2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120 km/h.

Đặc biệt, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

Điểm đầu của tuyến đường sắt này được đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội), và điểm cuối tại ga Hạ Long (Khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh). Tuyến đường sắt sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Phối cảnh ga Cổ Loa. Ảnh: VIC

Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành và chính thức đi vào vận hành, khai thác thương mại trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5 - 7 lần, từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng 23 phút.

Trên thực tế, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là dự án thứ hai do VinSpeed triển khai thực hiện. Trước đó, vào tháng 12/2025, VinSpeed đã chính thức động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tại TP HCM, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028.