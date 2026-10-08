Việt Nam triển khai dự án năng lượng hơn 51.000 tỷ đồng

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án năng lượng hơn 51.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ngày 09/6/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III tại phường Hoành Sơn. Đây là dự án năng lượng quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Quy hoạch điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 51,71 ha đất và 15,96 ha mặt nước biển tại phường Hoành Sơn, với công suất thiết kế khoảng 1.500 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 51.430 tỷ đồng. Tổ máy số 1 dự kiến vận hành thương mại vào quý I/2031 và tổ máy số 2 vào quý II/2032.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao năng lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của các khu công nghiệp, khu kinh tế và các địa phương trong khu vực.

Vào ngày 28/7, trong khuôn khổ buổi làm việc giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và tỉnh Hà Tĩnh, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ đánh dấu bước tiến mới trong quá trình triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, từng bước cụ thể hóa phương án cung cấp nhiên liệu, một trong những điều kiện quan trọng để hiện thực hóa dự án điện khí LNG quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo Biên bản ghi nhớ, PV GAS dự kiến là đơn vị cung cấp khí LNG tái hóa; PV Power là bên mua khí để phục vụ vận hành nhà máy sau khi dự án đi vào hoạt động. Thỏa thuận là cơ sở để hai bên tiếp tục nghiên cứu, đàm phán và hoàn thiện các nội dung thương mại, kỹ thuật liên quan, hướng tới ký kết hợp đồng mua bán khí chính thức.

Theo tiến độ được chấp thuận, tổ máy số 1 dự kiến vận hành thương mại vào quý I/2031, tổ máy số 2 vào quý II/2032. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến tiêu thụ khoảng 1 tỷ Sm³ khí LNG tái hóa mỗi năm, bổ sung nguồn điện công suất lớn cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Mới đây, chiều 6/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu BQL KKT tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và hoàn thiện hạ tầng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng.

Sau khi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nghe BQL KKT tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại KKT Vũng Áng. Theo báo cáo, trong tổng số 81 nhiệm vụ UBND tỉnh giao, đến nay đã có 36 nhiệm vụ hoàn thành. Các nhiệm vụ còn lại đang được BQL KKT tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung triển khai.

BQL KKT tỉnh cũng báo cáo tiến độ và những khó khăn, vướng mắc tại một số dự án trọng điểm như: Bến cảng quốc tế Sơn Dương; Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III; Kho LNG Vũng Áng...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, KKT Vũng Áng là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng phục vụ các dự án lớn. BQL KKT tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao; xác định rõ tiến độ, trách nhiệm, thời hạn hoàn thành đối với từng nội dung; tăng cường rà soát, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ triển khai trong thời gian dài.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương liên quan chủ động phối hợp với BQL KKT tỉnh và chủ đầu tư trong quá trình triển khai, nhất là các dự án có liên quan đến di dời, tái định cư. Đồng thời, tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, thoát nước, khu tái định cư và các công trình phụ trợ, tạo mặt bằng sạch và điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng tiến độ.