Năm 2032 - 2034 có thể chứng kiến giấc mơ lớn của người Indonesia thành hiện thực.

Indonesia đã xác nhận kế hoạch hoàn tất việc lựa chọn địa điểm cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của mình vào năm 2026 hoặc muộn nhất là năm 2027, NEI Magazine thông tin ngày 1/10.

Theo tuyên bố từ Bộ Điều phối các Vấn đề Kinh tế nước này, việc lựa chọn địa điểm cuối cùng phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ hạt nhân được chọn, với việc chính phủ đang đánh giá các đề xuất hợp tác quốc tế từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga.

Chính phủ Indonesia phân loại lại năng lượng hạt nhân là một trụ cột cốt lõi, cân bằng trong cơ cấu năng lượng để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060. Ảnh: ST

Mục tiêu lớn nhất của nước này là đưa nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào vận hành và hòa lưới điện trong khoảng thời gian từ năm 2032 đến năm 2034.

Mặc dù Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN) đã lập bản đồ 28 địa điểm tiềm năng, nhưng các khu vực "ứng cử viên sáng giá" hiện tại tập trung vào đảo Sumatra (hòn đảo lớn thứ sáu trên thế giới) và Tây Kalimantan (phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của Indonesia trên đảo Borneo).

Hình ảnh đảo Sumatra của Indonesia nhìn từ vệ tinh. Nguồn: ESA/Copernicus Sentinel-2.

Sumatra nằm ở rìa tây của Indonesia và là một trong những đảo lớn nhất thế giới (lớn thứ 6), diện tích khoảng 470.000 km².

Sumatra là khu vực kinh tế lớn thứ hai sau Java. Đảo có tiềm năng lớn về địa nhiệt và thủy điện, như nhà máy địa nhiệt Sarulla và thủy điện Asahan; đồng thời sở hữu hệ thống lưới điện riêng, là cơ sở tiềm năng để quy hoạch điện hạt nhân.

Tham vọng điện hạt nhân cực lớn của "Xứ sở vạn đảo"

Vào tháng 2/2026, Indonesia đã công bố mục tiêu cụ thể và đẩy nhanh tiến độ đạt công suất điện hạt nhân 7 GWe vào năm 2034 và lên tới 44 GWe vào năm 2060 để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không của Indonesia.

Việc thực hiện ngay lập tức chính sách này được nêu trong Kế hoạch Kinh doanh Cung cấp Điện 2025–2034 (RUPTL), với mục tiêu bổ sung tổng công suất phát điện là 69,5 GWe.

BRIN dự kiến cần khoảng 200 nhà nghiên cứu mới trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân để hỗ trợ phát triển năng lượng hạt nhân quốc gia. Ảnh: BRIN

Trong đó, 42,6 GWe (61%) đến từ năng lượng mới và năng lượng tái tạo, 10,3 GWe (15%) từ hệ thống lưu trữ năng lượng và 16,6 GWe (24%) từ các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Mục tiêu năng lượng tái tạo bao gồm 17,1 GWe điện mặt trời, 11,7 GWe thủy điện, 7,2 GWe điện gió, 5,2 GWe điện địa nhiệt, 0,9 GWe năng lượng sinh học và 0,5 GWe điện hạt nhân.

Mục tiêu 0,5 GWe (500 MWe) điện hạt nhân đến từ việc xây dựng 2 lò phản ứng thương mại đầu tiên của Indonesia với công suất 250 MWe – dự kiến đặt tại đảo Sumatra và Tây Kalimantan – để kết nối với lưới điện vào năm 2033/2034.

Đây là giai đoạn thí điểm quan trọng cần thiết để chứng minh công nghệ trước khi mở rộng quy mô lên mục tiêu 7 GWe của KEN vào năm 2034.

"Phát triển điện hạt nhân là rất quan trọng để đảm bảo nguồn cung cấp điện đáng tin cậy, cạnh tranh và bền vững, có khả năng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hóa quốc gia" - Bà Elen Setiadi, Phó Trưởng ban Điều phối Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản, thuộc Bộ Điều phối các Vấn đề Kinh tế Indonesia phát biểu.

17.000 hòn đảo của Indonesia sẵn sàng cho công nghệ SMR

Indonesia đang đánh giá năm đề xuất công nghệ hạt nhân khác nhau khi thu hẹp các lựa chọn cho nhà máy điện hạt nhân thương mại đầu tiên của mình.

Do địa lý quần đảo và lưới điện phân tán khiến các lò phản ứng truyền thống không khả thi, Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia cùng Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN) đang ưu tiên mạnh mẽ các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), các phương án điện hạt nhân nổi và các thiết kế thế hệ tiếp theo.

Các lò phản ứng SMR sẽ phù hợp hơn với 17.000 hòn đảo của Indonesia và khả năng chịu ảnh hưởng địa chấn so với các lò phản ứng nước áp lực lớn, EastAsiaForum bình luận trong một bài viết cuối tháng 9/2026.

Các đề xuất và công nghệ quốc tế chính hiện đang được Indonesia xem xét, bao gồm:

Mỹ và Nhật Bản – Lò phản ứng hạt nhân nhỏ dạng mô-đun (SMR) làm mát bằng nước thường (LWR): Các nghiên cứu khả thi đang được tiến hành cho một lò SMR công suất 70 MWe.

Nga (Rosatom) – Nhà máy điện hạt nhân nổi (FNPP): Với việc đưa nhà máy điện hạt nhân nổi duy nhất trên thế giới hiện nay Akademik Lomonosov vào vận hành thương mại từ năm 2020 cùng nhiều nhà máy khác đang được xây dựng nội địa, Nga đang đưa ra một mô hình tham chiếu thực tế.

Nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonoso là nhà máy điện hạt nhân nổi (FNPP) đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Rosatom

Cuối tháng 9/2026 vừa qua, Cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm làm việc chung giữa Rosatom và Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN) về đào tạo nhân lực ngành hạt nhân đã diễn ra tại Jakarta.

Nghiên cứu & Phát triển (R&D) trong nước hợp tác với Trung Quốc – Lò phản ứng làm mát bằng khí nhiệt độ cao (HTGR): BRIN đang hợp tác với Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) để thúc đẩy nghiên cứu thiết kế lò phản ứng HTGR thử nghiệm công nghệ "nhiên liệu dạng viên sỏi" (pebble-bed).

Canada & Hàn Quốc – Khung hợp tác thương mại về lò SMR: Canada và Hàn Quốc đang tích cực chào bán các đề xuất tới Indonesia. Cả hai nước đều đang trong quá trình xây dựng các lò SMR thương mại thế hệ đầu tiên (FOAK) ở trong nước, với mục tiêu đưa Indonesia thành thị trường xuất khẩu trọng điểm cho các thiết kế vừa được cấp phép của mình.

ThorCon Power (Mỹ/Singapore) – Lò phản ứng muối nóng chảy Thorium (TMSR): Đây là một đề xuất từ tư nhân cho dự án Thorcon 500 (nhà máy công suất 500 MW gồm hai mô-đun lò muối nóng chảy 250 MW).

Tham khảo: NEI Magazine