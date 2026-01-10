Việt Nam thành hiện tượng ASEAN, 'con cưng' của ông Phạm Nhật Vượng góp công lớn

Theo báo cáo mới nhất từ PwC Việt Nam công bố ngày 9/1/2026, Việt Nam đang nổi lên như một hiện tượng trong khu vực ASEAN với tốc độ điện khí hóa ngành ô tô cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua nhiều quốc gia láng giềng để trở thành thị trường năng động bậc nhất.

Trong khi Singapore tiếp tục giữ vững vị trí là quốc gia trưởng thành nhất về xe điện trong khu vực, Việt Nam lại chứng kiến làn sóng điện khí hóa với tốc độ chưa từng có, vượt qua nhiều quốc gia láng giềng để khẳng định vị thế của mình.

Tính đến quý 3 năm 2025, doanh số xe điện tại Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 84%, góp phần đưa tỷ lệ xe điện chiếm tới 33% tổng lượng xe bán ra trên toàn thị trường nội địa. Con số này không chỉ cao gấp đôi mức trung bình 17% của 6 nước ASEAN được khảo sát mà còn đưa Việt Nam trở thành thị trường có tỷ lệ xe điện hóa cao thứ hai trong khối, chỉ đứng sau Singapore và vượt xa các thị trường lớn khác như Thái Lan, Indonesia hay Philippines.

Sự bứt phá mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa các chính sách ưu đãi từ Chính phủ và sức mạnh của thương hiệu nội địa. Việt Nam hiện đạt điểm số cao về chỉ số chính sách hỗ trợ (4,0/5,0) nhờ vào các biện pháp quyết liệt như miễn 100% phí trước bạ cho xe điện đến năm 2027.

Song song với đó, VinFast đã vươn lên trở thành thương hiệu dẫn đầu doanh số xe điện trong khu vực ASEAN, với mức tăng trưởng từ 56.000 xe trong quý 3/2024 lên hơn 100.000 xe vào quý 3/2025, chủ yếu nhờ vào nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Người tiêu dùng Việt Nam cũng được ghi nhận là cộng đồng có thái độ tích cực nhất với xe điện, khi có tới 15% người tiêu dùng đã sở hữu xe điện – tỷ lệ cao nhất ASEAN – và chỉ có 5% cho biết không có ý định mua loại phương tiện này trong vòng 5 năm tới.

Tuy nhiên, thị trường xe điện Việt Nam cũng đang đứng trước một "ngã rẽ" đầy thử thách khi trải nghiệm sau mua hàng và hạ tầng thực tế chưa tương xứng với tham vọng.

Đồng thời, điểm số về hạ tầng của Việt Nam vẫn còn hạn chế ở mức 2,1/5,0, thấp hơn cả Thái Lan và Singapore. Do phần lớn chủ sở hữu xe điện tại Việt Nam không có chỗ sạc tại nhà, có tới 70% người dùng phải phụ thuộc vào mạng lưới sạc công cộng tại văn phòng hoặc các trung tâm thương mại, đây là tỷ lệ phụ thuộc cao nhất trong khu vực. Những lo ngại về phạm vi di chuyển, tuổi thọ pin và thời gian sạc lâu vẫn là những rào cản lớn kìm hãm đà tăng trưởng dài hạn của thị trường.

Để duy trì động lực, việc cải thiện trải nghiệm sở hữu và phát triển hệ thống trạm sạc đáp ứng được kỳ vọng về tốc độ sạc (khoảng 35,7 phút) và phạm vi di chuyển (trên 387,5 km) là điều cấp thiết.

Theo ông Patrick Ziechmann, Lãnh đạo Trung tâm Chuyên Ngành Ô tô ASEAN của PwC, thị trường xe điện tại Việt Nam đang tăng tốc đáng kinh ngạc. Không thị trường nào khác trong ASEAN đang chứng kiến mức tăng trưởng siêu tốc như vậy, và quá trình này được thúc đẩy bởi doanh nghiệp sản xuất nội địa mạnh mẽ.

"Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang ở ngã rẽ: sự hứng thú của người tiêu dùng rất cao, nhưng hạ tầng và trải nghiệm sở hữu cần được cải thiện để duy trì động lực phát triển. Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tốc độ các bên liên quan thu hẹp khoảng cách giữa tham vọng và mức độ sẵn sàng thực tế.", ông Patrick Ziechmann nhận định.