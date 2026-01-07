Đạt kỷ lục trong lịch sử hoạt động, một doanh nghiệp Việt dự kiến rót hơn 100.000 tỷ đồng vào đầu tư

Thông tin từ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), trong năm 2025, PV GAS đã đạt kỷ lục trong lịch sử 35 năm hoạt động. Doanh thu hợp nhất đạt mức kỷ lục 134.000 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm 2024, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tổng công ty. Lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, đồng thời đóng góp cho ngân sách Nhà nước hơn 7.800 tỷ đồng.



Trong năm, công ty mẹ PV GAS được giao 12 dự án/đầu việc với giá trị giải ngân trên 3.300 tỷ đồng. Các dự án đã được triển khai tích cực, bám sát tiến độ kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân của công ty mẹ đạt 3.400 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch.

Các dự án lớn đang được PV GAS triển khai trong năm 2025 vừa qua gồm Dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm, Dự án Kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ, Dự án kho LNG tại Bắc Bộ/Bắc Trung Bộ, Dự án kho cảng PV GAS - Hải Phòng, Dự án tách Ethane tại Dinh Cố, Dự án cấp khí cho Nhà máy điện Long An 1, 2, Dự án nâng công suất đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Hồ Chí Minh, Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng, Dự án đường ống thu gom và vận chuyển khí mỏ Tuna;…

PV GAS cũng đang triển khai nghiên cứu nâng cấp, mở rộng cảng PV GAS Vũng Tàu; triển khai dự án sản xuất hydrogen quy mô nhỏ; cấp nhiệt lạnh cho khách hàng; chủ động phương án cấp khí cho Khu vực Tây Nam Bộ qua các FSRU;...

Cùng với đó, PV GAS cùng với Petrovietnam và các đơn vị trong và ngoài ngành tích cực nghiên cứu các dự án với hình thức hợp tác đầu tư, liên kết chuỗi; tham gia phát triển cụm các dự án chiến lược quốc gia – Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái; Phối trộn Hydro với khí tự nhiên và vận chuyển, phân phối bằng đường ống, công trình khí hiện hữu của PV GAS;...

Bước sang năm 2026, PV GAS dự kiến đẩy mạnh triển khai và đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm với giá trị giải ngân đầu tư xây dựng theo kế hoạch là hơn 9.000 tỷ đồng. Đây được xem là bước đệm quan trọng cho chiến lược dài hạn hơn, khi trong giai đoạn 2026 - 2030.

Hạ tầng LNG là một trong những ưu tiên quan trọng trong chiến lược đầu tư của đơn vị. Việc bổ sung LNG không chỉ là nhu cầu tất yếu mà còn là bước đi quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng, thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Bên cạnh đó, PV GAS sẽ chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư thượng nguồn, hạ nguồn, thực hiện các thương vụ M&A và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp.

Giai đoạn 5 năm tiếp theo, đặc biệt, năm bản lề 2026, PV GAS sẽ triển khai mạnh mẽ chiến lược, lấy sản xuất, vận hành làm trung tâm, đầu tư làm nền tảng và kinh doanh mở rộng thị trường làm động lực để chủ động, tham gia tích cực, sâu rộng và xuyên suốt vào cả chuỗi giá trị khí và LNG khép kín từ thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Tổng mức đầu tư cho các dự án trọng điểm của PV GAS trong giai đoạn này sẽ đạt trên 100.000 tỷ đồng.