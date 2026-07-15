Việt Nam sở hữu một công trình vượt núi dài 5,7km lập 4 kỷ lục Guinness, do Sun Group làm nên kỳ tích

Sau hơn 400 ngày khảo sát và thi công, ,gày 25/03/2009, hệ thống cáp treo Bà Nà – Suối Mơ do Sun Group xây dựng đã chính thức đưa vận hành.

Tuyến cáp treo Bà Nà có tổng chiều dài 5.771,61m (5,77 km), bao gồm 22 trụ, 94 cabin được thiết kế bao gồm 6 mặt bằng kính cường lực. Cabin nhỏ nhất chứa được 6 – 8 người trong khi cabin lớn nhất có sức chứa lên đến 30 – 35 người.

Tốc độ vận hành là 6m/s, mỗi tuyến cáp kéo dài khoảng 15 phút, công suất phục vụ là 6.5000 khách/giờ. Qua ô cửa kính cabin, du khách được đắm mình trong bức tranh thiên nhiên mở rộng, những thung lũng sâu thẳm, tầng mây bảng lảng, rừng xanh bạt ngàn hay đại dương ngọc bích trải dài tới tận chân trời.

Tháng 3/2008, Cáp treo Ba Na Hills được khởi công, thế nhưng trước khi bắt tay vào xây dựng, công trình này cũng phải trải qua nhiều cuộc khảo sát kỹ lưỡng. Đề bài của Sun Group đặt ra khi xây dựng cáp treo lên đỉnh núi Chúa rất nan giải, khi nhóm dự án chỉ có một năm để hoàn thành tuyến cáp và phải đảm bảo không chặt phá rừng.

Bằng sự táo bạo và một chút “liều”, nhóm dự án của Sun Group đã trao đổi với nhà cung cấp thiết bị đến từ Áo. Đơn vị sản xuất cáp treo Doppelmayr khẳng định cáp treo sau khi hoàn thiện có thể đạt kỷ lục thế giới về chiều dài và chiều cao, tuy nhiên thời hạn một năm là điều bất khả thi.

Tuyến cáp treo Bà Nà (Ảnh: Sun World)

Phía Doppelmayr đưa ra phương án dùng trực thăng để đưa toàn bộ nguyên vật liệu, bê tông, trụ thép tới các vị trí móng trụ. Tuy nhiên, điều kiện đặc thù của Bà Nà không cho phép thực hiện phương án này. Cách xử lý đến thời điểm này vẫn còn bỏ ngỏ và phải chờ đến giai đoạn khảo sát mới có câu trả lời chính thức.

Sau khi kế hoạch đầu tư được thông qua, ngày 3/9/2007, nhóm dự án gồm 10 kỹ sư của CTCP Cáp treo Bà Nà tiến vào rừng, hướng lên đỉnh núi Chúa để thực hiện khảo sát địa hình, thiết kế tuyến cáp, đo đạc và khoan khảo sát trong vòng 3 tháng. Các chuyên gia về cáp treo của Doppelmayr cũng đã có chuyến bay từ Áo đến Đà Nẵng để tìm hiểu về hiện trường trước khi bắt tay sản xuất trang thiết bị, linh kiện.

Trong đợt khảo sát này, nhóm phải đảm bảo định các cột mốc của tuyến cáp treo chính xác tuyệt đối vì các chuyên gia Doppelmayr chỉ cho phép sai số chưa đầy 1cm. Nhóm khảo sát được chia làm hai mũi, mũi 1 đo từ chân núi, mũi 2 đo từ đỉnh núi, tuy nhiên, khi hai bên gặp nhau, con số chênh lệch lên đến 50m.

Giải pháp tiếp theo là kết hợp các phương pháp đo phổ thông và dùng định vị vệ tinh. Hành trình đo đạc tiếp tục được thực hiện cho đến đầu năm 2008, việc định tuyến xương sống cho tuyến cáp treo số 1 đã chính thức hoàn thành.

Hành trình hơn 400 ngày xây dựng cáp treo Ba Na Hills

Sau thời gian 3 tháng, đội khảo sát đã hiểu về địa hình, khí hậu của núi Bà Nà. Tuy nhiên thời tiết ở thời điểm xây dựng là vào mùa mưa, sương mù và gió lạnh khiến nhóm thi công không thể xác định được phương hướng để xây dựng. 22 điểm đổ móng đều nằm sâu trong rừng rậm nên tất cả các phương tiện vận chuyển đều không thể sử dụng. Phương án khả thi nhất khi đó là cõng cát, đá, xi măng, máy khoan men lên đường núi để đến điểm tập kết.

Chỉ với sức người thì máy móc cồng kềnh không thể đưa vào tới các hố trụ và những người thợ đều phải dùng tay không để đào móng, san gạt bằng những công cụ thô sơ nhất là cuốc và xẻng.

Ngày 03/09/2007, đoàn khảo sát gồm 10 người bắt đầu nhiệm vụ đo đạc, định vị các hố móng trong rừng Bà Nà (Ảnh: Sun World)

Bên cạnh những thách thức về địa hình, thời tiết cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. Mưa lớn không chỉ táp ồ ạt vào mặt khiến những người thợ đau rát, không thể mở mắt mà còn kéo theo những mỏm đá lăn lông lốc về phía các lán trại, gây nguy hiểm cho họ.

Hàng loạt khó khăn bủa vây khiến đoàn xây dựng phải tìm ra một phương án khác khả thi hơn để kịp tiến độ, đó chính là tự tạo đường cáp công vụ do không thể sử dụng trực thăng và chặt phá cây xanh để mở đường.

Để tiết kiệm chi phí, thay vì dựng cột đỡ như đề nghị của các chuyên gia đến từ Áo, đội xây dựng đã cố định từng đoạn cáp tải lên các thân cây rừng, sau đó dùng pa lăng và máy tời điện để chuyển các nguyên vật liệu đến hố móng. Sáng kiến này khiến đối tác đến từ Áo kinh ngạc đến mức thốt lên “không thể tin được!” và được ứng dụng vào nhiều công trình có đặc điểm địa hình tương tự.

Phương án đường công vụ ưu việt hơn so với phương án mang vác trước đó nhưng cũng đòi hỏi lượng lớn sức người để kéo những bó dây cáp có trọng lượng lên đến 1 tấn xuyên qua rừng núi. Thời gian đầu, trung bình 3 tháng đội ngũ thi công kéo được một chặng cáp. Sau đó, nhờ có sự cộng tác của 2 nhà thầu khác, tiến độ đã được đẩy nhanh hơn.

Tháng 6/2008, tuyến cáp công vụ hoàn toàn bằng sức người đã chính thức được vận hành trên toàn tuyến đường đặt trụ cáp treo. Nhờ vậy, các máy móc cỡ lớn và hàng nghìn tấn nguyên vật liệu đã được vận chuyển nhanh chóng vào các chân móng, đẩy nhanh quá trình xây dựng cáp treo Ba Na Hills.

Sau hơn 400 ngày khảo sát và thi công, với vô vàn khó khăn trong nhiệm vụ hoàn thành tuyến cáp treo cũng như gìn giữ hệ sinh thái rừng.

Liên tiếp xác lập 4 kỷ lục Guinness thế giới tại tuyến cáp treo đến đỉnh Núi Chúa

Ngày 25/03/2009, hệ thống cáp treo Bà Nà – Suối Mơ chính thức được vận hành, đưa du khách đến với Ba Na Hills. Chỉ 4 ngày sau đó, tuyến cáp treo này đã liên tiếp đạt 4 kỷ lục Guiness thế giới: Cáp treo một dây dài nhất thế giới với chiều dài 5.771,61m; Tuyến cáp treo có độ chênh giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới 1.368,93m; Chiều dài một sợi cáp không nối dài nhất thế giới 11.587m; Cuộn cáp nặng nhất thế giới 141,24 tấn.

Vào đầu tháng 2/2026, cáp treo Bà Nà tại Đà Nẵng được Travel + Leisure mô tả là chuyến du ngoạn xuyên qua “những khu rừng nguyên sinh rậm rạp và các đỉnh núi gồ ghề”, trước khi chạm đến miền khí hậu mát lành trên đỉnh Núi Chúa.

Trong một thập kỷ từ năm 2009, số du khách đến Đà Nẵng tăng trưởng tới 463%, trong đó du khách đến Ba Na Hills tăng hơn 160 lần (Từ 2.079.758 lên đến 13.300.000 lượt khách) và doanh thu du lịch của Đà Nẵng đã tăng gấp 15 lần trong vòng từ 2009 – 2018.

6 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt gần 9,8 triệu lượt. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt, tăng 28,7%, chiếm 52,8% tổng lượng khách lưu trú, tiếp tục là động lực tăng trưởng nổi bật của du lịch Đà Nẵng trong bối cảnh thành phố không ngừng mở rộng kết nối với các thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, khách nội địa đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 16,2% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút ổn định của điểm đến đối với thị trường trong nước.

Những dấu ấn quốc tế liên tiếp của cáp treo Bà Nà đã góp phần định vị thương hiệu Bà Nà Hills như một biểu tượng du lịch toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho chiến lược phát triển du lịch theo hướng sáng tạo trải nghiệm, lấy công trình biểu tượng làm động lực thu hút du khách của Đà Nẵng.







