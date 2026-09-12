Việt Nam sẽ tham gia dự án lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới của Nga

Đây là lò phản ứng nghiên cứu nhanh đa năng đang được Nga phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí, chiều 9/9 (theo giờ địa phương) tại thủ đô Moskva. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga, tổ chức ngày 9/9 tại Nga, Việt Nam - Nga trao, công bố nhiều văn kiện hợp tác trong nghiên cứu khoa học, công nghệ nhà máy hạt nhân, an toàn thông tin và đào tạo nhân lực.

Các văn kiện này được trao trước chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry N. Chernyshenko.

Riêng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, hai bên đã trao 10 chứng chỉ đào tạo chuyên gia thẩm định địa điểm nhà máy điện hạt nhân giữa Cơ quan Giám sát Môi trường, Công nghiệp và Hạt nhân Liên bang Nga và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Việt Nam.

Đáng chú ý, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã trao thỏa thuận tham gia Dự án Trung tâm nghiên cứu quốc tế trên Lò phản ứng nghiên cứu nhanh đa năng (MBIR) với Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom). Đây là lò phản ứng nghiên cứu nhanh đa năng đang được Nga phát triển, nhằm hướng tới phục vụ các nghiên cứu về vật liệu, nhiên liệu và công nghệ điện hạt nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry N. Chernyshenko chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Ngoài Dự án Trung tâm nghiên cứu quốc tế trên MBIR, tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam) do Nga thiết kế cũng được đề cập tới.

Cụ thể, theo hãng thông tấn Nga Sputnik đưa tin, Tổng thống Nga Putin cho biết: "Hiệp định liên chính phủ về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Nga thiết kế tại Việt Nam đã được ký kết vào tháng 3. Đây thực sự là dự án song phương mang tính trọng điểm. Nhà máy điện hạt nhân trong tương lai sẽ có khả năng cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước nguồn năng lượng dồi dào với chi phí hợp lý và đảm bảo an toàn môi trường".

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cho biết thêm rằng đã có kế hoạch xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam.

"Tất cả những điều này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế và tạo ra hàng nghìn việc làm mới, chất lượng cao với mức thu nhập tốt", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Trước đó, theo hãng thông tấn TASS, vào ngày 20/8, phát biểu tại cuộc họp về năng lượng hạt nhân, Tổng thống Putin nhận định rằng, Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu năng lực trên toàn bộ chuỗi lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Putin cho biết, Nga có năng lực bao quát toàn bộ chuỗi công nghệ của ngành, cũng như duy trì các tiêu chuẩn cao về an toàn và độ tin cậy trong vận hành các nhà máy điện hạt nhân. Đây là những lợi thế cạnh tranh quan trọng giúp Nga duy trì vị thế trên thị trường quốc tế.

Lò phản ứng MBIR sẽ chính thức hoạt động khi nào?

Theo Sputnik, MBIR là lò phản ứng nghiên cứu đa năng, sử dụng neutron nhanh với chất tải nhiệt natri. Lò có công suất nhiệt khoảng 150 MW. MBIR đang được xây dựng tại thành phố Dimitrovgrad, trên cơ sở Viện nghiên cứu hạt nhân Quốc gia Nga.

Trước đó, vào tháng 12/2024, Nga đã bắt đầu lắp đặt thiết bị công nghệ của hệ thống tuần hoàn chính và hệ thống vận hành, công nghệ của lò phản ứng. Dự kiến, lò phản ứng MBIR sẽ đi vào hoạt động năm 2028.