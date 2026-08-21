Việt Nam sắp xây mới hoàn toàn 1 sân vận động quy mô 15.000 chỗ, "thay áo" thành công trình quảng trường đặc biệt rộng 4,58ha

Việc quy hoạch lại sân vận động hướng tới xây dựng một công trình có định hướng khác biệt trong tương lai.

Một sân vận động có sức chứa 15.000 người nằm giữa khu vực trung tâm Lạng Sơn sẽ nhường chỗ cho quảng trường mới rộng khoảng 4,58 ha. Công trình tương lai được định hướng trở thành không gian công cộng phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng.

Sân vận động 15.000 chỗ sẽ nhường chỗ cho quảng trường rộng 4,58 ha

Khu vực sân vận động Đông Kinh, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn trong vài năm tới sẽ có sự thay đổi lớn về diện mạo và công năng. Theo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn, đây là vị trí được lựa chọn để đầu tư xây dựng Quảng trường Lạng Sơn, kết hợp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình thành một không gian công cộng trung tâm đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Sân vận động Đông Kinh (Ảnh Sở Nông nghiệp và Môi trường - tỉnh Lạng Sơn)

Dự án có diện tích khoảng 4,58 ha, tương đương khoảng 45.800 m², gồm khu vực sân khấu, quảng trường trung tâm, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu phụ trợ quảng trường, bãi đỗ xe và hệ thống cây xanh. Thời gian thực hiện được xác định trong giai đoạn 2026-2028. Tính đến ngày 13/8, các đơn vị liên quan đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để khởi công.

Trước đó, ngày 5/8, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn kỳ thứ chín, Thường trực Tỉnh ủy đã nhất trí chủ trương đầu tư dự án. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu phương án phải chú trọng kiến trúc, cảnh quan và không gian đô thị, có tầm nhìn dài hạn, phát huy tối đa công năng, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tạo điểm nhấn cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đáng chú ý, sân vận động Đông Kinh mà quảng trường mới sẽ thay thế là một công trình thể thao quy mô lớn của tỉnh. Theo Đề án thí điểm xã hội hóa phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh phê duyệt năm 2024, sân được xây dựng từ tháng 10/2002, có tổng diện tích 16.406,3 m², quy mô 15.000 chỗ ngồi, khán đài A có mái che. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh được giao quản lý, sử dụng sân từ tháng 8/2006. Hồ sơ này cũng cho biết mặt sân đã xuống cấp.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác xem xét phương án thiết kế dự án Quảng trường Lạng Sơn (Ảnh Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Lạng Sơn)

Như vậy, sau hơn hai thập kỷ, khu đất của một sân vận động quen thuộc với người dân Lạng Sơn sẽ chuyển sang một chức năng hoàn toàn khác.

Từ sân thể thao thành không gian dành cho lễ hội và cộng đồng

Nếu sân Đông Kinh chủ yếu phục vụ luyện tập, thi đấu thể thao cùng một số sự kiện tập trung đông người, quảng trường mới được định hướng theo mô hình không gian công cộng đa chức năng hơn.

Với sân khấu, quảng trường trung tâm, cây xanh, công trình tưởng niệm, bãi đỗ xe và các khu phụ trợ, nơi đây có điều kiện phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội cũng như sinh hoạt cộng đồng. Đối với người dân, sự thay đổi đáng chú ý nhất là một khu đất vốn mang tính chuyên biệt cho thể thao sẽ trở thành không gian có khả năng tiếp cận và sử dụng cho nhiều mục đích hơn.

Việc dành diện tích cho cây xanh, cảnh quan và hạ tầng phụ trợ cũng có thể góp phần làm mới diện mạo khu vực trung tâm. Trong khi đó, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo thêm chức năng về lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống cho toàn bộ tổ hợp.

Sân vận động Đông Kinh sẽ được xây dựng lại, quy hoạch trở thành Quảng trường Lạng Sơn, kết hợp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Lạng Sơn)

Điều đáng chú ý là Lạng Sơn không đơn thuần phá bỏ sân vận động cũ rồi thu hẹp hạ tầng thể thao. Chức năng này đang được chuyển sang Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn cũng nằm tại phường Đông Kinh.

Theo UBND tỉnh, dự án khu liên hợp hiện được triển khai trên diện tích khoảng 29 ha, với tổng mức đầu tư giai đoạn đang thực hiện trên 500 tỷ đồng. Ở giai đoạn 2, sân vận động trung tâm được định hướng có khoảng 25.000 chỗ ngồi, cùng một quảng trường riêng rộng khoảng 20.387 m² và các hạng mục đồng bộ. Mục tiêu của dự án là tăng khả năng thu hút các chương trình, sự kiện văn hóa - thể thao cấp quốc gia, khu vực và thế giới.

Có thể hình dung đây là quá trình tái phân bổ chức năng: khu đất sân Đông Kinh cũ trở thành quảng trường công cộng, còn các hoạt động thể thao quy mô lớn được đưa về một tổ hợp mới có diện tích và sức chứa lớn hơn.

Phối cảnh sân vận động trung tâm thuộc dự án khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (Ảnh Cổng TTĐT Lạng Sơn)

Du khách đến đây có thể kết hợp khám phá loạt điểm nổi tiếng của Xứ Lạng

Một lợi thế khác của Quảng trường Lạng Sơn tương lai là vị trí nằm giữa khu vực trung tâm, xung quanh đã hình thành mạng lưới khá dày các điểm tham quan.

Theo danh mục điểm du lịch của tỉnh, ngay trong khu vực đô thị Lạng Sơn có động Tam Thanh - chùa Tam Thanh, động Nhị Thanh - chùa Tam Giáo, đền Kỳ Cùng, đền Tả Phủ, núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc, núi Phai Vệ và điểm du lịch thương mại chợ Đông Kinh.

Trong đó, quần thể Nhị - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc có diện tích trên 50 ha và đã được xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1962. Động Nhị Thanh dài hơn 500 m, nổi bật với hệ thống thạch nhũ và dòng suối chảy xuyên qua động; Thành Nhà Mạc hiện còn hai đoạn tường thành với tổng chiều dài khoảng 300 m.

Du khách có thể kết hợp nhiều điểm du lịch lân cận (Ảnh Báo Lạng Sơn)

Du khách muốn trải nghiệm đời sống địa phương có thể ghé chợ Kỳ Lừa - khu chợ có lịch sử từ thế kỷ XVII, từng là nơi giao lưu buôn bán và văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc tại Lạng Sơn. Xa hơn, Mẫu Sơn cách trung tâm Lạng Sơn khoảng 30 km là lựa chọn cho hành trình nửa ngày hoặc một ngày với thế mạnh về cảnh quan núi cao, khí hậu và du lịch sinh thái.