Được đóng bằng thép chuyên dụng cường độ cao, công trình này do chính tay người Việt thực hiện có tuổi thọ 20 năm sử dụng liên tục ngoài môi trường biển.

Tháng 10/2026, ngành dầu khí Việt Nam đứng trước một thời khắc quan trọng: Đón dòng dầu thương mại đầu tiên (First Oil) từ mỏ Lạc Đà Vàng sau nhiều năm chờ đợi.

Lạc Đà Vàng (Lô 15-1/05) - nằm ở Bể Cửu Long, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 120km - không phải một dự án nhỏ.

Ảnh minh họa: PVEP

Giới phân tích ước tính tổng tài nguyên có thể khai thác ước khoảng 100–113 triệu thùng dầu quy đổi; sản lượng khai thác có thể đạt đỉnh 20.000–25.000 thùng dầu/ngày - tương đương khoảng 10–12% sản lượng khai thác dầu hiện nay của Việt Nam khi vận hành ổn định.

Sự kiện ấy không đơn thuần là những con số gia tăng vào sản lượng khai thác quốc gia, mà còn là câu chuyện về một loại "kho báu lỏng" quý giá, và về những kỹ sư Việt đã tự tay dựng lên một công trình hoàn toàn mới không hỏng suốt 20 năm giữa trùng khơi.

"Kho báu lỏng" 113 triệu thùng từ biển khơi

Petrovietnam cho biết, dầu thô tại mỏ Lạc Đà Vàng thuộc loại dầu nhẹ, chất lượng cao với độ API ấn tượng từ 37–40°, cùng hàm lượng lưu huỳnh thấp (dầu ngọt).

Trong giới năng lượng, những chỉ số lý tưởng này được xem như một "chứng chỉ vàng" cho giá trị thương mại vượt trội, có thể biến dòng dầu thô mỏ Lạc Đà Vàng thành mặt hàng đắt giá và luôn được thị trường quốc tế săn đón làm chuẩn định giá.

Không dừng lại ở hiệu kinh tế, đặc tính nhẹ và sạch nguyên bản này còn giúp tối ưu hóa tối đa quy trình tinh chế, giảm bớt các công đoạn xử lý phức tạp để trực tiếp cho ra đời những sản phẩm xăng dầu thành phẩm chất lượng nhất.

Trong công nghiệp lọc hóa dầu, hàm lượng lưu huỳnh thấp là một lợi thế không nhỏ. Khi đó, nhà máy không phải chạy hết công suất các cụm khử lưu huỳnh (desulfurization) vốn tốn nhiều năng lượng và phát sinh khí thải trong quá trình xử lý, trong khi thành phẩm cuối cùng - xăng, dầu diesel - cũng sạch hơn, ít lưu huỳnh tồn dư hơn khi đưa ra thị trường tiêu dùng.

Đây chính là lý do vì sao dầu thô từ bể Cửu Long từ lâu đã được xem là một trong những dòng dầu thô có chất lượng tốt bậc nhất thế giới - chuẩn dầu benchmark - và là nguồn nguyên liệu đầu vào lý tưởng cho các nhà máy lọc dầu trong nước như Dung Quất hay Nghi Sơn.

FSO PTSC LDV: Khi người Việt tự đóng kho nổi giữ dòng dầu quý

Nếu chỉ nhìn vào những thùng dầu, người ta sẽ bỏ lỡ một nửa câu chuyện thú vị hơn: Lạc Đà Vàng đang là bệ phóng cho chính các doanh nghiệp dịch vụ dầu khí Việt Nam, trong đó có PTSC.

Dòng dầu từ mỏ Lạc Đà Vàng, dù quý đến đâu, cũng cần một nơi để chứa và trung chuyển ra tàu chở dầu quốc tế.

Đó là lý do ra đời của FSO PTSC LDV - Kho nổi chứa và xuất dầu thô Lạc Đà Vàng do Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, thuộc Petrovietnam) chính tay dựng lên.

Cận cảnh Kho nổi chứa và xuất dầu thô Lạc Đà Vàng (FSO PTSC LDV) trước khi hạ thủy. Ảnh: PTSC



PTSC cho biết, FSO PTSC LDV là kho nổi chứa và xuất dầu thô được đóng mới hoàn toàn theo thiết kế thân đôi (newbuild double-hull vessel) có khả năng chống va đâm, chống rò rỉ dầu ra môi trường và chịu lực tác động cực lớn từ sóng gió Biển Đông.

Kho có sức chứa hơn 500.000 thùng dầu thô và công suất xử lý thiết kế 20.000 thùng/ngày.

Công trình được trang bị hệ thống neo External Turret Mooring hiện đại, đồng thời tích hợp hệ thống nhiên liệu kép tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và góp phần giảm phát thải trong quá trình khai thác.

FSO PTSC LDV có sức chứa hơn 500.000 thùng dầu thô và công suất xử lý thiết kế 20.000 thùng/ngày. Ảnh: PTSC



Ảnh: PTSC

FSO PTSC LDV được thiết kế, chế tạo và phân cấp dưới sự giám sát của tổ chức đăng kiểm quốc tế American Bureau of Shipping (ABS), đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về an toàn, chất lượng và vận hành đối với các công trình dầu khí ngoài khơi.

Được đóng bằng thép chuyên dụng cường độ cao FSO PTSC LDV có tuổi thọ thiết kế 20 năm liên tục mà không cần đưa lên dock bảo dưỡng. Nhờ "lớp giáp thép" bền bỉ này, FSO PTSC LDV đóng vai trò như một pháo đài kiên cố giữa biển khơi, đảm nhận an toàn khâu lưu trữ và xuất dầu thô cho toàn bộ mỏ Lạc Đà Vàng.

Khi dòng dầu đầu tiên chảy vào FSO PTSC LDV trong ít ngày tới, đó sẽ là khoảnh khắc hội tụ của hai câu chuyện: Một loại tài nguyên quý mà thiên nhiên ưu ái dành cho bể Cửu Long của Việt Nam; và bàn tay, khối óc của những kỹ sư Việt đang đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp dầu khí và năng lượng quốc gia.

Tham khảo: Petrovietnam, PTSC